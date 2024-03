Google Pixel 8a met 120Hz-display kan reguliere Pixel 8 overbodig maken

De Google Pixel 8 is een goede smartphone, maar je wil misschien je aankoop nog even uitstellen. De aankomende Google Pixel 8a zou namelijk uitgerust zijn met de belangrijkste functies van de Pixel 8 én minder gaan kosten. Android Authority zou namelijk aan "bron binnen Google" vernomen hebben wat de specs zijn van de telefoon.

Zo zou een van de belangrijkste upgrades het display zijn. De Google Pixel 7a had namelijk een 90Hz-display en de Pixel 8a zou een 120Hz-display hebben. Daarmee zit hij op gelijke hoogte met de reguliere Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De helderheid zou daarnaast verhoogd zijn naar 1.400 nits in HDR-modus en resolutie zou opnieuw 1.080 x 2.400 pixels zijn. Het formaat blijft naar verluidt wel hetzelfde, met name 6,1 inch.

Zoek de verschillen

Het minst verrassende onderdeel is de aanwezigheid van de Tensor G3-chipset. Sinds Google zijn eigen chipset heeft ontwikkeld, zien we die terug in elke Pixel-telefoon, inclusief in de goedkopere a-serie. De Tensor G3 in de Pixel 8a zou echter een ander type verpakking hebben, wat mogelijk invloed heeft op de prestaties. De gevolgen hiervan zouden echter zo beperkt zijn dat je er niets van zal merken.

Een ander onderdeel dat niet veranderd wordt, is de camera. De Pixel 8a is volgens de lijst met specs opnieuw uitgerust met een 64MP-hoofdcamera, 13MP-ultrawide en 13MP-selfiecamera. Hoewel de camerahardware van de Pixel 8 sterker is, vertrouwt Google voornamelijk op software. We verwachten daarom dat alle AI-fotografietools, waaronder de nieuwe Magic Editor, ook zullen werken op de Pixel 8a.

Als deze informatie correct is, dan is dat geen goed nieuws voor de Google Pixel 8. Hoewel er geruchten zijn dat de Pixel 8a duurder wordt, zal hij sowieso goedkoper zijn dan de Google Pixel 8 met een adviesprijs van 799 euro. Met uitzondering van de camera's en mogelijk de bouwkwaliteit zullen de verschillen tussen beide telefoons minimaal zijn.

We verwachten ten slotte dat de Pixel 8a onthuld wordt tijdens Google I/O. De datum voor dat event is inmiddels bevestigd door Google zelf en het zal plaatsvinden op 14 mei 2024.