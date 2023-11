iPhone 16 krijgt misschien mysterieuze nieuwe knop

Apple heeft vrij recent nog een nieuwe knop toegevoegd aan zij iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max, namelijk de Actieknop. Nou suggereert een nieuwe leak echter dat het bedrijf nog een nieuwe knop wil gaan toevoegen op alle iPhone 16-modellen.

Deze informatie komt vanuit de leaker Instant Digital, die het gerucht op Weibo plaatste (via MacRumors). Natuurlijk is het nog heel vroeg voor geruchten over de iPhone 16, dus nemen we dit niet zomaar voor waar aan, maar deze bron heeft wel al eerder accurate informatie over Apple gelekt.

Deze knop is echter wel erg mysterieus, want volgens Instant Digital is er een "grote kans" dat elk iPhone 16-model zal beschikken over deze knop. Het zal dan waarschijnlijk gaan om de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Wat alleen nog niet duidelijk is, is waar deze knop precies voor bedoeld is.

Kleine designveranderingen

Wat Instant Digital verder wel nog met ons kon delen, is dat de mmWave-antenne schijnbaar naar de linkerkant van deze nieuwe toestellen wordt verplaatst, omdat er dan ruimte is aan de rechterkant voor deze nieuwe knop.

Volgens deze leaker komen zal de Actieknop ook nog wat veranderingen ondergaan. Die knop krijgt waarschijnlijk dit keer echt een 'solid-state'-design. Dat betekent dat het niet echt meer een fysieke knop is die je indrukt, maar een vlak oppervlak dat via haptische feedback (trillingen) laat weten wanneer het is "ingedrukt". De aan/uit-knop en volumeknoppen lijken voor nu hetzelfde te blijven, maar wie weet of dit later ook nog solid-state-knoppen worden.

Veel van deze informatie hebben we eerder ook al voorbij horen komen. Een eerdere iPhone 16 leak noemde ook al een mysterieuze nieuwe knop en gaf aan dat het om een solid-state-knop zou gaan. Die knop zou intern bekendstaan als de 'Capture'-knop, dus dat suggereert dat het misschien iets met de camera te maken zal hebben.

We vinden het wel enigszins vreemd dat Apple twee jaar achter elkaar een nieuwe knop zou toevoegen aan zijn iPhones, zeker aangezien de Actieknop ook voor verschillende functies kan worden ingesteld. Je kan die ene nieuwe knop dus al voor veel verschillende dingen gebruiken.

We hebben dus nog onze twijfels over dit gerucht en we zullen waarschijnlijk pas meer duidelijkheid krijgen naarmate we dichter bij de onthulling van de iPhone 16-modellen komen (waarschijnlijk in september 2024).