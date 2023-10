Nieuwe Apple MacBook Pro met M3: dit moet je weten

Op het 'Scary Fast' evenement van Apple konden we kennismaken met de nieuwe MacBook Pro in de twee bekende formaten (14 en 16 inch). Beide laptops zijn nu uitgerust met nieuwe Apple M3, Apple M3 Pro en Apple M3 Max. De M3-chip belooft een grote stap voorwaarts in prestaties ten opzichte van zijn voorganger, iets waarin de Apple M2 niet echt is geslaagd.

De M3 wordt geproduceerd met een 3nm-proces en zal naar verwachting zowel krachtiger als efficiënter zijn hierdoor. Ter vergelijking: de M2-chips zijn allemaal geproduceerd met een minder zuinig 5nm-proces.

Apple MacBook Pro met M3: in het kort

MacBook Pro met M3 is vanaf nu beschikbaar voor pre-order

In de winkelrekken op 7 november

Krachtiger dan de huidige MacBook Pro

Apple MacBook Pro met M3: prijs en beschikbaarheid

De MacBook Pro met M3 is vanaf 31 oktober te bestellen via de website van Apple zelf en bepaalde retailers. Hij is officieel beschikbaar vanaf 7 november, dus je mag ervan uitgaan dat je bestelling ook op die datum zal aankomen.

Inmiddels kunnen we op de website van Apple de volledige prijzen zien voor elke configuratie. Zo is de basisversie van de 14-inch MacBook Pro beschikbaar vanaf 2.029 euro. Hiervoor krijg je de gewone M3-chip, 8GB RAM, 512GB opslag en de 70W-oplader.

Enerzijds is dit goedkoper dan de 14-inch MacBook Pro met M2 Pro die eerder dit jaar verscheen met een basisadviesprijs van 2.449 euro. Anderzijds is het duurder dan de 13-inch MacBook Pro met M2 met een basisadviesprijs van 1.849 euro. Elke MacBook Pro met M2-chip is nu ook spoorloos verdwenen van de Apple-website, waardoor je nu sowieso meer geld kwijt bent als je een MacBook Pro wil.

(Image credit: Apple)

De 16-inch MacBook Pro is niet beschikbaar met de standaard M3-chip, maar wel met de M3 Pro en M3 Max. Het mag geen verrassing zijn dat zijn prijzen aanzienlijk hoger liggen. De basisversie van de 16-inch MacBook Pro is beschikbaar vanaf 3.049 euro. Daarvoor krijg je de M3 Pro, 18GB RAM en 512GB opslag.

Om te illustreren hoe duur deze laptop wel niet kan worden, hebben we de duurste configuratie van de 16-inch MacBook Pro samengesteld. Hier krijg je de M3 Max met 16-core CPU en 40-core GPU, 128GB RAM en 8TB opslag, waarvoor je vervolgens 8.579 euro moet neertellen.

Apple MacBook Pro met M3: Specs en prestaties

De MacBook Pro 14-inch met M3 zal, volgens interne tests van Apple zelf, 60 procent sneller zijn dan de de MacBook Pro met M1 bij rendering en tot 40 procent sneller bij coding en spreadsheets. Hoewel we hadden gewild dat Apple de M3 had vergeleken met de M2, zijn dit nog steeds indrukwekkende prestaties.

Het M3 Pro-model is naar verluidt 30 tot 40 procent sneller in beeldbewerking, wetenschappelijke sequencing en tekstgebaseerde bewerkingstaken dan de snelste MacBook Pro van 16-inch met M1 Pro. Daarnaast is de M3 Max-versie bij rendering 2,5 keer sneller dan de MacBook Pro 16-inch met M1 Max.

Apple vergeleek de nieuwe laptops met M3 ook met oudere MacBook Pro-modellen met Intel CPU's, maar dat is geen erg nuttige vergelijking aangezien die laptops inmiddels meer dan drie jaar oud zijn. We zullen moeten wachten tot we de nieuwe MacBooks kunnen testen om hun prestaties te vergelijken met die van de huidige generatie M2 Pro- en M2 Max-modellen.

Hieronder hebben we nog een tabel ingevoegd met de basisconfiguraties van zowel de 14-inch als 16-inch MacBook Pro, waarin we ook een onderscheid maken tussen de M3 Pro en M3 Max bij de 16-inch versie.