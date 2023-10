Nieuwe iMac 24-inch (M3): dit moet je weten

De geruchten waren dus waar: Apple heeft tijdens het evenement in oktober 2023 een nieuwe 24-inch iMac (M3) gelanceerd.



Het evenement met de titel 'Scary Fast' werd door Apple gebruikt om de nieuwe serie M3-chips aan te kondigen - de M3, M3 Pro en M3 Max, naast de nieuwe iMac all-in-one pc en ook nieuwe MacBook Pro's.



De nieuwe iMac (M3) was geen complete verrassing. In de aanloop naar het evenement hoorden we aanvankelijk geruchten dat er in 2023 geen nieuwe iMac zou komen, maar verdere geruchten suggereerden dat deze op 30 of 31 oktober zou kunnen worden onthuld, en dat is precies wat er gebeurde.



Ondanks deze nauwkeurige geruchten was het toch goed om een nieuwe iMac te zien, aangezien de vorige 24-inch iMac (M1) twee jaar geleden werd uitgebracht.



(Image credit: Apple)

iMac 24-inch (M3): In het kort

Wat is het? De opvolger van Apple's all-in-one pc uit 2021

De opvolger van Apple's all-in-one pc uit 2021 Wanneer is het beschikbaar? Pre-orders nu beschikbaar, 7 november in de winkel

Pre-orders nu beschikbaar, 7 november in de winkel Hoeveel kost het? Start vanaf 1.619 euro

iMac 24-inch (M3): Releasedatum

De iMac 24-inch (M3) was meteen na de aankondiging te bestellen.

Zoals wel vaker het geval is bij lanceringen van Apple, gingen de pre-orders meteen van start, maar liefhebbers zullen iets meer dan een week moeten wachten. De nieuwe iMac wordt namelijk vanaf dinsdag 7 november verzonden.

Vanaf die datum kun je de nieuwe iMac bij de gebruikelijke retailers kopen.

(Image credit: Apple)

iMac 24-inch (M3): Prijs

Naast de lanceerdatum van 7 november heeft Apple ook de startprijs van enkele modellen van de nieuwe iMac 24-inch met M3-chip bekendgemaakt.



Het basismodel van de M3 iMac heeft een 8-core GPU, 8-core CPU, 8GB centraal geheugen, een 256GB SSD, twee Thunderbolt-poorten, Magic Keyboard en Magic Mouse voor 1.619 euro.

Er is ook een nog betere variant beschikbaar met een 10-core GPU, 8-core CPU, 8GB centraal geheugen, 256GB SSD en ook dezelfde twee Thunderbolt-poorten, Magic Keyboard en Magic Mouse voor 1.849 euro.

Net als bij de vorige iMac kun je dit model configureren met meer geheugen en opslagruimte, maar dat kost natuurlijk ook extra.

(Image credit: Apple)

iMac 24-inch (M3): Design en specs

Wat het ontwerp betreft, houdt de iMac 24-inch (M3) hetzelfde uiterlijk als het vorige model. Dat is geen slechte zaak, want het 2021-model van de iMac 24-inch bracht een radicaal nieuw ontwerp dat sterk afweek van de gebruikelijke iMac-look, en voegde een vleugje kleur toe dat al een tijdje ontbrak in Macs.



Net als het vorige model is de iMac 24-inch (M3) verkrijgbaar in zeven kleuren: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver, met bijbehorende gevlochten kabels en accessoires.



Het 24-inch scherm heeft een 4,5K Retina-resolutie, ondersteunt het P3 kleurenspectrum en meer dan een miljard kleuren, en heeft een helderheid van 500 nits. Hij heeft ook een 1080p FaceTime-camera en microfoons van studiokwaliteit, plus zes luidsprekers voor ruimtelijk geluid.



Binnenin de nieuwe iMac is de boel nog wat verder overhoop gehaald: de M3-chip heeft meer cores en ondersteunt tot 24 GB aan gecombineerd geheugen (de M1-chip had maximaal 16 GB).

Volgens Apple betekent de nieuwe chip dat surfen op het web in Safari en het gebruik van productiviteitsprogramma's tot 30 keer sneller gaat, en gaming (een verrassend groot thema tijdens het lanceringsevenement van Apple) is sterk verbeterd, met tot 50% snellere framerates, wederom volgens Apple. We zullen deze beweringen grondig testen wanneer we de nieuwe iMac in handen krijgen voor onze volledige review.



De connectiviteit is ook verbeterd: de iMac 24-inch (M3) ondersteunt Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3. Op bepaalde modellen kun je ook Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.3 krijgen. Op bepaalde modellen kun je ook Gigabit Ethernet krijgen (maar niet op het basismodel).



Als de M3 de hype echt waarmaakt, vooral als het op gamen aankomt, dan kunnen we wel eens een heel spannend product in handen hebben.