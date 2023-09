iPhone 16 krijgt misschien feature die eigenlijk op iPhone 15 Pro zou verschijnen

Apple's nieuwe iPhone 15-serie is pas net uit, maar dat weerhoudt leakers er niet van om nu alweer informatie te delen over de iPhone 16-serie.

Volgens een MacRumors-bron die bekend is met de ontwikkeling van de iPhone 16-serie, zullen Apple's volgende smartphones beschikken over een extra knop die reageert op aanrakingen (hij klikt dus niet). Deze knop staat zogenaamd intern bekend als de 'Capture'-knop. De bron heeft verder niet gedeeld waar deze knop precies voor bedoeld zou zijn, maar de naam suggereert dat het misschien iets met de camera's van de iPhone 16 te maken heeft.

De nieuwe Actieknop op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max bevindt zich boven de volumeknoppen, maar deze Capture-knop zou een plaats onder de aan/uit-knop krijgen aan de rechterkant van de iPhone 16. Naar verwachting zal hij ook op alle modellen van de iPhone 16-serie verschijnen en niet alleen op de Pro-modellen.

In tegenstelling tot mechanische knoppen, bewegen solid-state knoppen niet wanneer je ze "indrukt". In plaats daarvan beschikken ze over haptische motoren die zorgen voor trillingen die aangeven dat de knop is "ingedrukt". De Homeknop op de iPhone SE (2022) is zo'n soort knop en ook de trackpads op nieuwere MacBooks gebruiken deze technologie. We verwachten dus ook dat deze nieuwe Capture-knop vergelijkbaar aan zal voelen als deze huidige versies van de technologie op Apple's andere apparaten.

De bron van MacRumors heeft ook aangegeven dat deze Capture-knop onderscheid kan maken tussen licht en harder indrukken.

De Capture-knop op de iPhone 16 zal waarschijnlijk vergelijkbaar aanvoelen als de Homeknop op de iPhone SE. (Image credit: Future)

Dit is een nieuw gerucht, maar we hebben eerder wel al vergelijkbare geruchten gehoord. Toen we voor het eerst geruchten hoorden over de iPhone 15, werd er ook al gesuggereerd dat de iPhone 15 Pro solid state knoppen zou krijgen. In April 2023 gaven de geruchten echter alweer aan dat Apple van mening was veranderd over het toevoegen van solid-state knoppen op de iPhone 15 Pro. Het bedrijf zou schijnbaar meer tijd nodig hebben om de haptische motoren voor deze knoppen te ontwikkelen.

Rond die tijd claimden de analisten Jeff Pu en Ming-Chi Kuo al dat deze solid-state knoppen hun debuut zouden maken op de iPhone 16. Die voorspelling lijkt nu dus misschien uit te komen, maar dan in de vorm van een volledig nieuwe knop in plaats van vervangingen voor de bestaande knoppen.

Natuurlijk nemen we alle geruchten over de iPhone 16-serie momenteel nog met een korreltje zout, want het duurt nog bijna een heel jaar voordat we die toestellen zien verschijnen. Toch klinken de eerste geruchten over verbeterde helderheid en nieuwe formaten voor de displays wel erg interessant. We zijn zeker benieuwd wat de volgende generatie van Apple's beste iPhones ons te bieden zal hebben.