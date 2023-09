Koop geen iPhone 15: gerucht wijst op extreem helder OLED-scherm voor iPhone 16

Op 12 september mogen we kennismaken met de iPhone 15. Toch is het misschien slimmer om te wachten op de iPhone 16, want volgens een nieuw gerucht krijgt die een AMOLED-display dat gebruikmaakt van MLA-technologie. Deze afkorting staat voor Multi-Lens Array en resulteert in een hogere helderheid, evenals verbeterde weergaven van kleuren en contrast.

OLED-info wijst erop dat MLA-technologie werd toegepast in LG-panelen en dat tv's met die panelen 60% helderder waren. Daarnaast namen hun kijkhoeken toe met 30%, hoewel MLA in sommige gevallen kan zorgen voor kleinere kijkhoeken. Verder zou MLA kunnen leiden tot hogere productiekosten, wat op zijn beurt de adviesprijs kan verhogen.

Hebben we een feller display nodig?

(Image credit: Apple)

Hoewel Apple een tijdje nodig had om over te stappen op OLED, introduceerde het met de iPhone 12 Pro meteen een OLED-scherm dat kon concurreren met de beste Android-smartphones. Nu de Pro-versies een adaptief refresh rate van 120Hz hebben en daar vorig jaar zelfs een helderheid van 2.000 nits aan toevoegden, kunnen we stellen dat het niet veel beter wordt dan dit.

Samsung heeft MLA toegepast in zijn Ultra-smartphones en het scherm van de Galaxy S23 Ultra is dan ook niets minder dan top. Het verschil met de iPhone 14 Pro Max is niet enorm en uiteindelijk hangt de winnaar af van je persoonlijke voorkeur af.

Momenteel staat de lancering van de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max voor de deur. Die laatste twee worden zonder twijfel de meest interessante van de serie en zullen uitgerust zijn met de nieuwste technologie van Apple.