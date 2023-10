De Sony Xperia 5 V zal geen voor de hand liggende upgrade zijn voor mensen met oudere 5-serie telefoons. Hij is relatief groot, de schermkwaliteit is zwakker en de optische zoom valt tegen, vooral in vergelijking met de Xperia 5 III. We zouden ook graag zien dat hij meer dan 128 GB opslagruimte had, zelfs met dat microSD-kaartslot. Hij kost echter minder dan zijn voorganger bij lancering, en met de beste hoofdcamera in zijn klasse, een geweldige batterijduur en uitstekende prestaties, heeft hij sowieso nog bestaansrecht.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Sony Xperia 5 V: review in een notendop

Sony's Xperia 5-serie begon als een compromisloos alternatief voor de Xperia 1-serie: de eerste drie hadden exact dezelfde camerasystemen als hun paradepaardjes, waarbij de Xperia 1 III een echt hoogtepunt was met zijn periscoopcamera.

De laatste jaren lijken er steeds meer compromissen te worden gesloten en de Xperia 5 V is de meest gecompromitteerde in zijn reeks. Maar is de 5 V een slechte telefoon omdat het geen kopie is van de Xperia 1 V? Absoluut niet.

Na een paar weken testen hebben de stevige bouw, het comfortabele formaat, de uitstekende batterijduur, de constant goede prestaties en de fantastische hoofdcamera van de Xperia 1 V echt geholpen om hem te laten schitteren. Maar het is niet zonder een aantal tekortkomingen.

Ten eerste het ontwerp. De Xperia 5 V mag dan geweldig aanvoelen en robuust zijn (met zijn IP65/68 waterdichtheid als hoogtepunt), maar de smartphone ziet er aan de voorkant veel meer middenklasse uit dan zou mogen. We begrijpen dat Sony geen voorstander is van de notches en punch-holes die gebruikelijk zijn bij andere merken, maar waar de Xperia 5 IV bijna randloos was aan weerszijden van het scherm, heeft de 5 V stevige randen, waardoor het bijna lijkt op een goedkopere telefoon uit de Xperia 10-serie.

(Image credit: Basil Kronfli)

Daarna komt de opslagruimte van de Xperia 5 V aan bod. Er is alleen een versie van 128 GB beschikbaar. Nadat de voorgeïnstalleerde apps zijn bijgewerkt, is er nog 95 GB over voor al je apps, games en meer. Dit is misschien genoeg voor sommigen, maar niet voor iedereen en waarschijnlijk ook niet voor jou als je vaak en intensief je smartphone gebruikt.

Het scherm van de Xperia 5 oogt ook niet zo kleurintens als je vanuit een hoek kijkt, meer dan andere panelen die we hebben gezien. Het valt niet perse op als je de telefoon gebruikt, maar in vergelijking met andere high-end opties valt het wel op.

Er is een microSD-kaartslot waarmee je dus video's, films en muziek kunt opslaan. Maar de meeste apps ondersteunen tegenwoordig geen offloading van bestanden naar de SD-kaart, waardoor je waarschijnlijk toch snel ruimte tekort komt als je veel offline content downloadt via een app. Als je bijvoorbeeld Genshin Impact wilt installeren, verlies je bijna 30 GB ruimte met slechts één installatie.

Dus ondanks de vele hoogtepunten, vooral voor camerafans die graag totale controle hebben over hun foto- en filmervaring, is Sony er niet in geslaagd om van de Xperia 5 V over de hele breedte een topper te maken.

Sony Xperia 5 V review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Basil Kronfli)

Beschikbaar vanaf september

999 euro

Verkrijgbaar in de Benel

Voor de Xperia 5 V betaal je €999 (ongeveer 100 euro duurder dan de Xperia 5 IV bij lancering). De Xperia 5 V kost een stuk minder dan het vlaggenschip, de Xperia 1 V, die 1.399 euro kost. Voor iedereen die Sony's nieuwe Exmor T for Mobile camerasensor wil ervaren, is de Xperia 5 V nu dus de goedkoopste manier om dat te doen.

In vergelijking met andere telefoons op de markt begint de adviesprijs van Sony er iets minder betaalbaar uit te zien. De Google Pixel 7 Pro, met een periscoopcamera en een veel opvallender ontwerp en scherm, kost hetzelfde als de Xperia 5 V. Als je een kleine telefoon wilt met draadloos opladen, een hoofdtelefoonaansluiting en nog meer opslagruimte, dan is de Asus Zenfone 10 een geweldige keuze.

Prijs-kwaliteit score: 3,5 / 5

Sony Xperia 5 V review: specs

(Image credit: Basil Kronfli)

Sony's Xperia 5 V bevindt zich in dat lastige gebied van net-niet premium. Sommige specificaties zijn zo goed als het maar kan, zoals de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset en de geweldige Exmor T for Mobile primaire camerasensor, maar andere specificaties laten het afweten.



De grootste boosdoener voor de Xperia 5 V is de combinatie van 128 GB opslagruimte en 8 GB RAM. Hoewel we niet al te bezorgd zijn over de bescheiden hoeveelheid RAM (we hadden geen problemen met de prestaties), is de 128GB opslagruimte een beetje een probleem voor de prijs van de telefoon. De eerder genoemde Zenfone 10 begint bij 256 GB, heeft dezelfde specificaties als de Xperia 5 V en kost een stuk minder.



Sony kiest ook voor langzamer opladen dan veel concurrenten en heeft geen telefotocamera voor deze Xperia 5-serie. Beide factoren werken in het nadeel van de telefoon met zijn hoge prijs, maar geen van beide is een spelbreker.



Wat je wel krijgt, is water- en stofbestendigheid volgens IP65/68, uitbreidbare opslagruimte, een hoofdtelefoonaansluiting, een fatsoenlijk OLED-scherm en nieuwe Sony-highlights, zoals een SIM-tray die je gewoon met je vingernagel uit kunt trekken.

Swipe to scroll horizontally Sony Xperia 5 V specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 154 x 68 x 8.6 mm Gewicht: 182 grams Display: 6.1-inch Full HD+ (2520 x 1080) 120Hz OLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8GB Opslag: 128GB OS: Android 13 OS updates: 2 jaar software, 3 jaar beveiliging Hoofdcamera: 48MP (praktijk), 52MP (native) f/1.9 met OIS, 24mm Ultra-wide camera: 12MP, f/2.2, 16mm Selfiecamera: 12MP, f/2.2, 24mm Batterij: 5.000mAh Opladen: 30W bedraad, 15W draadloos Kleuren: Zwart, blauw, platinum zilver

Sony Xperia 5 V review: Design

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

Gorilla Glass Victus 2

IP65/68-gecertificeerde waterbestendigheid

Voelt lomper dan Xperia 5 IV

De Sony Xperia 5 V ziet eruit als een mooie telefoon, maar het heeft wel een typisch Sony-design. Vergeet alle eerdere Xperia 5's en vergeet alle moderne smartphones die worden gelanceerd met een volledig scherm, gebogen, meeslepende displays, en het ontwerp van de Xperia 5 V is perfect.



De Xperia 5 V ziet er wel erg log uit als je hem vergelijkt met de concurrentie en dan vooral de dikke randen aan de weerszijden van het scherm. Hoe dunner de randen, hoe meer een smartphone lijkt op een premium-optie en de randen van de Xperia 5 V ogen goedkoop.



Wat echt interessant is, is dat geen enkele telefoon de 5 V meer door het stof laat gaan dan zijn voorganger, de Xperia 5 IV. De Xperia 5 IV ziet er tussen de twee uit als de nieuwere smartphone, dus als je van een andere Sony-smartphone overstapt naar deze Xperia 5 V, zal het design van de Xperia 5 V je waarschijnlijk tegenvallen.

(Image credit: Basil Kronfli)

Alles wordt een stuk beter zodra je voorbij het scherm van de Xperia 5 V komt. Hij is IP65/68 water- en stofbestendig, dus je kunt hem 30 minuten lang op 1,5 meter diepte in water dompelen zonder bang te hoeven zijn dat hij kapot gaat.



De Xperia 5 V voelt ook stevig aan. Het metalen frame ligt goed in de hand, waarschijnlijk omdat het profiel dikker is dan dat van de vorige Xperia 5's, en de matte textuur voelt ook geweldig aan. Verder houden we van de vingerafdrukbestendige afwerking rond de achterkant en Corning Gorilla Glass Victus 2 aan beide zijden is een perfecte toevoeging.



Sony's favorieten zijn terug, waaronder een hoofdtelefoonaansluiting voor fans van bedrade audio, een SIM- en microSD-kaartlade die zonder extra tools kan worden geopend en een fysieke cameraknop. De Xperia 5 V heeft niet die uitgebreide ontspanknop met textuur zoals op de Xperia 1 V, maar het is nog steeds een tweeledig fotografiehulpmiddel dat fans van de serie zullen waarderen.



Dankzij het bescheiden formaat van het 6,1-inch scherm voelt de telefoon zeer gebruiksvriendelijk aan, ondanks het extra gewicht ten opzichte van eerdere Xperia 5-telefoons. De 5 V is comfortabel in het gebruik en we hebben dan ook niks te klagen gehad tijdens ons gebruik.

Design score: 3 / 5

Sony Xperia 5 V review: display

(Image credit: Basil Kronfli)

6,1-inch Full HD+ OLED-beeldscherm met 120Hz refresh rate

Helder en scherp, maar kleurafwijkingen buiten de kijkhoek zijn merkbaar

21:9 beeldverhouding en veel weergave-opties om aan te passen

Het scherm van de Xperia 5 V is prima, maar niet uitstekend. Met 6,1 inch is het klein vergeleken met concurrenten, maar ik vond het nog steeds breed genoeg om comfortabel te typen en swipen. Omdat het een OLED-paneel is, zien kleuren er levendig uit en is het contrast hoog. Deze combinatie zorgt voor een plezierige kijkervaring met veel impact, maar er zijn een aantal kwalitatieve tekortkomingen.

De OLED-kleurverschuiving van de Xperia 5 V is veel meer uitgesproken dan bij de meeste high-end telefoons die nu verkrijgbaar zijn, inclusief zijn voorganger. Het is zelfs zo dat de visuele kenmerken van deze prijzige telefoon meer lijken op de kijkhoek van de Xperia 10 V dan op die van de Xperia 1 V. De Xperia 5 V heeft dan wel een 120Hz-scherm, maar heel veel beter dan de 10 V is het niet.

Als je niet bekend bent met de term kleurverschuiving: sommige OLED-schermen krijgen een licht blauwe of magenta tint als je er niet recht in kijkt. Dit varieert van scherm tot scherm en de Xperia 5 V liet een van de slechtste prestaties op dit gebied zien die we in tijden hebben gezien. Kantel de telefoons bijna helemaal naar de zijkant en zowel de 10 V als de 5 V worden helemaal blauw.

Deze kleurverschuiving is vooral zichtbaar als je naar witte of zeer lichte inhoud kijkt, maar aan de andere kant heeft het geen invloed op de normale kijkhoek.

(Image credit: Basil Kronfli)

Als je in de instellingen duikt, geeft Sony je veel controle over hoe je scherm presteert, inclusief volledig handmatige witbalans. Je kunt kiezen uit twee modi voor kleurbereik en contrast: de creatormodus en de standaardmodus, waarbij de eerste is ontworpen om perfect te werken met HDR en 10-bits content. Een Real-time HDR drive optie verbetert de zichtbaarheid bij het afspelen van HDR en Sony's X1 beeldversterker is ook terug en voegt een beetje extra toe aan video's.



Je kunt kiezen uit twee refresh rates, 60Hz en 120Hz, waarbij het scherm van de Xperia 5 V standaard is ingesteld op 60Hz. Er is geen derde optie om dynamische of variabele refresh rate te activeren, dus de telefoon kan niet automatisch kiezen op basis van wat er op het scherm te zien is en het kan de refresh rate niet verlagen om stroom te besparen. Deze beperkingen voelen wel als een gemis, aangezien beide functies nu standaard aanwezig zijn in veel goedkopere smartphones.

(Image credit: Basil Kronfli)

Zwakke piekhelderheden hebben Sony-telefoons in het verleden belemmerd, maar de Xperia 5 V schitterde op een warme zomerdag, waardoor je gemakkelijk kon lezen in direct zonlicht met ingeschakelde automatische helderheid. Handmatige helderheid schijnt niet zo verblindend, maar het heeft me nooit iets te wensen overgelaten.



Oude favorieten zoals een always-on display zijn terug en er is een zeer intuïtieve modus voor gebruik met één hand. Door naar beneden te vegen vanaf midden onderaan het scherm navigeer je probleemloos door het scherm van de Xperia 5 V.

Display score: 3 / 5

Sony Xperia 5 V review: software

(Image credit: Basil Kronfli)

Draait Android 13 met Sony's relatief lichte UI

2 jaar OS-updates + 3 jaar beveiligingsupdates

Sony-telefoons hebben er bijna altijd strak uitgezien, en die traditie wordt in vrijwel elk opzicht voortgezet bij de Xperia 5 V, inclusief de gebruikersinterface (UI).



Voor het grootste deel is de ervaring van de Xperia 5 V stock Android 13, al heeft Sony wel wat extra's toegevoegd zoals Side Sense. Dit is een menu dat aan de zijkant van het scherm verschijnt voor snelkoppelingen naar veelgebruikte apps. Dit maakt het ook gemakkelijk om snel split-screen app combo's te starten; een leuke, handige aanpassing.



Veeg naar rechts vanaf het hoofdstartscherm om de Google App en nieuwsfeed te activeren, veeg naar boven vanaf de onderkant om een balk met apps te openen en veeg naar beneden op een willekeurig startscherm om je meldingen te openen.

(Image credit: Basil Kronfli)

Sony heeft ook zijn Game Enhancer voor 2023 geüpgraded en op de Xperia 5 V is het nieuwe uiterlijk te zien. Deze gameportal verzamelt al je games op één plek en wanneer je een game start, worden er allerlei opties weergegeven om je gameplay te verbeteren. Zo kan je een app openen tijdens het gamen in een apart venster of bijvoorbeeld een walkthrough voor een moeilijk level openen.

Het kan ook verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers om drie camera-apps te zien: Photography Pro, Video Pro en Cinema Pro. Met Photography Pro kom je al heel ver, de Video Pro app is goed voor kwalitatieve video's en Cinema Pro is echt voor de toekomstige Christopher Nolans onder ons.

Het grootste nadeel is dat de Xperia 5 V niet zolang wordt ondersteund als iets als Samsung of OnePlus. Sony zorgt voor twee jaar OS-updates en drie jaar security-updates, tegenover respectievelijk vier en vijf jaar bij merken als Samsung en OnePlus.



Het grootste nadeel van de software van de Xperia 5 V is niet hoe hij eruitziet, maar het gebrek aan toekomstbestendigheid. Terwijl andere merken zoals Samsung vier jaar lang grote OS- en vijf beveiligingsupdates bieden, zegt Sony slechts respectievelijk twee en drie jaar toe.



Sony vraagt een flink bedrag voor zijn telefoons en is heel duidelijk over zijn streven om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen en zich te richten op een lange batterijduur. De innovatie op het gebied van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen maakt ook deel uit van het duurzaamheidsverhaal, waardoor de beperkte OS- en beveiligingsondersteuning de duidelijke zwakke schakel is.

Software score: 3,5 / 5

Sony Xperia 5 V review: camera's

52MP-hoofdcamera

12MP-groothoekcamera

12MP-selfiecamera

Geüpdatete bokeh (portret)-modus

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xperia 5 V heeft een 52MP-camera met een 1/1,35-inch sensor en een f/1,9 diafragma. In tegenstelling tot eerdere Xperia 5-telefoons is er geen telefotocamera, maar wel een 12MP-groothoekcamera met een diafragma van f/2,2 en autofocus. Gek genoeg is er geen modus om foto's in de volledige 52MP-resolutie te nemen en je krijgt daarom altijd een foto van 12MP, met welke camera je ook fotografeert.

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

De Xperia 5 V zet ook de traditie van Sony voort om maar liefst drie camera-apps toe te voegen. De standaard app, Photography Pro, brengt je van een volledig automatische camera tot volledig handmatig, waarbij je elk aspect van je opname regelt, behalve het diafragma.



Video Pro is bedoeld voor online creators die in 16:9 filmen. Het heeft uitgebreide slow-motion met maximale controle over framerates en biedt ook een 'S Cinetone for mobile' look, die Sony Alpha-fotografen zullen waarderen.

Cinema Pro is ideaal voor filmmakers en hier vind je termen als sluiterhoek, het beheren van opnameprojecten in plaats van bestanden en toegang tot specifieke LUTS voor de beste opnames.

De Xperia 5 V neemt video's op tot 4K, 120fps en profiteert ook van een microfoon aan de achterkant, zodat je kunt kiezen om voorrang te geven aan stemmen die met de microfoon worden opgenomen of algemeen geluid van alle drie de microfoons.



Dit klinkt misschien als een heleboel functies, maar we zijn er nog lang niet als het gaat om alle handmatige instellingen die Sony mogelijk maakt. Een aspect van de Xperia 5 V dat we niet hebben kunnen testen is een nieuwe Video Creator-app, waarmee je handmatig video's kunt bewerken of een automatisch gegenereerde montage kunt maken, vergelijkbaar met GoPro Highlight Clips.

Sony Xperia 5 V cameravoorbeelden

Image 1 of 17 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

Als je geen fan bent van zwaar bewerkte foto's dan zal de natuurlijke, realistische weergave van Sony een verademing zijn. De foto's van de Xperia 5 V zagen er genuanceerd, gedetailleerd en ruisvrij uit. Sony heeft iets ingeleverd op het gebied van beeldverwerking in vergelijking met de Xperia 5 IV. Nu zijn schaduwen gedetailleerder dan ooit en nachtopnames zien er geweldig uit.



Voor iedereen die zich zorgen maakt over het ontbreken van een telefotocamera op de Xperia 5 V, hebben we een aantal voorbeelden gemaakt van hoe goed de zoom presteert in vergelijking met zijn voorganger en zijn 2,5x optische zoom:

Image 1 of 4 (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli) (Image credit: Basil Kronfli)

In heldere omgevingen heeft de optische zoom een streepje voor, maar als het donker wordt, doet de grotere sensor het uitstekend. De Xperia 5 V doet het ook niet onder aan de Xperia 1 V bij gemengd licht.

In het geval van de Xperia 5 V zijn twee camera's dus echt beter dan drie, als de derde een middelmatige telefotocamera is. Maar als het een periscoopcamera van hoge kwaliteit was geweest, was het een ander verhaal geweest.

De verwerking van Sony helpt bij nachtopnames, maar kan de belichting niet bijhouden als het licht zakt. Dat betekent dat zijn foto's er meestal iets donkerder uitzien als je ze vergelijkt met de primaire camera in een omgeving met weinig licht en dat hij ook wat meer ruis heeft.



Het is geweldig om te zien dat de ultra-wide camera autofocus heeft en dat biedt wat flexibiliteit, maar met een dichtstbijzijnde brandpuntsafstand van ongeveer 20 cm is er geen macro-optie.

Sony heeft de portretmodus verbeterd, blijkbaar voor de Xperia 5 V. Eenvoudige portretten zien er geweldig uit, maar als je iets verder naar achteren gaat of de scène volpropt met extraatjes, kan het niet tippen aan een Pixel of iPhone.

Video's die zijn opgenomen met de hoofdcamera van de Xperia 5 V zien er fantastisch uit en de stabilisatie is sterk in alle vormen en resoluties. De ultra-wide is de zwakke schakel, dus de hoofdcamera is de camera die je het meest wil gebruiken. De Xperia 5 V biedt echter een primaire camera die tot de beste in zijn klasse behoort, zowel voor foto's als video.

De selfiecamera is een degelijke camera, vooral als het licht goed is. Dankzij Sony's gebalanceerde verwerking zien foto's er natuurlijk en gedetailleerd uit en we hadden meer succes met de bokehmodus dan wanneer we de primaire camera gebruikten. Je kunt er ook nachtfoto's mee maken en als je je stilhoudt, zijn de resultaten indrukwekkend, zelfs als het donker wordt.

Camera score: 5 / 5

Sony Xperia 5 V review: prestaties

(Image credit: Basil Kronfli)

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

8GB RAM

128 GB opslag

De Xperia 5 V wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, de beste chipset tot nu toe. Sony heeft eerder geworsteld met hittebeheer, maar met zijn iets dikkere chassis en superieure interne onderdelen houdt de Xperia 5 V de hitte goed onder controle.



De telefoon is briljant in benchmarks en scoort een Geekbench 6 score van 5140 multi-core en een 3D Mark Wildlife Extreme score van 3600, waarmee hij in de bovenste categorie van niet-gamende telefoonprestaties staat naast de OnePlus 11 en Samsung Galaxy S23 Ultra.

De grootste uitdaging bij het gamen was dat we bij het testen van een telefoon acht games door elkaar speelden: Diablo Immortal, DragonBall Z, Genshin Impact voor prestaties, Injustice 2 en Sky voor middelmatige, relatief veeleisende gameplay en TMNT: Shredder's Revenge, Streets of Rage 4 en Marvel Snap voor 2D-games.

Het waren niet de gaming prestaties die te wensen overlieten bij de Xperia 5 V, hoewel Sony's telefoons zich niet kunnen meten met gamingtelefoons. 128GB is te weinig opslagruimte voor een telefoon van deze prijs. Genshin Impact alleen al vult bijna 30 GB, Diablo Immortal meer dan 4 GB en DragonBall een vergelijkbare hoeveelheid. Tel daar de 33 GB voorgeïnstalleerde software bij op en met drie games ben je al halverwege de opslagruimte van je Xperia 5 V.

(Image credit: Basil Kronfli)

De Xperia 5 V heeft een microSD-slot wat handig is, maar dit wordt steeds minder waardevol met de jaren. Apps kunnen niet worden geïnstalleerd op SD-kaarten en zaken zoals WhatsApp-back-ups die veel opslag gebruiken, moeten worden geïnstalleerd op interne opslag. Dus ja, je kunt je enorme 4K-videobestanden opnemen op een enorme SD-kaart van 1 TB, maar dat betekent niet dat een power user niet hoeft op te letten hoeveel films en games hij downloadt. Dat is prima voor een midranger, maar niet voor een telefoon die zo duur is als de Xperia 5 V.

De Xperia 5 V klinkt uitzonderlijk goed, zowel via de dubbele luidsprekers aan de voorkant als via de hoofdtelefoonaansluiting. Deze bevatten controle over het Dolby-geluidsprofiel. Je kunt kiezen uit Dynamisch, Film, Muziek, Aangepast en Geavanceerd (volledige EQ-controle), 360 Reality Audio of 360 Upmix inschakelen, evenals DSEE Ultimate voor audio-upscaling en Effectprioriteit om te kiezen welke functie prioriteit krijgt. De telefoon ondersteunt ook Ruimtelijke audio via de telefoonluidspreker en bedrade hoofdtelefoons.

Prestaties score: 4 / 5

Sony Xperia 5 V review: batterijduur

(Image credit: Basil Kronfli)

5.000mAh-batterij (dezelfde als Xperia 5 IV)

Gaat bijna twee keer langer mee in vergelijking met de Xperia 5 IV

30W bekabeld opladen + (omgekeerd) draadloos opladen

De batterij van de Xperia 5 V gaat heel lang mee. We hebben de Xperia 5 IV en V ingesteld op hetzelfde helderheidsniveau met een luxmeter. Vervolgens hebben we een filmpje van YouTube gestreamd via Wi-Fi en identieke benchmarks uitgevoerd. De Xperia 5 IV van vorig jaar was bijna twee keer zo snel leeg, tot 92 procent, in tegenstelling tot de Xperia 5 V, die op 96 procent zat. Dit is erg indrukwekkend en mogelijk te danken aan het andere (visueel inferieure) beeldscherm dat in het nieuwere model is gebruikt.

De telefoon ging gemakkelijk een hele dag mee, zelfs met gamen, series en/of films en veel fotografie. Het is ook geweldig om te zien dat draadloos opladen weer terug is, dus snel opladen gedurende de dag betekent dat je twee dagen uit de Xperia 5 V kunt halen als je er wat rustiger mee omgaat.

Het feit dat het opladen van de Xperia 5 V beperkt is tot 30 W en de telefoon geen USB-C kabel en oplader heeft, zal voor sommigen meer uitmaken dan voor anderen. Voor mij is het relatief langzame opladen geen probleem. De telefoon laadt van 0-100 procent op in ongeveer 90 minuten, wat vergelijkbaar is met iPhones.

(Image credit: Basil Kronfli)

Batterij score: 4,5 / 5

Moet je de Sony Xperia 5 V kopen?

Swipe to scroll horizontally Sony Xperia 5 V Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Hoewel de Xperia 5 V boordevol functies zit, kun je meer krijgen voor minder. 3,5 / 5 Design Een gedateerd uitziend uiterlijk met grote randen aan de zijkant houdt de 5 V tegen. 3 / 5 Display Het geweldige scherm van de 5 V schijnt fel, maar mist een variabele refresh rate. 3 / 5 Software Sony's Android ziet er goed uit, maar het gebrek aan langdurige software-updates is zwak. 3,5 / 5 Camera De Xperia 5 V heeft een hoofdcamera van topklasse en een goede ultra-widecamera, wat het ontbreken van een telefotocamera aantoonbaar compenseert. 5 / 5 Prestaties De presentaties zijn dankzij de Snapdragon 8 Gen 2 fantastisch. 4 / 5 Batterij Je haalt gegarandeerd het einde van de dag. (Omgekeerd) draadloos opladen is een fijne bonus. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je bent een foto- en/of videoliefhebber

De hoofdcamera van de Xperia 5 V combineert uitstekende hardware met uitgebalanceerde fotoverwerking en meer handmatige bediening dan elke andere cameratelefoon in zijn prijsklasse.

Je een batterij wilt die de hele dag meegaat

Als je een relatief compacte telefoon wilt die een eeuwigheid meegaat, dan is de Xperia 5 V de juiste keuze. Het draadloos opladen is ook een leuke bijkomstigheid die je niet ziet bij alternatieven zoals de OnePlus 11.

Je een audioliefhebber bent

Als je geen DAC mee wilt nemen, maar toch bekabelde audio wilt, is de Xperia 5 V een van de best klinkende telefoons die er zijn.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

De Xperia 5 V is op sommige gebieden de beste in zijn klasse, maar hij is duur en je kunt voor minder een mooier ontwerp, een superieur scherm, een veelzijdiger camerasysteem en meer vermogen krijgen.

Je voorrang geeft aan schermkwaliteit

21:9-schermen zijn misschien goed voor bioscoopfilms, maar ze zijn niet geweldig voor 16:9 of 4:3 tv-programma's, waardoor de Xperia een achterstand heeft. Het nieuwe scherm van de 5 V is ook niet zo hoogwaardig als we van het merk gewend zijn.

Je veel interne opslag wilt

Met slechts één opslagoptie van 128 GB en games die op interne opslag moeten worden geïnstalleerd, kunnen zo'n acht titels uiteindelijk 30-40 procent van je interne capaciteit in beslag nemen. Ja, er is een microSD-kaartslot, maar de meeste apps kunnen niet worden overgezet naar externe opslag.

Sony Xperia 5 V: alternatieven

De Sony Xperia 5 V is een uitstekende telefoon voor een bepaald type gebruiker, maar er zijn genoeg alternatieven:

Google Pixel 7 Pro

Het is een veel grotere telefoon, maar hij kost evenveel, en met een optionele 256GB-versie en een periscoopcamera, om nog maar te zwijgen van een superieur scherm en een veel opvallender ontwerp, is de Pixel 7 Pro een fantastische keuze.

Asus Zenfone 10

De Asus Zenfone 10 heeft veel van wat de Xperia 5 V geweldig maakt: een compact formaat en een hoofdtelefoonaansluiting, maar met twee keer zoveel opslag, sneller opladen en een superieur scherm. Daarom zou hij voor een bepaald type gebruiker wel eens een streepje voor kunnen hebben.