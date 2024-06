iPhone 16 Pro Max krijgt misschien 's werelds dunste schermranden op een smartphone

De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben al erg dunne schermranden, maar het lijkt erop dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max nog dunnere bezels krijgen. Meerdere bronnen hebben namelijk al gesuggereerd dat de bezels dit jaar nog dunner zullen zijn.

Ten eerste claimt de leaker Setsuna Digital in een post op Weibo (via Phone Arena ) dat de iPhone 16 Pro schermranden van maar 1,2 mm zal hebben en de iPhone 16 Pro Max schermranden van maar 1,15 mm. Ter vergelijking claimt de leaker dat de huidige iPhone 15 Pro grotere bezels heeft van 1,71 mm, maar er wordt niets gezegd over de bezels van de iPhone 15 Pro Max.

De bron claimt zelf de schermranden van de aankomende smartphones te hebben gemeten, dus dit zou heel accuraat kunnen zijn. Deze leaker heeft het echter niet altijd bij het juiste eind gehad, dus we blijven nog een beetje sceptisch. Eerder werd door deze persoon namelijk geclaimd dat de iPhone 15 beschikbaar zou zijn in het groen (wat klopt) en dat de iPhone 15 Pro beschikbaar zou zijn in het rood (wat niet klopt).

Dunste schermranden ter wereld

Als deze informatie accuraat blijkt te zijn, dan staan ons waarschijnlijk dus echt ongelofelijk dunne schermranden te wachten. De bron lijkt namelijk te zeggen (via een Google-vertaling) dat deze bezels de "dunste in de wereld" zullen zijn.

Deze claim wordt ook ondersteund door leaker @UniverseIce op X. Die leaker heeft wel vaak accurate informatie en claimt dat een "vriend bevestigde" dat de iPhone 16 Pro de Samsung Galaxy S24 zal verslaan en de titel van de dunste bezels op een telefoon zal winnen.

De vriend waar @UniverseIce naar refereert, lijkt echter misschien gewoon Setsuna Digital te zijn, maar toch betekent dit in ieder geval dat een betrouwbare leaker deze claims ook serieus neemt. @UniverseIce geeft echter aan dat de iPhone 16 Pro de dunste schermranden zal hebben, terwijl Setsuna Digital het over de iPhone 16 Pro Max heeft.

My friend confirmed that iPhone 16 Pro will reduce bezel, surpassing Galaxy S24 to become the world's narrowest bezel mobile phone, which seems to be very close to the dream form.June 2, 2024

Dit is overigens niet de eerste keer dat we geruchten hebben gehoord over dunnere schermranden op de iPhone 16-serie , dus het is waarschijnlijk dat de geruchten wel een kern van waarheid bevatten.

Zijn dunnere bezels nou eigenlijk wel belangrijk, aangezien veel van de beste smartphones toch al superdunne bezels hebben? Waarschijnlijk niet echt, maar hierdoor kan Apple wel de schermgroottes van zijn iPhones vergroten (wat volgens geruchten ook het plan is), zonder de behuizing ook meteen te groot te maken. Daarnaast geeft het de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een extra premium uiterlijk ten opzichte van hun voorgangers.

Of de aankomende iPhone Pro-modellen ook echt de dunste schermranden ter wereld krijgen, valt nog te bezien. We komen er waarschijnlijk ook pas in september achter, want dat is wanneer de telefoons gelanceerd worden.