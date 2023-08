iPhone 16 Pro krijgt misschien twee belangrijke upgrades ten opzichte van de iPhone 15 Pro

Apple zal naar verwachting over een paar weken zijn nieuwe iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max officieel lanceren, maar dat weerhoudt enthousiaste leakers er niet van om alvast nieuwe informatie te delen over de iPhone 16-serie van volgend jaar.

Deze nieuwste informatie komt vanuit de betrouwbare tech-analist Jeff Pu (via 9to5Mac). Pu claimt dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zullen beschikken over een 48MP-ultrawidecamera en ondersteuning voor Wi-Fi 7.

Die eerste upgrade zou echt een flinke verbetering zijn ten opzichte van de 12MP-ultrawidecamera die momenteel aanwezig is op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Waarschijnlijk zal deze 12MP-sensor ook nog een terugkeer maken op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

De huidige ultrawidecamera's op Apple’s beste iPhones zijn zeker niet slecht. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max weten consistent heldere en levendige groothoekfoto's te maken, maar deze zogenaamde 48MP-ultrawide op de iPhone 16 Pro zou veel meer licht kunnen opvangen en ook voor meer indrukwekkende foto's kunnen zorgen bij weinig licht.

Het camerablok achterop de iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Zoals 9to5Mac ook aangaf, beschikken de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max al over een 48MP-hoofdcamera die gebruikmaakt van pixel binning om de data van vier pixels samen te voegen tot één "superpixel” voor verbeterde prestaties bij weinig licht. Deze technologie zal waarschijnlijk ook wel worden toegepast op deze zogenaamde 48MP-ultrawide voor de iPhone 16 Pro.

Verder is het vrij logisch waarom Apple Wi-Fi 7 zal ondersteunen op de iPhone 16 Pro. De nieuwe Wi-Fi 7-standaard moet namelijk gaan zorgen voor hogere snelheden, lagere latency en een betrouwbaardere verbinding voor ondersteunde apparaten, dankzij de mogelijkheid om data te versturen en ontvangen via 2.4GHz, 5GHz en 6GHz tegelijk.

De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max ondersteunen momenteel al Wi-Fi 6 en we verwachten dat de iPhone 15 Pro en Pro Max ondersteuning zullen bieden voor Wi-Fi 6E, want dat is bijvoorbeeld ook al beschikbaar op een aantal andere Apple-apparaten zoals de iPad Pro 2022 (12,9 inch) en de MacBook Pro (14-inch, 2023).

De Wi-Fi 7-standaard wordt zelf waarschijnlijk ook pas in september van volgend jaar uitgerold en dat is dezelfde maand waarin Apple waarschijnlijk de iPhone 16-serie zal lanceren. Er is dus wel nog een kans dat de iPhone 16 Pro iets te vroeg zal arriveren om Wi-Fi 7 (bij zijn release) te ondersteunen.

De andere geruchten die we inmiddels al gehoord hebben over de iPhone 16 zijn onder andere dat de iPhone 16 Pro waarschijnlijk een nieuwe beeldverhouding krijgt en dat de standaard iPhone 16 misschien een belangrijk designelement van de iPhone 12 zal overnemen.

Voor nu zijn we in ieder geval vooral gefocust op de lancering van de iPhone 15, die inmiddels al vrij dichtbij komt. Voor de laatste analyses en vergelijkingen van Apple’s aankomende toestellen kan je terecht bij de links hieronder.