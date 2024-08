Nieuwe leak onthult batterijcapaciteiten iPhone 16 Pro en Pro Max

Als het goed is zal de iPhone 16-serie volgende maand ergens officieel onthuld worden. Natuurlijk zien we nu dan ook steeds meer geruchten en leaks verschijnen over Apple's nieuwe toestellen van 2024, waaronder nu informatie over de batterijcapaciteiten van de Pro- en Pro Max-modellen.

Volgens de bekende leaker Instant Digital (via MacRumors) zal de iPhone 16 Pro beschikken over een 3.577mAh-batterij, terwijl de grotere iPhone 16 Pro Max voorzien zal zijn van een 4.676mAh-batterij.

Die nummers zeggen je misschien zonder context vrij weinig, dus laten we ook even de cijfers van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max erbij pakken. Het Pro-model van vorig jaar heeft een batterijcapaciteit van 3.274mAh en het Pro Max-model een batterijcapaciteit van 4.422mAh. Beide modellen lijken dit jaar dus een grotere batterij te krijgen, maar het verschil is het grootste bij het Pro-model.

Die capaciteit van 4.676mAh voor de iPhone 16 Pro Max werd ook al genoemd in een eerdere leak, maar een eerder gerucht over de iPhone 16 Pro suggereerde dan weer dat dat model een 3.355mAh-batterij zou krijgen. Volgens deze nieuwe bron zal het verschil met vorig jaar dus echter groter zijn bij het Pro-model.

Betere batterijduur?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Natuurlijk klinkt het niet zo vreemd dat Apple misschien de batterijcapaciteiten van zijn toestellen heeft gewijzigd, aangezien de designs van de toestellen ook steeds verder worden ontwikkeld en verfijnd. De verschillende getallen die we gehoord hebben, kunnen dus ook gewoon het resultaat zijn van veranderingen tijdens het ontwikkelingsproces.

Het is momenteel nog lastig te voorspellen wat voor invloed deze grotere batterijcapaciteiten zullen hebben op de batterijduur van de aankomende toestellen. We horen namelijk ook dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max dit jaar grotere displays krijgen, namelijk respectievelijk tot 6,3 inch en 6,9 inch. Dat zou ook een impact op de batterijduur kunnen hebben.

In onze reviews van de iPhone 15 Pro en Pro Max gaven we aan dat de huidige modellen allebei ongeveer een dag lang (of net iets langer) meegaan op een volle batterij bij alledaags gebruik. Het ziet ernaar uit dat je de nieuwe modellen nog steeds het beste nacht kan opladen om genoeg batterij voor de volgende dag te hebben.

Apple heeft nog niet aangekondigd wanneer zijn jaarlijkse lanceringsevenement precies zal plaatsvinden, maar september is in ieder geval de maand waarin de nieuwe iPhones normaal gesproken worden onthuld. Tijdens ditzelfde evenement verwachten we dat ook de Apple Watch 10 en de Apple Watch Ultra 3 zullen worden aangekondigd.