Zijn dit de drie kleuren van de iPhone 16 Pro Max?

Dankzij een overvloed aan lekken hebben we een goed idee van de kleuren waarin we de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max kunnen verwachten. Meerdere bronnen wijzen op wit of zilver, roze, zwart en grijs (dat mogelijk op de markt wordt gebracht als Natural Titanium). Nu zijn deze kleuren niet alleen opnieuw genoemd, maar zijn er ook drie afgebeeld.

Leaker Sonny Dickson (via 9to5Mac) heeft een foto gedeeld met daarop wat drie iPhone 16 Pro Max dummy-toestellen lijken te zijn. Op de foto zien we een witte en zwarte versie, vergezeld van een derde model in een kleur die erg lijkt op het Natural Titanium van de iPhone 15 Pro Max.

Die gelijkenis suggereert dat die kleur opnieuw de naam Natural Titanium zal krijgen, hoewel die hier iets donkerder lijkt. De zwarte tint is op zijn beurt aanzienlijk donkerder dan Black Titanium van vorig jaar. Het wit is, wel ja, wit.

Helaas is er geen spoor van de roze tint hier, die misschien wel de meest interessante was, omdat het een beetje meer kleur toevoegt tegenover de kleuren van de iPhone 15 Pro (Max) en omdat het de enige optie is die nog niet bestaat op dit moment. De afwezigheid hiervan kan erop wijzen dat we die kleur niet te zien krijgen. Apple verkoopt de iPhone 15 Pro Max echter in vier kleuren. We verwachten daarom opnieuw vier kleuren voor de iPhone 15 Pro Max, al is het niet helemaal duidelijk wat die vierde kleur nu wordt.

Meer van hetzelfde

In elk geval is het de moeite waard om op te merken dat Apple de Pro- en Pro Max-versies meestal in dezelfde kleuren verkoopt. We verwachten bijgevolg dat de iPhone 16 Pro ook in dezelfde kleuren beschikbaar zal zijn.

Nu de roze versie misschien wegvalt, is dit niet de meest interessante kleurenselectie. Het past wel bij de ingetogen keuzes die Apple meestal aanbiedt voor de Pro-versies. Als je kleurrijkere keuzes wilt, zul je voor de iPhone 16 (Plus) moeten gaan, die vermoedelijk in vijf kleuren verschijnt.