iPhone 16 wordt misschien net zo krachtig als de iPhone 16 Pro Max

Goed nieuws voor mensen die liever niet de hoofdprijs willen betalen voor een iPhone 16 Pro of een iPhone 16 Pro Max, want een nieuwe leak suggereert dat alle vier de iPhone 16-modellen dezelfde processor krijgen.

MacRumors heeft informatie ontvangen uit vroege ontwikkelingsversies van iOS 18 en daarin wordt gerefereerd naar alle vier de verwachte iPhone 16-modellen: de iPhone 16, de iPhone 16 Plus, de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Volgens deze leak zullen alle vier de smartphones ook beschikken over de "Tahiti"-chip. Tahiti schijnt de interne codenaam bij Apple te zijn voor de A18-chip.

De afgelopen jaren hebben steeds alleen de Pro-modellen van de iPhone de nieuwste chips gekregen. De standaard- en Plus-modellen kregen daarentegen steeds de chips die het jaar daarvoor in de Pro-modellen zaten. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max hebben bijvoorbeeld allebei een A17 Pro-chip, terwijl de iPhone 15 en iPhone 15 Plus nog de A16 Bionic uit de oudere iPhone 14 Pro en Pro Max gebruiken.

Dezelfde kracht voor een lagere prijs

Als deze leak accuraat blijkt te zijn, dan zullen de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus volgend jaar dus ook gloednieuwe chip krijgen en dan ook nog eens dezelfde chip die de Pro-modellen krijgen. Dat zorgt ervoor dat de sprong van de iPhone 15 en iPhone 15 Plus naar deze nieuwe modellen als een extra grote sprong (van twee generaties) zal voelen.

Dit zou dus ook betekenen dat je de krachtigste iPhone-processor kan krijgen zonder daarvoor per se een van de duurste modellen te hoeven kopen. Het is wel mogelijk dat de Pro-modellen bijvoorbeeld meer RAM krijgen om ze toch nog een voordeel te geven op het gebied van ruwe kracht.

MacRumors geeft echter ook aan dat er een mogelijkheid is dat er twee versies van de A18 verschijnen, bijvoorbeeld de A18 en de A18 Pro. De Pro-modellen zouden dan natuurlijk de Pro-variant van de chip krijgen. In dat geval zou het dus toch niet gaan om precies dezelfde processor in alle telefoons uit de iPhone 16-serie.

Hoe dan ook, deze leak bevat nog een interessante hint naar de toekomst van de iPhone-reeks. Er wordt hier namelijk niets gezegd over een iPhone 16 Ultra. Volgens sommige verslagen zou er volgend jaar namelijk een iPhone 16 Ultra verschijnen in plaats van of naast de iPhone 16 Pro Max. Dit zou de meest premium iPhone moeten worden.

Het is nu natuurlijk ook wel nog redelijk vroeg voor iPhone 16-leaks, aangezien de nieuwe iPhones waarschijnlijk pas in september 2024 arriveren, dus we zouden deze informatie zeker met een korreltje zout nemen. Als je in de tussentijd al op zoek bent naar een nieuwe iPhone, bekijk dan vooral onze lijst met de beste iPhones.