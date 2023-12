iPhone 17 Pro Max krijgt misschien een grote camera-upgrade

De meeste iPhone-geruchten die we nu voorbij zien komen gaan over de iPhone 16 die in 2024 zal uitkomen, maar er worden nu dus ook al wat voorspellingen gedaan over de iPhone 17 en dan specifiek over de camera's op de iPhone 17 Pro Max.

Volgens de bekende analist Jeff Pu (via MacRumors) krijgt de iPhone 17 Pro Max achterop onder andere een 48MP-telefotocamera en deze zal geoptimaliseerd zijn voor het opnemen van video's voor de Apple Vision Pro.

We hebben inmiddels al video's gezien op Apple's 'mixed reality'-headset die gemaakt zijn op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max en de 3D-resultaten zijn indrukwekkend. Het lijkt erop dat de kwaliteit in de komende jaren nog beter zal worden.

Pu deelt verder geen details over wat we kunnen verwachten van de duurste iPhone van 2025 en hij geeft helaas dus ook niet aan hoe de camera's op dit Pro Max-model zullen verschillen van de camera's op de andere modellen uit de iPhone 17-serie.

48 is het magische getal

In onze iPhone 15 Pro Max review kan je alles leven over de 48MP-hoofdcamera, 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom en de 12MP-ultrawide die op het duurste model van dit jaar zitten. De iPhone 15 Pro heeft bijna dezelfde cameraspecs, alleen gebruikt hij een 12MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Volgens geruchten krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max volgend jaar een 48MP-ultrawidecamera en als al deze geruchten dus kloppen, dan krijgt de iPhone 17 Pro Max straks drie 48MP-camera's op de achterkant. Dat wordt dus een high-end camera-setup.

De telefotocamera van de iPhone 15 Pro Max heeft een 'tetraprism'-design. Hierbij wordt er een structuur van gevouwen glas gebruikt, waardoor het binnenkomende licht meerdere keren wordt gereflecteerd voor het bij de sensor komt. Dit zorgt voor een groter optisch zoombereik in een compactere verpakking dan bij de typische periscoopcamera's.

Er kan natuurlijk wel nog heel veel veranderen in twee jaar en daarom zouden we deze leaks ook nog niet te serieus nemen totdat we dichter bij de lancering van de iPhone 17 zijn. Het lijkt er in ieder geval wel op dat mobiele fotografie nog steeds een van de belangrijkste onderdelen zal zijn waar Apple zich op blijft focussen.