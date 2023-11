iPhone 16 Pro zou 5x optische zoom van iPhone 15 Pro Max overnemen

Het is nog vroeg voor geruchten over de iPhone 16, maar een van de meest voorkomende claims die we tot nu toe hebben gehoord is dat de iPhone 16 Pro een camera met 5x optische zoom krijgt, net als de iPhone 15 Pro Max. Meerdere bronnen hebben dit al vermeld en nu horen we het opnieuw van een erg betrouwbare bron.

Ming-Chi Kuo, bekend Apple-analist, beweert in een bericht op Medium (via MacRumors) dat Apple waarschijnlijk een tetraprismacamera zal gebruiken in de iPhone 16 Pro. De telefotocamera met 5x zoom in de iPhone 15 Pro Max maakt ook gebruik van een tetraprisma. Hoewel er meerdere zoomniveaus mogelijk zijn met dit ontwerp, is de kans groot dat Apple het houdt bij 5x.

Het tetraprisma van Apple is een cameraontwerp met een gevouwen glasstructuur, waardoor licht vier keer wordt gereflecteerd en de optische zoom een groter bereik heeft dan bij standaard telefotocamera's. Dit is hetzelfde principe als een periscoopcamera. Samsung gebruikt onder andere zo'n camera om de 10x optische zoom te bereiken op de Galaxy S23 Ultra. Een periscoopcamera neemt echter meer ruimte in beslag dan het tetraprisma-ontwerp van Apple.

Het is mogelijk nog steeds niet compact genoeg om goed in de iPhone 15 Pro te passen, aangezien het kleine formaat naar verluidt de reden zou zijn dat hij bij 3x zoom blijft hangen. De iPhone 16 Pro zou daarom iets groter kunnen zijn, aangezien geruchten wijzen op een scherm van ongeveer 6,3 inch (tegenover 6,1 inch).

Te weinig materialen?

Problemen met de afmetingen zijn mogelijk niet de enige reden waarom Apple 5x zoom exclusief aanbiedt op de iPhone 15 Pro Max. Volgens Kuo had Largan, het bedrijf dat deze lens levert, een productieopbrengst van slechts 40% in het derde kwartaal van 2023. De meerderheid van de lenzen die Largan bouwde, voldeed dus niet aan de standaard.

Het is dus mogelijk dat Apple net genoeg lenzen had voor de iPhone 15 Pro Max, maar niet voor de iPhone 15 Pro. Dat is een probleem dat volgend jaar misschien van de baan is. Kuo's laatste onderzoek geeft namelijk aan dat Largan nu een opbrengst van minstens 70% heeft.

Door het grotere scherm en een verbeterde opbrengst is het logisch dat de iPhone 16 Pro deze camera zou hebben. Gewoonlijk zijn de Pro-versies van de iPhone ook hetzelfde, afgezien van de scherm- en batterijgrootte.

Kuo is ten slotte niet de enige die beweert dat de iPhone 16 Pro deze camera-upgrade krijgt. We hebben deze claim over de camera al eerder gehoord van analist Jeff Pu. Hoewel de lancering van de nog ver van ons verwijderd is, lijkt een camera met 5x zoom voor de iPhone 16 Pro toch al relatief zeker te zijn.