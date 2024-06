Google Pixel 9 zou niet veel krachtiger zijn dan Pixel 8

We hebben de afgelopen weken niet al te veel informatie over de Google Pixel 9 gezien, maar nu hebben we een paar aanwijzingen over de prestaties van de telefoon. Er zijn namelijk benchmarks verschenen over het toestel en de Tensor G4-chip die erin zit.

Deze info is afkomstig van Rozetked (via 9to5Google) en onthult een verschuiving naar een 1+3+4-core-configuratie op de Tensor G4. De Tensor G3 gebruikte daarentegen een 1+4+4-configuratie. Natuurlijk betekenen die cijfers niet veel voor de gemiddelde gebruiker.

De details van de primaire core zijn wel interessanter, want die zou 15 procent krachtiger zijn en 40 procent zuiniger. De Pixel 9 zal dus waarschijnlijk een tikkeltje sneller zijn dan de Google Pixel 8, maar niet zoveel dat je het echt gaat merken. Hij zou ook minder snel heet moeten worden dan zijn voorganger.

Benchmarkscores Google Pixel 9

Image 1 of 3 (Image credit: Rozetked)

(Image credit: Rozetked) (Image credit: Rozetked)

Rozetked heeft ook een aantal benchmarks gedeeld van de drie mogelijke varianten van de Pixel 9, met name de standaard Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL. Hoewel die laatste een nieuwe toevoeging is, gebruiken de drie varianten wel allemaal dezelfde Tensor G4-chip.

In deze benchmarks haalt de Pixel 9 een score van 1.016.167, de Pixel 9 Pro een score van 1.148.452 en de Pixel 9 Pro XL sluit het rijtje af met 1.176.410. De Pixel 8 die in 2023 werd gelanceerd, behaalde 877.443 punten voor dezelfde tests. Dit alles wijst op een bescheiden toename in prestaties voor de Pixel 9. Vergeet echter niet dat Google nog een paar maanden heeft om de hardware en software te polijsten en de prestaties van de Tensor G4 kan optimaliseren.

Als Google zich aan zijn gebruikelijke planning houdt, zou de Google Pixel 9-serie rond oktober onthuld moeten worden. We hebben al gelekte foto's van de toestellen gezien, dus het design van de telefoons is relatief duidelijk op dit moment. De rest is daarentegen nog een vraagteken.