Motorola Moto G7 Play review

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de Moto G7 Play niet echt een gaming smartphone te noemen. Dat is ook niet zo vreemd, want het prijskaartje van deze Motorola is - gezien wat je ervoor terugkrijgt - extreem laag. Je krijgt een prima batterijduur, tal van handige extraatjes en een algemene prijs-kwaliteitsverhouding waar menig smartphone niet tegen op kan.

De Moto G7 Play is de goedkoopste telg uit het G7-kwartet van Motorola. Naast de Play is er een Moto G7 Power met uitstekende batterijduur, een G7 Plus met sterke camerakwaliteiten en de reguliere Moto G7 als premium alrounder.

Grote concurrent van de Moto G7 Play is de Nokia 3.1 Plus, een vrij gelijkwaardige telefoon. Ook de goedkopere Nokia 3.1 en Moto G6 mogen niet over het hoofd worden gezien.

De Moto G7 Play is de enige budgettelefoon met een Snapdragon 632, dezelfde chipset die je terugvindt in de G7 en G7 Power. Daarnaast is er 32GB intern opslaggeheugen beschikbaar. Dit is uitbreidbaar met een microSD-kaartje van maximaal 512GB.

Moto G7 Play prijs en releasedatum

Beschikbaar in de Benelux

Adviesprijs bedraagt 149 euro

De Moto G7 Play kostte op het moment van release 149 euro. Dat is niet veel geld gezien de specificaties, maar het wordt nog beter: de telefoon is inmiddels enkele maanden uit en nog verder gezakt in prijs.

De Moto G7 Play is enkel verkrijgbaar in het zwart en kost op het moment van schrijven minder dan 130 euro bij diverse webshops.

Image credit: TechRadar

Moto G7 Play Design

Klein maar fijn

Grote inkeping

Ribbelige achterzijde

De Moto G7 Play ziet er goed uit en ligt lekker in de hand. Het apparaat is relatief licht en dun. Het is zeker geen eye catcher, maar lelijk is anders. De achterzijde is voorzien van een ribbelige textuur, waardoor hij krasbestendiger dan menig concurrent is.

De Moto G7 Play is, zoals gezegd, vrij licht: 168 gram om precies te zijn. Dankzij de 8,1 millimeter dikte voelt hij ook relatief compact aan. De plastic achterkant is enigszins voorzien van een curve, waardoor hij lekker in de hand ligt. De geribbelde achterzijde wordt in het midden van de achterzijde onderbroken door een razendsnelle vingerafdrukscanner.

Image Credit: TechRadar

De voorzijde van het display wordt omringd door flinke randen, met name de kin. Daar zit ook de Motorola-naam ingepropt. Aan de bovenzijde vinden we de grootste notch die we tot nu toe ooit gezien hebben. Daarin zit de enige luidspreker van de G7 Play tevens in, evenals de LED-lamp en frontcamera.

Aan de onderzijde vinden we een USB-C-poort terug. Er is dual-sim ondersteuning aanwezig. De volume- en aan/uit-knop vinden we terug aan de rechterrand. De koptelefooningang zit aan de bovenzijde.

Moto G7 Play screen

19:9 LCD scherm met notch

5,7 inch scherm met 77% screen-to-body-ratio

HD Plus resolutie, 294ppi

Het scherm van de Moto G7 Play is 5,7 inch groot en is met een beeldverhouding van 19:9 relatief lang. Met een resolutie van 1512 bij 720 pixels is het scherm best prima voor de prijs. Niet indrukwekkend, maar scherp genoeg als je gewend bent aan budgetschermen.

Het scherm van de telefoon is ook helder voor een budgettelefoon, de kijkhoeken zijn prima, en in de meeste weersomstandigheden is het display redelijk goed afleesbaar.

Afbeelding 1 van 2 Image Credit: TechRadar Afbeelding 2 van 2 Image Credit: TechRadar

De notch van de G7 Play is misschien wel het meest bizarre aspect van de telefoon. Er is vrijwel geen ruimte voor notificaties. Schakel je 'Ontwikkelaarsopties' in, dan kun je ervoor kiezen om de meldingsbalk onder de inkeping te plaatsen. Wij hadden liever een gewone bezel gezien zoals bij de Moto G6 Play.

Image Credit: TechRadar

Buiten de notch produceert de LCD-technologie best mooie kleuren. Ook zijn er tal van kalibratiemogelijkheden om het display naar jouw smaak aan te passen. Ook is er een blauwlichtfilter aanwezig, waardoor je in de avonduren minder last moet hebben van slapeloosheid.