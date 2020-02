Samsung Galaxy S20 Ultra cameratest met 150 foto's: 100x zoom, 108MP-camera, 40MP-selfies

Update: We hebben nu meer dan 150 foto's in onze Samsung Galaxy S20 Ultra cameratest met voorbeelden in alle modi: 100x zoom, 108MP-resolutie, en 40MP-selfies. Is hij de 'ultra' hoge vraagprijs van Samsung waard? Je kunt het zelf beoordelen. We hebben een nieuwe vergelijkingstool, zodat je kunt swipen tussen S20 Ultra foto's en die van Samsung's voornaamste concurrenten. Dit alles is een aanloop naar onze volledige review van de Galaxy S20 Ultra.

Klaar voor de eerste van 150 foto's? Hier is de S20 Ultra (bij 108MP) vs de iPhone 11 Pro Max, gevolgd door een serie portretfoto's van zeven verschillende smartphonecamera's beginnend met de nieuwe Samsung toestel (meer portretfoto's op pagina 4) en een vergelijking tussen 40MP-selfies en een 12MP-selfies in Live Focus (portretmodus).

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S20 Ultra Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: iPhone 11 Pro Max Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Google Pixel 4 Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S10 Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy S10 5G Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: Samsung Galaxy Note 10 Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future) Portretmodus: OnePlus 7 Pro

Galaxy S20 Ultra cameratest: hoe gingen we te werk?

We hoeven je niet te vertellen dat de camera-setup van de Samsung Galaxy S20 Ultra ongelooflijk is. De 150 voorbeeldfoto's met de camera's spreken voor zich.

We hebben de 100x telelens van de S20 Ultra, die Samsung 'Space Zoom' noemt, getest en hebben deze pagina geüpdatet met voorbeeldfoto's die deels gemaakt zijn op een statief, maar ook in de hand. Het belangrijkste is dat we de foto's van de smartphone naast die van de topconcurrenten (zoals Apple, Google, OnePlus) hebben gelegd.

Zoals je kunt zien, nemen we onze Galaxy S20 Ultra zeer serieus:

(Image credit: Future)

De galerij met vergelijkende foto's staat hieronder. We geven je hier nog een kort overzicht van de verschillende camera-opties die we getest hebben:

100x 'Space Zoom' telefotolens met statief + concurrentie

telefotolens met statief + concurrentie Vergelijking van nachtfoto's van 1x tot 100x

van 1x tot 100x 108MP-foto's en 40M- selfies: maakt het zoveel verschil? Dat hangt ervan af...

en maakt het zoveel verschil? Dat hangt ervan af... Live Focus portretmodus en alle leuke filters

en alle leuke filters Verbeterde selfiecamera en automatische groepsselfie UI (dit is de beste selfiecamera die we ooit gezien hebben)

en automatische (dit is de beste selfiecamera die we ooit gezien hebben) Groothoekfoto's (en hoe ze eruitzien tegenover gewone foto's)

(en hoe ze eruitzien tegenover gewone foto's) 100x 'Space Zoom' telefoto "pogingen" in de hand

Galaxy S20 100x: hoe ziet de Space Zoom eruit?

Hoe ziet alles eruit in 'Space Zoom'? Dat is de eerste vraag die we stelden toen we de Samsung Galaxy S20 Ultra uit de doos namen. Hij is zeker indrukwekkend, maar als je de volledige 100x zoom gebruikt, is het resultaat niet altijd bruikbaar.

Samsung gevouwen lens (vergelijkbaar met de periscooplens in de Huawei P30 Pro) zit zijwaarts in de smartphone zodat hij extra ruimte heeft. Vervolgens wordt er een spiegel gebruikt om de lens 90 graden te draaien. Zonder deze techniek zou het niet mogelijk zijn om zo'n lens in een dunne smartphone te stoppen.

Dit zijn de resultaten van onze eerste test mét een statief. We beginnen bij 1x (geen zoom) en gaan zo verder naar 2x, 10x, 30x en 100x, waarna we helemaal terug naar 0,5 gaan voor groothoekfoto's.

S20 Ultra fotogalerij

S20 Ultra: 1x (geen zoom) vs 100x (max zoom)

Alle zoomniveaus van de Galaxy S20 Ultra

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 2x zoom Afbeelding 3 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 4x zoom Afbeelding 4 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 10x zoom Afbeelding 5 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 30x zoom Afbeelding 6 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra – 100x zoom (max zoom) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S20 Ultra ultra-wide camera – 0.5x zoom

De camera van de S20 Ultra camera 100x zoom is niet iets wat je zou posten op Instagram. In de praktijk is het bijna een handgetekende versie van hoe de Grand Central Terminal klok van New York City eruit ziet. Maar dit komt dicht in de buurt van hoe 10x digitale zoom eruit ziet bij de concurrenten van Samsung.

Eigenlijk maakt de camera van Samsung 10x optische hybride zoom redelijk bruikbaar terwijl dat de maximale digitale zoom is op veel van zijn concurrenten (en zijn eigen eerdere camera's). Zelfs 4x en 30x (dit zijn vooraf ingestelde zoomniveaus op de camera UI) zijn bruikbaar in de juiste scenario's (lees: goede lichtomstandigheden en met een vaste hand of statief), terwijl de 100x zoom aanvoelt als een demo en vergelijkbaar is met de kwaliteit van 10x digitale zoom op andere smartphones.

Welke concurrenten hebben we vergeleken?

Dit zijn de smartphones die we gebruikt hebben in deze vergelijkende test:

iPhone 11 Pro Max

Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max (10x zoom)

Alle iPhone 11 Pro Max foto's vergeleken met S20 Ultra

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max camera – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max camera – 2x zoom Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max camera – 4x digitale zoom Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max camera – 10x digitale zoom Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future) iPhone 11 Pro Max groothoekcamera – 0,5x zoom

Google Pixel 4

Galaxy S20 Ultra vs Google Pixel 4 (~10x zoom)

Let op: De Google Pixel 4 kan maximaal 8x zoomen, dus we hebben de foto's achteraf bijgesneden om 10x zoom na te bootsen. Hieronder zie je de foto met de maximale zoom van 8x.

Alle Google Pixel 4 foto's vergeleken met de S20 Ultra

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Google Pixel 4 camera – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Google Pixel 4 camera – 2x zoom Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Google Pixel 4 camera – 4x zoom Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future) Google Pixel 4 camera – 8x zoom (max zoom)

S20 Ultra vs Samsung's vlaggenschepen van vorig jaar

Galaxy S10

Alle Galaxy S10 foto's vergeleken met de S20 Ultra

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S10 camera – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S10 camera – 2x zoom Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S10 camera – 10x zoom (max zoom) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future) Samsung Galaxy S10 groothoekcamera – 0,5x zoom

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy S20 Ultra vs Galaxy Note 10 Plus (10x zoom)

Alle Galaxy Note 10 foto's vergeleken met de S20 Ultra

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus camera – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus camera – 2x zoom Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus camera – 4x zoom Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus camera – 10x zoom (max zoom) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future) Samsung Galaxy Note 10 Plus groothoekcamera – 0,5x zoom

S20 Ultra vs goedkopere smartphones

OnePlus 7 Pro

Galaxy S20 Ultra vs OnePlus 7 Pro (10x zoom)

Alle OnePlus 7 Pro foto's vergeleken met de S20 Ultra

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) OnePlus 7 Pro camera – 1x (geen zoom) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) OnePlus 7 Pro camera – 3x zoom Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) OnePlus 7 Pro camera – 10x zoom Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future) OnePlus 7 Pro groothoekcamera – 0,5x zoom

Google Pixel 3a

Galaxy S20 Ultra vs Google Pixel 3a (~10x zoom)

Net zoals de Pixel 4, kan de Pixel 3a maximaal 8x zoomen. Hieronder staat de foto met 8x zoom.

Alle Google Pixel 3a foto's vergeleken met de S20 Ultra