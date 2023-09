Hij is razendsnel, en als dat de reden is dat je de Asus ROG Phone 7 Ultimate wilt dan zul je niet teleurgesteld worden. Gewone telefoonfans, of mensen die op zoek zijn naar de beste allround smartphone, kunnen beter wegblijven, maar dat is geen kritiek. Deze telefoon is voor gamers net zoals een Ferrari voor snelle coureurs is. Als je de snelste telefoon ooit wilt, en je geniet van de eigenaardigheden en rare opties die het zo maken, dan is de ROG Phone 7 Ultimate de telefoon om te kopen.

Asus ROG Phone 7 Ultimate: Review in een notendop

De Asus ROG Phone 7 Ultimate is de snelste Android-telefoon die je kunt kopen en hij biedt meer opties voor het tweaken en verbeteren van de prestaties dan welke telefoon dan ook. In elk opzicht dat belangrijk is voor gamers, verslaat de ROG Phone 7 Ultimate de rest met gemak. Hij heeft een scherm dat sneller reageert dan de frame rate van elk spel dat je speelt, een enorme batterij en een aantal unieke functies die de torenhoge prijs meer dan rechtvaardigen.

Alles in deze telefoon is gericht op gaming, vanaf het moment dat je de doos opent. Het ontwerp wijkt niet enorm af van het model van vorig jaar, maar als je nieuw bent met ROG-telefoons, dan staat je iets moois te wachten. De stijl is agressief, met lijnen en details als op een ruimteschip. De telefoon heeft zelfs een 2-inch OLED-scherm op de achterkant dat animaties laat zien.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De ROG Phone 7 Ultimate is een uitvergrote versie van de indrukwekkende Asus ROG Phone 7, met een Snapdragon 8 Gen 2 processor, een waanzinnige 16GB RAM en een halve terabyte aan opslag. Je krijgt de nieuwste UFS 4.0 opslag, de nieuwste Wi-Fi 6e en Wi-Fi 7, en niet één maar twee USB-C poorten, waaronder één die DisplayPort aankan voor video-uitvoer.

Er zijn enkele verschillen tussen de Ultimate en het basismodel van de ROG Phone 7. Je kunt de Phone 7 krijgen met dezelfde 16GB RAM en 512GB opslag, maar de Ultimate geeft je meer. Het Ultimate model geeft je een 2-inch OLED-scherm aan de achterkant, met enkele beperkte functies. Als dat nog niet indrukwekkend genoeg is, krijg je er ook nog de AeroActive Cooler bij, een combinatie van een subwoofer en ventilator die lucht kan blazen in een speciale poort aan de achterkant van het Ultimate-model.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Als die punten niet belangrijk voor je zijn, dan is de Ultimate ROG-telefoon waarschijnlijk niets voor jou. Dit is een telefoon die gemaakt is voor het draaien van grote multiplayer games met zeer gedetailleerde graphics. Het is een telefoon voor het optimaliseren van de details in Call of Duty of het pre-loaden van alle maps in Genshin Impact. Hij is niet gemaakt om een productiviteitsmachine te zijn of mooie foto's te maken.

Je zou vergelijkbare gaming prestaties kunnen halen uit de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar toch ook weer niet. Als je geen gamer bent, merk je de verschillen misschien niet op. Met de ROG Phone 7 kun je precies instellen hoe je wilt dat de telefoon presteert. Je kan de graphics terugschroeven om de respons te verbeteren. Je kan op de schouders van de telefoon tikken zoals op de triggers van gamecontrollers en die respons verder afstellen. Je kunt zo'n beetje alles aanpassen op deze smartphone.

Het is allemaal een beetje veel, of je nu een gamer bent of niet, en de software is niet probleemvrij. Soms was het buggy en crashte het gewoon op het slechtst mogelijke moment, terwijl we aan het spelen waren. Soms raakten we per ongeluk iets aan dat verdere stappen vereiste, waardoor we uit het spel werden gehaald. Als de software het gamen in de weg staat, moet de software weg.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De ROG Phone 7 Ultimate is niet alleen razendsnel, maar hij wordt ook geleverd met een externe koelventilator die lucht in de telefoon zelf kan blazen. Toch blijft hij slank en spatwaterdicht (tot op zekere hoogte). De ventilator is een heftig apparaat en bevat de typische RGB-lampjes die je verwacht van gaming hardware. Het voegt ook een echte subwoofer toe en het geluidsverschil is intens. Als je je buren in de trein wilt irriteren, doe je dat hiermee.

Deze telefoon is niet voor iedereen, net zoals een Ferrari. Hij heeft geen geweldige camera's, eenvoudige multitasking of een speciaal AI-maatje dat je vragen beantwoordt. Als je dat allemaal wilt, koop dan de Galaxy S23 Ultra, die eigenlijk goedkoper is.

De Asus ROG Phone 7 Ultimate is de telefoon voor mensen die de best mogelijke gaming prestaties willen. Als je van hardcore mobiel gamen houdt, zal deze telefoon je niet teleurstellen en je zult je hardware niet meer de schuld kunnen geven als je verliest.

ROG Phone 7 Ultimate review: Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ultimate model is 1.399 euro

Dat is 400 euro duurder dan de ROG Phone 7

Komt met de AeroActive Cooler, een fan/subwoofer

De Asus ROG Phone 7 Ultimate is een van de duurste telefoons die je kunt kopen (en geen foldable is). Is hij deze prijs waard? Dat is niet echt de vraag. De vraag is of iets dat minder kost je meer kan geven. Is dit echt de beste gaming telefoon die je kunt kopen, ongeacht de prijs? Als dat zo is, kan Asus vragen wat het wil, alleen maar om op te scheppen.

De beste vergelijking zou de Nubia Red Magic 8S Pro zijn, een telefoon die iets recenter is uitgebracht dan de ROG Phone 7. Die telefoon kost 899 euro voor een model met dezelfde opslag en RAM, plus wat RGB-lichtjes. Nubia krijgt zelfs toegang tot een overclocked Snapdragon 8 Gen 2 processor die de snelheid van de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy van de Galaxy S23 evenaart. Is er een reden om zoveel meer uit te geven voor de ROG Phone 7, laat staan voor dit Ultimate model?

(Image credit: Future / Philip Berne)

Dit is wat de Ultimate je geeft: Je krijgt een sneller, helderder beeldscherm, tot 165Hz, wat ronduit bizar is. Er zijn maar weinig games die 165fps kunnen halen, maar het is beter dan de 120Hz die de norm is op andere telefoons. Hij heeft twee USB-poorten, dus kabels zullen nooit in de weg zitten tijdens het gamen, en kan video naar een extern scherm sturen.

Je krijgt ook serieuze audio, met een extra push van die AeroActive-koeler. Als je graag audio speelt zonder hoofdtelefoon, of het nu gaat om games of films, dan zorgt de extra sub voor een echte boost. Plus, hij heeft een zeer handige koelfunctie die lucht in de telefoon zelf blaast.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Zijn die extra's genoeg? Het is jammer dat een snellere processor al wordt geleverd op een gaming telefoon van een concurrent. In tegenstelling tot gaming pc's kunnen gaming telefoons helemaal niet worden geüpgraded. Er is niet veel meer dat Asus kan doen om de ROG Phone 7 Ultimate te onderscheiden op hardwaregebied, maar de accessoires en het extra LED-scherm op de achterkant onderscheiden hem genoeg.

De vraag is niet of deze telefoon de prijs waard is. De vraag is of een andere telefoon je dezelfde gaming bonussen geeft en het antwoord is nee.

Prijs-kwaliteit score: 3/5

ROG Phone 7 Ultimate review: specs

De Asus ROG Phone 7 Ultimate is een beest. Hij evenaart of verslaat zo'n beetje alles op het gebied van allround gaming. De iets nieuwere Red Magic 8S Pro heeft een Snapdragon 8 Gen 2 processor die maar een klein beetje sneller is. Nubia claimt ook een snellere touch sampling rate te hebben dan de ROG Phone 7, maar die voorsprong is zodanig klein dat je het niet merkt in de praktijk.



Asus bezuinigt wel op de camera's. Er zijn drie lenzen aan de achterkant, evenals een selfiecamera, maar ze zijn niet erg goed. Ze maken gebruik van oudere sensoren uit het middensegment en er is geen telefotocamera. De camera's zijn enigszins logisch, aangezien gaming telefoons niet bedoeld zijn om haarscherpe foto's te nemen.

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Phone 7 Ultimate specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 173 x 77 x 10,3mm Gewicht: 239 gram Display: 6,78-inch OLED, HDR10+ Chipset: Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 16GB Opslag: 512GB OS: Android 13 Camera's: 50MP + 13MP + 5MP Selfiecamera: 32MP Batterij: 6.000mAh Opladen: 65W (bedraad) Kleuren: Storm White

ROG Phone 7 Ultimate review: design

(Image credit: Future / Philip Berne)

Onderscheidend, stijlvol gaming ontwerp

Bijna geen veranderingen ten opzichte van ROG Phone 7

Groot en zwaar, maar ligt prettig in de hand

Als je bekend bent met de gaming laptops van Asus, zal de vormgeving van deze gaming telefoon je niet teleurstellen. Er zijn telefoons en laptops die subtiel proberen te zijn, maar daar hoort de Asus ROG Phone 7 Ultimate niet bij. Alles aan deze telefoon vertelt jou (en de wereld) dat hij gemaakt is voor gaming.

Om te beginnen is er een 2-inch OLED-display op de achterkant dat letterlijk 'Game Start' laat zien wanneer je een game begint te spelen, naast andere vooraf ingestelde berichten die het kan uitzenden. Er zit ook een poort aan de zijkant die alleen opengaat als je de AeroActive Cooler aansluit. Hij is niet verborgen, maar zwart geverfd om af te steken tegen het 'Storm White' van de telefoon.

Image 1 of 2 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Verder zijn er wat overbodige lijnen en details toegevoegd om dit te laten lijken op een stuk technologie uit de toekomst. Niets hieraan is subtiel, maar het werkt wel mooi samen. Het is niet opzichtig, zoals de grootste gaming laptops kunnen zijn.



Het wit wordt gemengd in tinten en afwerking. Er zijn enkele fascinerende elektrisch blauwe accenten, waaronder een ring rond de hoofdcamera, op de sleuf voor de simkaartlade en ook een klein stukje van de letter R in ROG op de achterkant geschilderd.

(Image credit: Future / Philip Berne)

De aan/uitknop krijgt ook een blauw accent, maar de volumeknop is gewoon zwart. De aan/uitknop kan de camera openen met een dubbele druk op de knop, maar activeert Google Assistant niet automatisch.



De ROG Phone 7 is dikker dan de meeste andere telefoons en hij heeft een enorme batterij, maar er zijn telefoons met net zulke grote batterijen die niet zo dik of zwaar zijn als deze. Natuurlijk heeft geen enkele andere een opening waar een externe ventilator lucht doorheen kan blazen en dat heeft waarschijnlijk meer ruimte nodig. Hij heeft nog steeds een degelijke IP54-classificatie, wat betekent dat hij grotendeels stofdicht is en tegen een spatje of regen kan, maar niet tegen een duik in het water.

Design score: 5/5

ROG Phone 7 review: display

(Image credit: Future / Philip Berne)

Supersnelle refresh rate tot 165 Hz

Mooi en helder, met geweldige kleuren

Het scherm van de Galaxy S23 Ultra is scherper en helderder

Het beeldscherm van de Asus ROG Phone 7 Ultimate is fantastisch en misschien wel overkill voor de huidige staat van mobiele games. Het kan tot 165Hz halen, maar is er een spel dat daadwerkelijk zo hoog gaat?



Call of Duty Mobile zag er spectaculair uit op dit scherm en de telefoon had ook geen problemen met de nieuwe experimentele Super Resolution-modus van het spel. Maar de framerate kwam net boven de 60fps uit, dus niet eens in de buurt van het potentieel van het scherm.



Zelfs in de GFXBench benchmarktests zagen we slechts 144 fps in de snelste test. Dat is sneller dan een Samsung Galaxy S23 Ultra kan weergeven en ook sneller dan de Red Magic 8S Pro.

Het display aan de achterkant doet niet veel, maar het is wel opvallend. (Image credit: Future / Philip Berne)

Er is geen twijfel mogelijk dat de ROG Phone 7 Ultimate een betere gaming telefoon is dan de Galaxy S23 Ultra. Toch is het scherm van Samsung superieur, met uitzondering van het refresh rate. Het scherm is helderder, scherper (met meer pixels per inch) en is nog steviger. Asus gebruikt Gorilla Glass Victus, dat erg sterk is, maar de S23 Ultra gebruikt Gorilla Glass Victus 2, dat volgens Corning tegen een val op beton kan.



Toch weten gamers dat meer pixels niet betekent dat je beter kunt gamen. Hoewel de Galaxy S23 Ultra een mooi scherm heeft, stottert het een beetje tijdens het gamen, waar de Asus vloeiend is. Maar in dit geval koop je alleen de ROG Phone 7 Ultimate voor zijn gaming specs en die zijn echt bizar goed.

Display score: 5/5

ROG Phone 7 Ultimate review: camera's

(Image credit: Future / Philip Berne)

Helemaal geen zoomlens

Ondermaatse beeldkwaliteit

Slecht vergeleken met de rest in deze prijsklasse

Het is geen verrassing dat de camera's van de Asus ROG Phone 7 Ultimate geen hoogvliegers zijn. Je gaat ook geen Ferrari kopen als je een gigantische kofferbak wil. Er zijn dingen die moeten worden opgeofferd voor meer snelheid.

Maar terwijl de Ferrari sneller kan gaan door gewicht te besparen, kan de Asus ROG Phone 7 ook kosten besparen met slechtere camera's. Het is al een grote, zware telefoon die bomvol zit met krachtige hardware en er is bewust gekozen voor een ergonomisch ontwerp met camera's die niet uitsteken.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Vergeleken met de Galaxy S23 Ultra maakte de ROG Phone 7 foto's die er wazig en flets uitzien en details missen. De lens heeft een kleiner diafragma, wat minder licht binnenlaat en ook bijna geen natuurlijk achtergrondvervaging creëert. De camera deed het goed met foto's bij weinig licht, maar selfies zijn niet bepaald ideaal. Geen leuke Instagram-kiekjes maken hiermee dus.

Camera score: 2/5

ROG Phone 7 Ultimate review: cameravoorbeelden

Image 1 of 10 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

ROG Phone 7 Ultimate review: software

(Image credit: Future / Philip Berne)

Software zit in de weg en veroorzaakt problemen

Tools om prestaties aan te passen en je spel op te nemen

Geen coole widgets of aangepaste functies op het beginscherm

Om eerlijk te zijn, zorgde de telefoon ervoor dat we potjes verloren... en meer dan eens. Sommige functies werkten niet meer of een verzoek kwam op het verkeerde moment.



Na een aantal software-updates zijn we blij te kunnen melden dat we de afgelopen maand geen problemen meer hebben gehad met de telefoon. Geen enkele game haperde, geen enkele wedstrijd ging verloren. Zowel voor games als voor algemene prestaties was alles meestal solide. Meestal.

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne) (Image credit: Future / Philip Berne)

Het blijft vreemde en opdringerige software-ervaring. Er waren hier en daar bugs en berichten werden meerdere keren verzonden. De interface voelde over het algemeen gewoon vertroebeld door te veel extra's die onze aandacht probeerden te trekken.

Het was ook te makkelijk om per ongeluk een functie te activeren of iets te veranderen. Veeg vanuit de hoek verkeerd en je opent een bedieningspaneel bovenop je spel. Als je de AeroActive Cooler een beetje heen en weer beweegt, wordt de verbinding verbroken en treedt er vertraging op bij het opnieuw verbinden. Dit kan je vermijden als je voorzichtig bent, maar het zouden helemaal geen problemen mogen zijn.

We hadden graag veel meer aanpassingsmogelijkheden gezien voor het startscherm. Er zijn wat achtergronden en thema's, maar er zijn geen interessante widgets of coole software toevoegingen die dit een betere smartphone maken dan andere Androids. Zelfs smartphones met een schone versie van Android hebben een paar widgets als extraatje. Asus houdt het bij gaming software en thema's.

Helaas is dit alles wat mijn AeroActive Cooler doet, voorlopig (Image credit: Future / Philip Berne)

Vlak voor publicatie stopte de AeroActive Cooler zelfs helemaal met werken. Elke keer als we hem aansluiten, probeert de telefoon de firmware bij te werken met dezelfde versie en als hij klaar is, vraagt hij om de koeler opnieuw aan te sluiten, waardoor een eindeloze loop van firmware-updates ontstaat. We hopen dat een toekomstige software-update dit oplost.



We hadden veel meer aanpassingsmogelijkheden voor het homescreen verwacht. Er zijn wat wallpapers en thema's, maar er zijn geen interessante widgets of coole toevoegingen die dit een betere smartphone maken dan andere Androids. Asus houdt het bij gaming software en thema's, en dat is het wel zo'n beetje.

Software score: 3/5

ROG Phone 7 Ultimate review: Prestaties

(Image credit: Future / Philip Berne)

Je zult geen snellere telefoon vinden

Niet alleen in benchmarks is deze smartphone razendsnel

Elk spel kan je gemakkelijk op max settings spelen

Je kwam hier voor snelheid en dat krijg je ook. Normaal gesproken houden we ons niet bezig met benchmarktests, maar je zult blij zijn om te weten dat de Asus ROG Phone 7 onze snelste benchmarkresultaten tot nu toe heeft opgeleverd. Wat nog beter is, is dat je het verschil ook echt merkt in de praktijk.



We hebben Marvel Snap op zowel de Galaxy S23 Ultra als de Asus ROG Phone 7 Ultimate gespeeld. Op de Galaxy haperden enkele frames, vooral tijdens animaties. Het loopt meestal op 60 fps, maar er zijn af en toe drops.

Call of Duty draait in een experimentele Super Resolution-modus (Image credit: Future / Philip Berne)

De ROG Phone 7 Ultimate hapert nooit. Hoewel andere telefoons af en toe dezelfde prestaties kunnen leveren, behield de ROG Phone 7 de best uitziende graphics en het snelste framerate gedurende de hele dag. Zelfs zonder de toegevoegde cooler bleef hij een hele dag lang hoge prestaties leveren.

Prestaties score: 5/5

ROG Phone 7 Ultimate review: Batterijduur

(Image credit: Future / Philip Berne)

Enorme 6.000mAh batterij

Gaat een hele dag mee met gamen en berichten versturen

Verschillende modi voor energiebeheer

We mogen niet klagen over het formaat van de Asus ROG Phone 7 Ultimate omdat er zo'n grote batterij in zit en dat is de belangrijkste kwaliteit voor een gaming telefoon, naast de snelle processor. Een gaming laptop kan wegkomen met een batterijduur van slechts een uur. Een smartphone moet de hele dag meegaan, of we nu gamen of niet, omdat hij veel meer is dan alleen een gaming device.

De ROG Phone 7 Ultimate hield het urenlang uit tijdens het gamen, zeker de volle acht uur voor we naar het stopcontact moesten rennen. De telefoon ging langer mee dan wij. Bij normaal gebruik hield hij het altijd vol tot het einde van de dag.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Qua batterijtests verslaat de telefoon concurrenten als de Galaxy S23 Ultra of de iPhone 14 Pro omdat hij een veel grotere batterij heeft en geen energie verspilt als je geen games speelt. Er zijn drie verschillende prestatieniveaus, van een zuinige "Ultra durable" modus tot de optie met het hoogste prestatieniveau met het simpele label "X Mode".

We kregen fantastische prestaties in de Dynamische modus, maar zelfs in de X-modus konden we urenlang gamen.

Batterij score: 5/5

Moet je de Asus ROG Phone 7 UItimate kopen?

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Phone 7 Ultimate score Eigenschappen Notities Rating Prijs-kwaliteit Hij is erg duur, maar er zitten geweldige accessoires bij en je kunt op dit moment geen snellere telefoon vinden. 3 / 5 Design Deze telefoon schreeuwt gamer, maar niet op een manier die lelijk of gênant is. 5 / 5 Display Groot, helder en sneller dan bijna elke andere smartphone. 5 / 5 Camera's Primaire camera en ultrai-wide maar geen telefoto. De fotokwaliteit is niet geweldig, maar dat verwacht je ook niet van een gaming telefoon. 2 / 5 Software De tweaks en beschikbare opties zijn geweldig, maar de software zit vaak in de weg. 4 / 5 Prestaties Supersnel, deze telefoon hapert nooit, zelfs niet in vergelijking met "snellere" concurrenten. 5 / 5 Batterij Uitstekende batterijduur, een van de beste die we hebben gezien, dankzij een enorme capaciteit en robuuste opties voor energiebeheer. 5 / 5

Koop hem als...

Je de best presterende gaming telefoon wilt

Natuurlijk is hij duur, maar het is ook de beste gaming telefoon die je kunt kopen. Je kunt geen prijskaartje hangen aan de beste zijn.

Je een extra lange batterijduur wilt en games wilt spelen

Naast die geweldige gaming prestaties krijg je ook een enorme batterij die echt lang meegaat.

Je een telefoon wil die gewoon GAMER schreeuwt

Er zijn andere gaming telefoons, maar de meeste laten het woord GAME niet knipperen terwijl je aan het gamen bent.

Koop hem niet als...

Je geweldige camera's wilt

De camera's zijn niet verschrikkelijk, maar ze zijn niet zo goed als andere telefoons in deze prijsklasse.

Je veel functies en veelzijdigheid wilt

Andere telefoons hebben meer interface-opties en Samsung geeft je zelfs een stylus voor deze prijs.

Je niet absoluut de beste prestaties nodig hebt

Dit is de best presterende, maar de op één na beste is veel goedkoper en daar merk je waarschijnlijk niets van.

ROG Phone 7 Ultimate: alternatieven

Als het prijskaartje van de ROG Phone 7 Ultimate te hoog is, zijn hier enkele andere telefoons die geweldig zijn voor gaming.

Nubia Red Magic 8S Pro

Als Asus de Ferrari van de gametelefoons is, dan is de Red Magic 8S Pro een snelle Corvette, iets rustiger en een stuk betaalbaarder, maar met bijna dezelfde snelheid en prestaties.