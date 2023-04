Asus ROG Phone 7 officieel: dit moet je weten

Als je een mobile gamer bent, is de Asus ROG Phone 7 een toestel waar je naar uitkijkt. De Asus ROG Phone 6 en Asus ROG Phone 6D Ultimate behaalden beide 4,5 sterren in hun reviews en zijn uitstekende opties voor gaming.

Op het eerste gezicht lijken de ROG Phone 7 en 7 Ultimate vergelijkbare telefoons met enkele belangrijke upgrades. Er is geen 'Pro'-model te bekennen dit jaar en Asus gaat zonder tussenstap van de standaardversie naar 'Ultimate'. Het leuke aan de ROG Phone 7 en ROG Phone 7 Ultimate is dat de prestaties en bijna alle andere hardware hetzelfde zijn voor beide modellen. Welke je ook kiest, je zal kunnen gamen als de beste.

In het kort

Wat is het? Nieuwste gaming telefoons van Asus

Nieuwste gaming telefoons van Asus Wanneer is het te koop? Pre-orders vanaf 13 april

Pre-orders vanaf 13 april Hoeveel kost het? 999 euro (standaard) / 1399 euro (Ultimate)

Asus ROG Phone 7: releasedatum en prijs

Asus heeft de ROG Phone 7-serie officieel aangekondigd op 13 april, met pre-orders die op dezelfde dag van start gaan en tot 30 april lopen (waardoor we gokken dat de telefoon op 1 mei in de verkoop gaat).

In Nederland en België betaal je 999 euro voor de standaard ROG Phone 7 met 12GB RAM en 256GB interne opslag. Dit model kan je upgraden naar 16GB en 512GB opslag voor 1199 euro. De ROG Phone 7 Ultimate kost daarnaast 1399 euro en heeft eveneens 16GB RAM en 512GB opslag.

(Image credit: Asus)

Asus ROG Phone 7: design en display

Hoewel beide modellen een vergelijkbaar design hebben als hun voorgangers, zijn er enkele kleine verschillen. Je krijgt opnieuw een 6,78-inch 165Hz Full HD+ scherm, nu met verhoogde piekhelderheid van 1.500 nits. De ROG Phone 7-serie heeft wel dezelfde afmetingen en zelfs hetzelfde gewicht.

De ROG Phone 7 is daarnaast beschikbaar in het Phantom Black en Storm White, met een mix van glanzend doorschijnend en mat glas. Het Aura RGB ROG 'fearless eye' logo achteraan heeft verder acht presets en ondersteuning voor meer dan 16 miljoen kleuren.

(Image credit: Asus)

De ROG Phone 7 Ultimate is alleen verkrijgbaar in het wit en verschilt van het standaardmodel door de toevoeging van het AeroActive Portal. Dat zagen we al op de ROG Phone 6D Ultimate van vorig jaar en is ontworpen om een gerichte luchtstroom mogelijk te maken met compatibele AeroActive Cooler-accessoires. Het 2-inch ROG Vision-display op de achterkant kan daarnaast informatie weergeven, zoals de laadstatus, meldingen, de tijd en meer. Beide varianten bevatten tot slot programmeerbare ultrasone schouderknoppen en IPX4 spatwaterbestendigheid.

Asus ROG Phone 7: camera en batterij

Je krijgt een vergelijkbare camera set-up als de ROG Phone 6 serie met een 50MP Sony IMX766 sensor, aangevuld met een 13MP-ultrawide en een 5MP-macrocamera.

Functies als 'RAW superresolutie' en 'AI-segmentatie' moeten voor betere foto's zorgen, terwijl de 32MP-selfiecamera op papier meer moet kunnen dan de 12MP-selfiecamera op de vorige versies.

De batterijen zien er ook bekend uit met opnieuw 65W HyperCharge voor de enorme 6.000mAh-batterij. Asus heeft bevestigd dat de telefoon voldoet aan USB PD 3.0 & PPS, wat betekent dat je niet afhankelijk bent van de kabels van Asus om de ROG Phone 7 zo snel mogelijk op te laden.

Asus ROG Phone 7: specs en features

De belangrijkste upgrade is de chipset en dat is natuurlijk de Snapdragon 8 Gen 2 SoC, ondersteund door Asus' eigen X Mode, die prestaties en stroomverbruik kan balanceren en zelfs op maat gemaakt optimalisaties bevat voor specifieke games.

De AeroActive Cooler (apart verkrijgbaar bij de ROG Phone 7, maar meegeleverd bij de ROG Phone 7 Ultimate) is ook een mooie verbetering ten opzichte van de AeroActive Cooler 6 die bij de 6D Ultimate werd geleverd.

Swipe to scroll horizontally Asus ROG Phone 7 specs ROG Phone 7 ROG Phone 7 Ultimate Afmetingen 173 × 77 × 10,4mm 173 × 77 × 10,4mm Gewicht 239g 239g Scherm 6,78-inch 20,4:9 FHD+ (2448 x 1080) 165Hz Samsung E4 AMOLED, protected by Gorilla Glass Victus 6,78-inch 20,4:9 FHD+ (2448 x 1080) 165Hz Samsung E4 AMOLED, protected by Gorilla Glass Victus Chipset Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12GB / 16GB (LPDDR5X) 16GB (LPDDR5X) Opslag 256GB / 512GB (UFS 4.0) 512GB (UFS 4.0) OS Android 13 Android 13 Primaire camera 50MP Sony IMX766 50MP Sony IMX766 Ultrawide 13MP Omnivision 13MP Omnivision Macrocamera 5MP 5MP Selfiecamera 32MP Omnivision OV32C 32MP Omnivision OV32C Audio Stereo speakers, 3,5mm-koptelefoonpoort, AeroActive Cooler 7 features Stereo speakers, 3,5mm-koptelefoonpoort, AeroActive Cooler 7 features Batterij 6.000mAh 6.000mAh Laadsnelheid 65W (bedraad) 65W (bedraad) Kleuren Phantom Black, Storm White Wit

(Image credit: Asus)

Naast een vernieuwd ventilatorontwerp dat efficiëntere koeling mogelijk maakt, is er ook een extra kanaal ten opzichte van de AeroActive Cooler van vorig jaar dat tegelijkertijd lucht over de voorkant van de telefoon leidt. De Cooler van dit jaar beschikt verder over een '5-magneet super-lineaire' subwoofer die 77% betere basprestaties belooft, terwijl hij ook samenwerkt met de verbeterde voorwaarts gerichte stereoluidsprekers om een 2.1-kanaals audiosysteem te creëren.

Gebruikers die een meer persoonlijke audio-ervaring willen met de ingebouwde Dirac-tuning, kunnen op verschillende manieren een koptelefoon aansluiten. Zo zijn er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, audio via USB-C en de volgende draadloze audiostandaarden: Bluetooth 5.3, Hi-Res Audio, Qualcomm aptX en lossless audio.