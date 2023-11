Ga toch weg met je OLED TV, deze vijf beamers krijgen nu Black Friday-korting

Samsung The Freestyle (2e gen.) van €999 voor €697,34 bij bol

De draagbare beamer van Samsung is een van de meest innovatieve die we ooit hebben gezien. Draagbare beamers zijn geweldig voor filmavonden in de buitenlucht, maar je kunt The Freestyle eigenlijk overal neerzetten een groot Full HD-beeld van 100 inch. Het is ook mogelijk om hem zonder stopcontact te gebruiken als je een compatibele powerbank hebt.

The Freestyle is ook verkrijgbaar bij Samsung zelf voor €717 met gratis Galaxy Buds2 Pro t.w.v. €229