Beste Black Friday Samsung-deals 2023

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze Black Friday-overzichten.

De eerste Black Friday Samsung-deals zijn inmiddels al verschenen. Aangezien deze deals vaak sommige van de meest populaire Black Friday-deals in het algemeen zijn, is het zeker handig om dit artikel in de gaten te houden als je op zoek bent naar een specifiek (normaal prijzig) Samsung-product.

Black Friday vindt dit jaar officieel eigenlijk pas plaats op 24 november, maar we zien dit jaar al sinds vrijdag 10 november de eerste deals verschijnen. Zo zijn er ook al wat mooie Samsung-deals bij verschillende retailers verschenen. Samsung heeft zelf op zijn eigen website ook al zijn Black Friday-deals in een overzicht gezet.

In dit artikel vind je een overzicht van de beste Black Friday Samsung-deals van dit jaar, waaronder de beste Samsung tv-deals, smartphonedeals, tabletdeals en meer. Onderaan dit artikel vind je ook onze voorspellingen voor welke producten waarschijnlijk de beste deals zullen krijgen tijdens deze Black Friday-periode.

Beste Black Friday Samsung-deals

Hieronder hebben we een overzicht gemaakt met de beste Black Friday Samsung-deals van dit jaar. Je zal hier onder andere tv's, smartphones, smartwatches en draadloze oortjes van Samsung terugvinden. De eerste deals zijn al verschenen, maar blijf vooral dit artikel in de gaten houden, want de komende weken zullen er ongetwijfeld nog meer deals bij komen.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook (BE) zien opduiken wat je naar de aparte pagina voor de Belgische deal verwijst.

Black Friday Samsung tv-deals

Samsung QLED 4K 98Q80C (2023) van €6.999,- voor €4.499,- Als je ruimte hebt voor een gigantische tv, dan is deze 98-inch tv van Samsung inmiddels voor een vrij redelijke prijs te krijgen. Het is een 4K QLED TV met full array local dimming, een refresh rate van 100Hz, vier HDMI-poorten en ondersteuning voor HLG, HDR10 en HDR10+.

Samsung Neo QLED 85QN85C (2023) van €4.499,- voor €2.999,- (NL) Het is dan misschien geen 98-inch, maar een 85-inch 4K-tv is nog steeds ongelofelijk groot en natuurlijk ook weer wat goedkoper. Het gaat hier ook om een Neo QLED-model (met mini-LED-verlichting) van Samsung en dat betekent een hoge helderheid en prachtige kleurweergave. Verder krijg je hier een refresh rate van 100Hz, vier HDMI-poorten en ondersteuning voor HDR10, HLG en HDR10+. (BE van €3.999,- voor €2.999,-)

Samsung The Frame 75LS03B (2023) van €3.299,- voor €2.199,- (NL) Samsungs 'The Frame'-model is een goede keuze als je een relatief onopvallende en stijlvolle tv zoekt. Dit grote 75-inch model heeft nu de beste korting gekregen, maar ook andere formaten zijn in de aanbieding. Het is een 4K QLED-display met een refresh rate van 100Hz, vier HDMI-poorten en ondersteuning voor HLG, HDR10 en HDR10+. (BE van €2.489,- voor €2.199,-)

Black Friday Samsung soundbardeals

Samsung HW-Q990C van €1.129 voor €999 [NL & BE] Dit is de allerbeste soundbar in het aanbod van Samsung met maar liefst 11.1.4 kanalen. In het pakket zit niet alleen een losse sub, maar ook twee draadloze achterspeakers die je waar dan ook kan positioneren. Natuurlijk krijg je hier ook ondersteuning voor Dolby Atmos.

Samsung HW-Q800C soundbar van €530,33 voor €477,19 [NL] Dit is zonder twijfel de beste soundbar met sub die je voor minder dan 500 euro kan kopen. Dankzij de 5.1.2 kanalen en Dolby Atmos-ondersteuning creëert hij meeslepende, gedetailleerde audio.

Samsung HW-Q600C van €345 voor €299 [NL & BE] Met 3.1.2 kanalen is de HW-Q600C een van de beste soundbars die je voor dit geld kan vinden. De subwoofer zit zelfs standaard in dit pakket. Hij werkt het beste met nieuwe Samsung-tv's, maar andere tv-merken zijn ook prima.

Black Friday Samsung smartphonedeals

Samsung Galaxy Z Fold 4 van €1.399 voor €999 [BE] Hij mag dan een jaar oud zijn, de Galaxy Z Fold 4 is nog steeds een van de beste vouwbare smartphones ooit. Daarbij is de Z Fold 5 geen gigantische upgrade, terwijl zijn prijs wel verhoogd is.

Samsung Galaxy A34 van €379 voor €271 [NL & BE] De Samsung Galaxy A34 is niet de snelste smartphone, maar is wel goed bestand tegen water en geniet van vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates.

Samsung Galaxy A54 van €399 voor €359 [NL & BE] De Samsung Galaxy A54 is een van onze favoriete smartphones van 2023 in het algemeen. Zijn camera's zijn prima voor de prijs, zijn 120Hz-scherm is uitstekend, hij kan tegen een duik in de wasbak en hij krijgt nog vier jaar Android-updates en vijf jaar Security-updates.

Samsung Galaxy A14 van €199 voor €158 [NL & BE] De Samsung Galaxy A14 is een van de goedkoopste telefoons van Samsung. Toch maakt hij gebruik van dezelfde fijne software en gaat zijn batterij makkelijk twee dagen mee.

Samsung Galaxy S21 FE €529 voor €399 [NL] De Galaxy S21 FE is zeker niet meer de nieuwste smartphone maar hij geniet van een goed updatebeleid waardoor deze deal zeker de moeite is. Je krijgt verder een uitstekend 120Hz-display, triple camera en sterke processor. (Ook in BE)

Samsung Galaxy S22 €599 voor €549 [NL] De Galaxy S22 is ook in 2023 nog een prima smartphone. Zijn drie camera's zijn van topkwaliteit, hij ligt goed in de hand dankzij het kleine 6,1-inch display en zijn prestaties zijn erg goed. [BE voor €430, 82]

Black Friday Samsung tabletdeals

Samsung Galaxy Tab S8 van €849 voor €599 [BE] De Galaxy Tab S8 is een uitstekende optie als je topprestaties wil maar niet het allerbeste display nodig hebt.

Black Friday Samsung smartwatchdeals

Samsung Galaxy Watch 6 van €299 voor €249,- (€239,- met Select) [NL & BE] Als je een Samsung-smartphone hebt, is de Galaxy Watch 6 zonder twijfel een van de beste smartwatches die je kan kopen. Hij is bovendien verrassend licht en dankzij WearOS kan je allerlei apps op het horloge gebruiken.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic van €419 voor €319,- (€309,- met Select) [NL & BE] De Galaxy Watch 6 Classic onderscheidt zich van de reguliere Watch 6 met zijn iets grotere formaat, langere batterijduur en draaibare ring waarmee je door de interface kan navigeren.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm van €349,99 voor €279 [NL] Met de nieuwe Galaxy Watch 5 Pro van Samsung krijg je meteen toegang tot de beste smartwatchfuncties die nu op de markt beschikbaar zijn. Denk hierbij aan een hoogtemeter, acceleratiemeter, hartslagsensor, bewegingssensor en GPS.

Black Friday Samsung draadloze oortjes-deals

Black Friday Samsung-deals: verwachtingen

(Image credit: Future)

We verwachten dat de beste Black Friday Samsung-deals vooral voor de tv's, telefoons, tablets, smartwatches en dergelijke van de vorige generatie zullen zijn. Toch zullen waarschijnlijk ook sommige van de nieuwste producten voor de beste prijs tot nu toe beschikbaar zijn tijdens Black Friday.

De Galaxy S23-serie kwam bijvoorbeeld eerder dit jaar uit, maar ook die modellen zijn hier en daar wel beschikbaar met redelijke kortingen. Het zijn alleen vaak niet de beste kortingen. Hetzelfde zal je ongetwijfeld ook zien bij Samsungs Galaxy Tab- en Galaxy Watch-modellen.

Vorig jaar zagen we tijdens Black Friday ook redelijk mooie deals voorbij komen voor Samsungs midrange QLED TV's en we verwachten nu dus ook weer deals voor de midrange QLED TV's uit 2022 (en ook wel voor verschillende tv's van dit jaar).