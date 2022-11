Samsung Galaxy A53 geniet van honderden euro's Black Friday korting

Wie een degelijke smartphone zoek voor minder dan 500 euro, komt snel bij de Samsung Galaxy A53 uit. Deze middenklasser van Samsung is de opvolger van de populaire Samsung Galaxy A52s die eveneens van Black Friday kortingen geniet.

Het is logisch dat de Galaxy A53 aantrekkelijk is voor de gemiddelde gebruiker. Hij heeft een batterij die makkelijk een dag meegaat, een 120Hz AMOLED-scherm, 5G-connectiviteit, vier camera's achteraan en hij kan tegen een duik in het water. Daarnaast geniet hij van het sterke updatebeleid van Samsung, waardoor hij vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates krijgt. Dit niveau van updates vind je zelfs niet bij sommige premium telefoons zoals de OnePlus 10 Pro.

Sinds zijn lancering staat de Galaxy A53 in onze toplijst met de allerbeste smartphones en onze lijst met de beste Samsung-smartphones. Hij stond daar al zonder deze kortingen, dus is hij nu nog makkelijker aan te raden.

Samsung Galaxy A53 deals in Nederland

Samsung Galaxy A53 deals in België

Als we zeggen dat je weinig fout kan doen bij het kopen van een Samsung Galaxy A53, dan menen we dat echt. Hij heeft enkele belangrijke pluspunten die bijna geen enkele concurrent biedt op dit prijspunt. Het updatebeleid is hier veruit het grootste voordeel, want met vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates, geniet je nog tot 2027 van de nieuwste snufjes van zowel Android als Samsung. Zelfs de Pixel 6a van Google zelf krijgt niet zoveel updates.

Een tweede punt dat door velen over het hoofd gezien wordt, is zijn IP67-score voor water- en stofdichtheid. De meeste smartphones onder 500 euro zijn hoogstens spatwaterdicht en kunnen een regenbuitje overleven. Samsung gaat stukken verder en geeft de Galaxy A53 dezelfde waterbestendigheid als zijn topklasse Galaxy S22 Ultra. Dat wil zeggen dat je de telefoon voor 30 minuten een meter diep in water kan laten liggen zonder dat hij interne schade oploopt.

Een laatste punt is dat de hoofdcamera wordt bijgestaan door optische beeldstabilisatie (OIS). Dit mechanisme zorgt ervoor dat de lens kleine schokjes met handen tegengaat zodat je foto's en video's niet wazig uitzien. Ook deze technologie is meestal iets dat je alleen terugvindt in premium smartphones zoals de iPhone 14 Pro.

Samsung Galaxy A53 Black Friday deals