Samsung Galaxy A52s 5G heeft een kleine midrange-upgrade in petto

Als de Galaxy Z Fold 3 je niet echt aanspreekt (wegens te duur of te vouwbaar), dan heeft Samsung een nieuwe midranger in de aanbieding. De Galaxy A52s 5G is een kleine update van de Galaxy A52 5G, die nog maar vijf maanden op de markt is.

Die vroege upgrade komt zeker van pas, want de Galaxy A52 5G miste wel wat power. De Galaxy A52s 5G heeft de snellere Qualcomm Snapdragon 778G-chip en 6GB RAM onder de motorkap. Je krijgt ook 128GB aan opslagruimte, die met een SD-kaartje kan worden uitgebreid.

Het display is gewoon hetzelfde gebleven: een Super AMOLED-paneel van 6,5 inch, resolutie van 1080 x 2400 pixels en een refresh rate van 120Hz. Ook de camera kreeg geen upgrade. Zijn quad-lens van 64MP, 12MP ultrawide-lens, 5MP macrolens en 5MP dieptemodule volstonden dan ook wel.

Meer van hetzelfde

Ook de Samsung Galaxy A52s krijgt een batterij van 4,500mAh, snelladen aan 25W en IP67-waterbestendigheid (voldoende om 30 min. lang op een meter diepte te overleven).

Daarbovenop krijg je 5G-connectiviteit, voor zover je daar bij ons al van gebruik van kan maken. De adviesprijs van de Galaxy A52s 5G is 449 euro, voor de 128GB-variant en voor de 256GB-variant betaal je 509 euro. Het model verschijnt eind augustus in de stijlvolle kleuren Awesome Violet, Awesome Mint, Awesome Black en Awesome White.

Pre-orders zouden in de laatste week van augustus van start gaan. De eerste toestellen worden op 3 september verwacht.

The Samsung Galaxy A52 5G. (Image credit: Mats Karlsson/Techradar)

Voordat we een oordeel kunnen vellen over de nieuwe Galaxy A52s, zullen we er uiteraard eerst mee aan de slag moeten. Onze eerste indrukken lijken alvast positief. Het toestel belooft een solide midranger te zijn die het misschien wel lastig kan krijgen door de moordende concurrentie in het segment betaalbare smartphones.