Hoge Black Friday kortingen op Chromecast met Google TV

De Chromecast met Google TV 4K en de nieuwe Chromecast met Google TV HD zijn allebei op meerdere plekken in de aanbieding tijdens Black Friday. De twee Chromecasts zien er hetzelfde uit, maar er is dus wel een verschil in de beeldkwaliteit die de apparaten kunnen leveren en natuurlijk in de prijs. Toch hebben ze beide mooie kortingsprijzen gekregen ook al is de HD-variant hier pas een paar maanden uit. De HD-variant krijgt ongeveer 25 procent korting en de 4K-variant krijgt ongeveer 29% korting. Dat is toch erg mooi meegenomen als je van plan bent om een nieuwe Chromecast aan te schaffen.

De belangrijkste reden waarom we deze Chromecasts uitlichten tijdens deze Black Friday-deals is dat ze flink zijn veranderd (en verbeterd) ten opzichte van de oude Chromecasts die veel mensen misschien al thuis hebben liggen.

Black Friday Chromecast met Google TV deals in Nederland

Black Friday Chromecast met Google TV deals in België

De Chromecasts met Google TV kunnen nog precies hetzelfde als de voorgaande Chromecasts. Je kunt dus vanuit allerlei apps video's of audio 'casten' naar de Chromecast wanneer deze op een HDMI-poort op je tv is aangesloten en ingesteld is met de Google Home-app. Zo kun je dus bijvoorbeeld een oude tv ook "smart" maken. Nou hebben veel tv's tegenwoordig wel al toegang tot apps en een app store, maar de nieuwe Chromecasts met Google TV bieden een erg gebruikersvriendelijk en handig besturingssysteem waarin je content van allerlei apps bij elkaar kunt zien staan. Er is nu dus ook een afstandsbediening, omdat er echt een gebruikersinterface is waar je doorheen kunt scrollen. Je downloadt nu ook gewoon apps op het apparaat zelf via de Google Play Store. De afstandsbediening kun je ook instellen zodat je de tv en je geluidssysteem er ook mee kunt bedienen.

We vinden deze nieuwe Chromecasts met Google TV dus ook allebei aanraders en zeker met de huidige Black Friday-deals. Je kunt jezelf dus afvragen of je content in 4K kan of wil streamen, want aan de hand daarvan kun je kiezen welke van de twee het beste bij jou past. Naast het verschil in beeldkwaliteit bieden de twee varianten precies hetzelfde besturingssysteem en allebei komen ze ook met de afstandsbediening. Die afstandsbediening zorgt er ook voor dat deze Chromecasts iets makkelijker te bedienen zijn (ook voor bijvoorbeeld oudere mensen) dan het casten via een telefoon.

Het 4K-model heeft een net iets aantrekkelijkere korting, dus als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in 4K, dan zouden we toch die versie nog aanraden, maar het zijn allebei goede opties.

Meer Black Friday Chromecast met Google TV deals