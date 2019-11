MediaMarkt Black Friday deals 2019: de beste deals voor jou

Het kortingsgeweld dat Black Friday heet, is inmiddels in volle gang. De vrijdag na Thanksgiving staat in de Verenigde Staten bekend om de vele prijzenacties van grote retailers, en we zijn maar wat blij dat deze trend de oversteek gemaakt heeft naar ons.

MediaMarkt is zonder meer een grote speler in zowel de Nederlandse als Belgische markt, en ook zij kunnen niet achterblijven met mooie aanbiedingen. Van 25 november tot en met 2 december, de dag van Cyber Monday, vind je bij de technologiegigant mooie kortingsacties terug.

Zoals je wellicht al weet, beschikt MediaMarkt over een gigantisch assortiment. Vandaar dat wij de beste koopjes voor jou selecteren en hieronder hebben neergezet. Deze lijst kan om de zoveel dagen aangepast worden, dus houd deze pagina goed in de gaten!

Beste MediaMarkt Black Friday deals Nederland

Bose Solo 5 Sound System voor €199,95 i.p.v. €279 Nog geen succes in je zoektocht naar een stijlvolle soundbar? De Bose Solo 5 Sound System is dan je ideale match! Het rijke en volle geluid sluit perfect aan bij de beeldkwaliteit van je televisie.Deal bekijken

Microsoft Surface Pro 7 (i5 - 8GB - 128GB) voor €849 i.p.v. €1049 De Surface Pro 7 is de nieuwste toevoeging aan de iconische reeks hybride laptops van Microsoft. Met zijn formaat van amper 10,5 inch is hij enorm compact, terwijl hij nog steeds snelle prestaties kan afleveren die je gewend bent van een laptop.Deal bekijken

Sony Bravia KD-55AG8 voor €1599 i.p.v. €1799 Deze hoogwaardige OLED-televisie produceert mooie beelden op het ultradunne beeldscherm. Dankzij de ondersteuning voor 4K zijn er miljoenen pixels aanwezig voor haarscherpe beeldkwaliteit.Deal bekijken

Xbox One S 1 TB All Digital 2.0 voor €125 i.p.v. €229 De Xbox One S All Digital is de console voor gamers die geen fysieke games meer nodig hebben. Omdat er geen cd-lezer meer is, is dit de dunste en goedkoopste Xbox van het moment. Deze deal bevat alleen de console en een controller, maar bevat dus geen vooraf geïnstalleerde games.Deal bekijken

PHILIPS 50PUS6203/12 voor €399 i.p.v. €549 Ook Philips bewijst hier dat een tv met 4K en HDR niet heel duur hoeft te zijn. Deze 50-inch tv bevat enkele smart tv-snufjes, maar reken niet op het volledige pakket. Zaken zoals een ingebouwde Chromecast of Ambilight zijn hier niet aanwezig.Deal bekijken

Acer Predator XB241HBMIPR voor €249 i.p.v. €299 Deze Acer Predator is bedoeld voor gamers. De rode afwerkingen en het opvallende design maken dat meteen duidelijk. Het scherm is 24 inch groot, heeft een Full HD-resolutie en een reactietijd van 1ms. De verversfrequentie is hier het meest opvallende met een snelheid van 180Hz. Tot slot is er ook ondersteuning voor G-Sync.Deal bekijken

Garmin Fenix 5 Plus voor €475,20 i.p.v. €650 De Fenix 5 Plus beschikt over een bijzonder krachtige batterij die het meerdere dagen volhoudt. Verder kun je maximaal 500 nummers opslaan op je smartwatch, is contactloos betalen een mogelijkheid, én houdt de Fenix 5 Plus al je dagelijkse bezigheden en sportieve activiteiten op professionele wijze bij.Deal bekijken

Sony KD-65XG8505 voor €1149 i.p.v. €1399 Deze ultradunne 4K-televisie van de Japanse fabrikant is niet alleen bijzonder elegant, maar ook nog eens slim; dankzij de ingebouwde Google Assistant bedien je de televisie en andere aangesloten apparaten via je stem.Deal bekijken

Sony WF-1000XM3 voor €188 i.p.v. €239 De volledig draadloze oortjes van Sony zijn door ons bekroond tot de beste in hun soort van dit jaar. De Sony WF-1000XM3 geven je topklasse geluid in combinatie met noise-cancelling, ambient sound en een goede batterijduur.Deal bekijken

Sony WH-H900N voor €159 i.p.v. €184,99 De Sony WH-H900N geeft je zowel het topklasse geluid van Sony als uitstekende noise-cancelling. Hij komt niet op het niveau van de bekende WH-1000XM3, maar bevat wel gelijkaardige functies. Zo heeft hij eveneens een topklasse batterijduur en aanraakgevoelige oorschelpen waarmee je de muziek én Google Assistant kan bedienen.Deal bekijken

Samsung HW-Q60R Harman Kardon voor €299 i.p.v. €449 Van je woonkamer een thuisbioscoop maken? Met deze set is het mogelijk; de soundbar verzorgt het reguliere geluid, terwijl de subwoofer, ontwikkeld samen met Harman Kardon, voor een extra geluidsdimensie zorgt.Deal bekijken

Huawei MediaPad M5 voor €349 i.p.v. €399 (Alleen NL) De Huawei MediaPad M5 is ideaal voor entertainment. Met zijn 10,8-inch display met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en Harman Kardon speakers kan je ten volste genieten van video's en games. De interne opslag is met 32GB wat aan de kleine kant, maar een geheugenkaartje lost dat probleem al snel op.Deal bekijken

Samsung Galaxy A30s voor €222 i.p.v. €274 De bijzonder degelijke midranger van Samsung is voorzien van maar liefst drie camera's aan de achterzijde. Verder is er een flinke accucapaciteit van 4000 mAh aanwezig, waardoor je met gemak anderhalve daag haalt op één cyclus. Deal bekijken

Beste MediaMarkt Black Friday deals België

In België start MediaMarkt pas met Black Friday aanbiedingen op vrijdag 29 november, de dag dat officieel Black Friday echt begint. We vullen de lijst hieronder meteen aan zodra MediaMarkt België haar aanbiedingen live heeft gezet.

Motorola Moto G7 Plus voor €199 i.p.v. €259 De Motorola Moto G7 Plus is de krachtigste smartphone van de G7-reeks. Hij heeft een enorm goede prijs-kwaliteitverhouding die door deze korting nog beter is geworden. Je krijgt een groot Full HD-display met waterdruppelnotch en een dubbele camera op de achterkant. Hij ondersteunt zelfs snelladen!

Deal bekijken

Microsoft Surface Laptop 2 voor €777 i.p.v. €1149 De Microsoft Surface Laptop 2 is een van de beste laptops ter wereld, ook al heeft hij intussen een opvolger. Dit model heeft 128GB interne opslag, 8GB RAM en een Intel Core i5-8250U processor waardoor hij geschikt is voor de meeste dagelijkse taken en enorm energiezuinig is.Deal bekijken

Apple MacBook Pro 13" (2017) voor €1199 De MacBook Pro uit 2017 is niet meer de modernste laptop, maar is nog steeds een van de beste MacBooks. Met zijn zuinige Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 128GB opslag is hij een goede all-round laptop voor dagelijks gebruik.Deal bekijken

Apple MacBook Air 13,3" (2018) voor €999 De MacBook Air is de lichtste MacBook in het aanbod van Apple. Met zijn formaat van 13,3 inch is hij enorm compact én energiezuinig. Je krijgt er geen topklasse prestaties voor in ruil, maar wel de aangename ervaring van MacOS en de premium afwerking waar MacBooks om bekend staan.Deal bekijken

Apple iPhone XR 256GB voor €759 i.p.v. €999 De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Samsung Galaxy S8 voor €333 De Samsung Galaxy S8 is inmiddels twee jaar oud, maar kan qua snelheid nog steeds concurreren met sommige nieuwe smartphones van vandaag. Op cameravlak loopt hij wat achter, maar je kan hem wel nog updaten naar Android 9 Pie.Deal bekijken

Philips 43PUS6804/12 voor €399 Deze 4K smart-tv van Philips zakt naar een betaalbaar prijspunt. Hij is uitgerust met ambilight, heeft Android TV en ondersteunt HDR10+. Met 43-inch is hij wat klein in vergelijking met sommige concurrenten, maar voor minder grote ruimtes is hij geweldig.Deal bekijken