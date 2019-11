Amazon Black Friday deals 2019: de beste deals van vandaag

Amazon is een zodanig grote retailer dat er door het jaar heen al heel wat kortingen verschijnen.

Eerder dit jaar zagen we al sterke aanbiedingen tijdens de Amazon Prime Days, maar Amazon heeft duidelijk nog niet al zijn kruit verschoten. Een volledige week voor de officiële start van Black Friday geeft Amazon als een van de eerste de aftrap met zijn Black Friday deals.

Je kan dus genieten van de geweldige deals op Amazon van vrijdag 22 november tot en met vrijdag 29 november. Bovendien komen er elke dag nieuwe deals bij.

Om jou wat zoekwerk te besparen, sommen we hier de beste deals op die we kunnen vinden op Amazon tijdens Black Friday. We updaten dit artikel ook dagelijks met nieuwe deals.

De beste Black Friday Amazon deals van vandaag

Smartphones

Apple iPhone XR 64GB voor €599,99 i.p.v. €849 De iPhone XR is inmiddels één jaar oud, maar heeft nog altijd topklasse specificaties onder de motorkap. De XR haal je nu bij Amazon voor een wel heel scherpe prijs in huis.Deal bekijken

Nokia 8.1 voor €330,41 i.p.v. €449,- De Nokia 8.1 is een prima midranger van Nokia met onder meer een haarscherp Full HD+ LCD-display, dubbele camera, en een schone versie van Android uit de doos.Deal bekijken

Xiaomi Redmi Note 8 Pro voor €199,90 i.p.v. €249,90 De Redmi Note 8 Pro staat bekend als een telefoon met een van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen die je op de markt vindt. Er is onder meer een indrukwekkende 64-megapixellens aan de achterzijde aanwezig.Deal bekijken

Huawei P30 Lite voor €239 i.p.v. €279 De Lite-versie van de meest recente P-serie staat zeker zijn mannetje. Naast het indrukwekkende design vind je maar liefst drie prima camera's terug aan de achterzijde. Deal bekijken

iPhone XS 64GB voor €768,01 i.p.v. €1.149 De middelgrote versie van de 2018 iPhone behoort nog altijd tot de beste iPhones op de markt, inclusief haarscherp AMOLED-display. Deze toptelefoon is nu extra scherp geprijsd tijdens Black Friday.Deal bekijken

Motorola One Action voor €189,99 i.p.v. €219 De Motorola One Action is een smartphone die sowieso al scherp geprijsd is. Met zijn 21:9-scherm en punch-hole notch is hij geschikt om films te kijken zoals ze in de bioscoop worden getoond. De unieke actiecamera achterop zorgt dan weer voor heel wat verschillende videomogelijkheid. Dit alles zit tot slot in een aantrekkelijk Android One-jasje.Deal bekijken

Huawei Mate 20 Pro voor €449 i.p.v. €539,77 De Mate 20 Pro is vooralsnog de laatste Mate-telefoon die in Europa is uitgebracht. Ondanks dat de telefoon één jaar oud is, behoort de telefoon nog altijd tot de beste camerasmartphones op de markt.Deal bekijken

Nokia 6.2 voor €199 i.p.v. €242 De Nokia 6.2 is nog niet zo lang beschikbaar maar geniet nu al van een leuke korting. Hij is een van de meest energiezuinige smartphones die je kan vinden met drie camera's achterop. Opgelet: de productpagina vermeldt nog de Nokia 6.1 maar zowel de foto's als specificaties geven aan dat het wel degelijk om de nieuwe Nokia 6.2 gaat.Deal bekijken

Apple iPhone XS Max voor €1079 i.p.v. €1419 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS Max nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Laptops

Microsoft Surface Laptop 3 voor €1015,43 i.p.v. €1149 De Surface Laptop 3 is amper een maand beschikbaar en ontvangt nu al een mooie korting. Je krijgt een pure Windows-ervaring met de nieuwste hardware. Dit model is uitgerust met Intel Core i5-processor, 8GB RAM en 128GB SSD-opslag.Deal bekijken

Apple MacBook Pro 13" voor €2059 i.p.v. 2249 De MacBook Pro van 13 inch is een van de meest compacte en krachtige laptops ter wereld. Er zijn weinig alternatieven voor gebruikers die topprestaties in een ultra-draagbare vormfactor zoeken.Deal bekijken

HP Pavilion 15 Gaming voor €1231 i.p.v. €1399 Deze HP Pavilion 15 Gaming is krachtig genoeg om zelfs de zware gamers in hun noden te voorzien. Hij is uitgerust met een 9e generatie Intel Core i7-9750H, 16GB RAM en een Nvidia GeForce GTX 1660Ti Max-Q chipset. Op het 144Hz-scherm zien alle games er bovendien er mooi en vloeiend uit.Deal bekijken

Audio

Sonos One voor €169 i.p.v. €219 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Sonos Beam voor €325 i.p.v. €398 De Sonos Beam is een combinatie van een soundbar én smart speaker. Je kan hem koppelen met andere Sonos-speakers voor een stereo-setup en bedienen met zowel Alexa als Google Assistant. Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant om je bedienen maar Amazon's Alexa.

Deal bekijken

Beats Studio 3 voor €249,99 i.p.v. €299,88 De koptelefoons van Beats zijn nog altijd razend populair, en dat is niet anders bij de Beats Studio 3. Je tikt 'm nu voor enkele tientjes goedkoper dan normaal op de kop bij Amazon.Deal bekijken

Bose SoundTouch 10 voor €99 i.p.v. €159,90 Op zoek naar een compacte speaker die je overal in huis kunt gebruiken? Dan is SoundTouch 10 een interessante optie. Hij werkt zowel via wifi als bluetooth, en je hebt met één druk op de knop toegang tot Spotify, Amazon Music, Deezer en meer.Deal bekijken

Sennheiser HD 4.50 BTNC voor €94,99 i.p.v. €199,- Deze uitstekende bluetooth koptelefoon van Sennheiser is nu maar liefst honderd euro goedkoper dan zijn adviesprijs. En daar krijg je niet alleen een draadloze headset voor terug, maar je beschikt ook nog eens over noise-cancelling technologie.Deal bekijken

Sony WH-XB900N voor €149 i.p.v. €213,23 Het regent kortingen bij Sony want ook deze WH-XB900N is stukken goedkoper voor Black Friday. Met deze hoofdtelefoon geniet je niet alleen van noise-cancelling, maar ook van extra diepe basklanken. Fans van popmuziek zitten hier zeker goed.Deal bekijken

Sennheiser Momentum Free voor €79,99 i.p.v. €110,15 De Sennheiser Momentum Free oortjes verpakken de kwalitatieve audiotechnologie van het bedrijf in een compact formaat. Muziek kan je bedienen met de knoppen aan de kabels en de batterij gaat ongeveer zes uur mee na een laadbeurt. Deal bekijken

Smartwatch

Apple Watch Series 3 38mm voor €229 i.p.v. €299 De smartwatch van Apple is voorzien van alle gemakken die een reguliere activity tracker heeft, maar dan in een modern jasje. Daarnaast werkt het slimme horloge naadloos samen met je iPhone of Android.Deal bekijken

Fitbit Versa voor €129 i.p.v. €149 De Fitbit Versa is een goede mix tussen fitnesstracker en smartwatch. Hij ondersteunt de kwalitatieve fitnessfuncties waar Fitbit om bekend staat en stopt die in een stijlvol ontwerp. Dankzij het ruime vierkante display kan je probleemloos meldingen lezen en navigeren door de verschillende menu's.Deal bekijken

Huawei Watch GT Active voor €129 i.p.v. €249,- Huawei is in staat om bijzonder degelijke, mooie smartwatches te maken, en de Huawei Watch GT Active is daar het levende bewijs van. Er zijn diverse sportmodi aanwezig, hij is waterdicht, houdt je slaap bij, én houdt het twee weken vol op één accucyclus.Deal bekijken

Fossil Q Explorist voor €162,95 i.p.v. €279 Deze uitermate elegante smartwatch van Fossil is goedkoper dan ooit te verkrijgen via Amazon. Naast een mooi accessoire-item kun je dit horloge ook gebruiken als activity tracker.Deal bekijken

Amazfit Stratos 2s voor €141 i.p.v. €175 De Amazfit Stratos 2s combineert het uiterlijk van een premium horloge met een fitnesstracker. Daarnaast is hij waterbestendig én heeft hij meerdere designprijzen in ontvangst mogen nemen.Deal bekijken

TicWatch E2 voor €111,99 i.p.v. €159,99 De TicWatch E2 behoort tot een van de goedkoopste smartwatches die je kunt krijgen, maar is zeker niet slecht; het horloge is waterbestendig, heeft een prima batterijduur, én houdt onder meer je slaap en hartslag bij. Ook is er een ingebouwd GPS-systeem aanwezig.Deal bekijken

Amazfit Bip Lite voor €45,99 i.p.v. €59,99 De Amazfit Bip Lite heeft wat weg van de Apple Watch met zijn vierkant display. Alle premium snufjes van Apple krijg je niet, maar met zijn batterijduur van 45 dagen en fitnessfuncties is hij de ideale trainingshulp. Hij is bovendien waterbestendig dus je kan hem makkelijk aanhouden tijdens het zwemmen.Deal bekijken

Overig

Acer Nitro G550 projector voor €545,24 i.p.v. €699 De Acer Nitro G550 is een goede basisprojector. Hij kan projecteren in Full HD kwaliteit en lichtsterkte van 2.200 ANSI-lumen. Als je 4K-resolutie wil zoek je beter verder, maar met deze lichtsterkte kan je vrijwel altijd een duidelijk en helder beeld krijgen.Deal bekijken

Western Digital My Book 8TB externe harde schijf voor €134,90 i.p.v. €274 De My Book externe harde schijf van 8TB biedt niet alleen veel extra opslag, maar ook snelle opslag voor je laptop of pc. Je kan hem ook beveiligen met een wachtwoord en instellen om automatische back-ups te maken van je bestanden. Deal bekijken

Sony KD-55XG8096 55 inch voor €599 i.p.v. €699 Deze lekker grote televisie van Sony beschikt over een geavanceerde 4K X Reality Pro-modus, waardoor beelden geoptimaliseerd worden. Ook is Motionflow XR 400Hz inbegrepen, zodat beelden er vloeiend uitzien.Deal bekijken

WD My Cloud EX2 Ultra NAS 8TB voor €329 i.p.v. €516 De WD My Cloud EX2 Ultra is een kwalitatieve NAS met 8TB opslag. Zoals bij elke NAS biedt hij je een makkelijke manier om bestanden op te slaan en kan je die bestanden van eender waar downloaden als je in verbinding staat met het internet.Deal bekijken

Ring Video Doorbell Pro voor €179 i.p.v. €279 Met de Ring Doorbell Pro kan jij zonder zorgen het huis verlaten en toch altijd op de hoogte zijn van gasten die bij jou aanbellen. Door de ingebouwde camera en luidsprekers kan je meteen mensen zien en te woord staan, waar je ook bent. Ook als je de oproep niet ziet, kunnen bezoekers nog een boodschap voor je inspreken.

Deal bekijken

Neato Robotics D750 voor €449,99 i.p.v. €659,98 Voor een goede robotstofzuiger moet je meestal diep in de buidel tasten. Daarom is Black Friday het ideale moment voor een robotstofzuiger. Deze Neato Robotics D750 heeft allerlei premium functies waaronder besturing via een app en integratie met spraakassistenten. Hij is bovendien ook huisdiervriendelijk! Deal bekijken