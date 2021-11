Coolblue Black Friday-deals: de beste aanbiedingen op een rij

Samsung Neo QLED 8K 65QN800A van €3.999,- voor €2.999,-

Als 4K niet genoeg is, is dit de kans om de stap te maken naar 8K. De Samsung Neo QLED 65QN800A is maar liefst 1000 euro in prijs gedaald. Hoewel er weinig beeldmateriaal in 8K beschikbaar is, de tv zorgt ervoor dat ook beelden met een 4K resolutie omhoog geschaald worden. (BE)