Mis de LG C2 OLED 4K TV Black Friday deals zeker niet!

De LG C2 OLED TV is bijna overal in de aanbieding met Black Friday en zelfs in elk formaat. Deze 4K tv van LG is beschikbaar in zes verschillende formaten, van een kleine 42 inch tot een waanzinnige 83 inch, en ze krijgen allemaal korting! Dat zijn fantastische deals voor een tv van topkwaliteit, die we zelfs zonder korting aanraden.

De belangrijkste reden waarom we hem uitlichten bij de Black Friday-deals is dat de LG C2 momenteel bovenaan onze lijst met de beste tv's staat. Hoewel hij niet de goedkoopste is, krijg je enorm veel waar voor je geld. Hij maakt gebruik van het next-gen OLED Evo paneel met een hogere piekhelderheid dan eerdere OLED-schermen. Dat zal je snel merken als je films of series in 4K HDR bekijkt. Verder maakt de C2-serie gebruik van LG's nieuwste Alpha a9 Gen 5-processor om de HDR-prestaties te verbeteren.

De C2-serie OLED is ook geschikt voor gaming, met vier HDMI 2.1-poorten, 4K 120Hz (met Dolby Vision-ondersteuning), VRR, AMD FreeSync en Nvidia G-Sync.

Black Friday LG C2 OLED TV deals in Nederland

Black Friday LG C2 OLED TV deals in België

Toen de C2-serie werd uitgebreid met het kleinere 42-inch model, een formaat dat nog steeds veelgevraagd is bij mensen met een kleiner budget (of tv-meubel). Zelfs deze kleine C2 gaf ons een fantastische kijkervaring bij alle soorten content en tijdens het gamen. Hij is echt van alle markten thuis.

In feite kunnen we alle formaten van de C2 OLED aanraden en ze krijgen ook allemaal korting. Het is daarom vooral een kwestie van bepalen welk formaat het beste past bij jouw noden (en, wederom, tv-meubel). Welke maat LG C2 OLED TV je ook koopt, je kunt echt heel weinig fout doen. We zeggen er wel bij dat de korting op het model van 48 inch momenteel aantrekkelijker is dan die van het model van 42 inch. Als je de plaats ervoor hebt, raden we daarom de grotere versie aan.

Ben je niet zeker welk formaat nog past in je woonkamer? Dan kan je via de app van Coolblue dankzij Augmented Reality een 3D-model van de verschillende formaten laten creëren. Op die manier zie je heel makkelijk wat het beste formaat is.

Meer Black Friday LG C2 OLED TV deals