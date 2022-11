Scoor Black Friday korting op de beste koptelefoon van het moment

Al jaren is Sony een grote naam in de wereld van koptelefoons en het is ook niet vreemd dat je in onze koopgids met de beste koptelefoons altijd enkele Sony koptelefoons terugvindt. Zelfs de Sony WH1000-XM3 uit 2018 is vandaag een steengoede koptelefoon waarmee je weinig fout kan doen. Inmiddels zijn er twee opvolgers van, de WH1000-XM4 en de WH1000-XM5, die eerder dit jaar is gelanceerd.

Deze koptelefoons hebben jaar na jaar hun audio en noise-cancelling verbeterd, waardoor ze als toonaangevend worden gezien. Goedkoop zijn de koptelefoon helaas niet, maar zodra er een nieuwe versie is, is het vrijwel zeker dat zijn voorgangers korting krijgen. Dit jaar wil dat zeggen dat de Sony WH1000-XM4 de koptelefoon is die je in de gaten moet houden.

En gelijk hadden we, want we hebben op verschillende plaatsen Black Friday deals op de Sony WH1000-XM4 gespot. Dat niet alleen, zelfs de WH1000-XM5 is in de aanbieding. Om het makkelijk te maken voor jou, hebben we deze deals per land en per retailer hieronder op een rijtje gezet.

Verschillen Sony WH1000-XM4 vs Sony WH1000-XM5

De Sony WH1000-XM5 is nieuwer en daarom duurder dan de Sony WH1000-XM4. Maar wat zijn nu de verschillen en welke van de twee moet je kopen?

Het grootste verschil is het design van de nieuwe koptelefoon. Voor het eerst is Sony afgeweken van het design dat al sinds de eerste generatie van deze koptelefoon niet veel gewijzigd was. Dit nieuwe design maakt de WH1000-XM5 helaas iets minder compact, omdat je de oorschelpen niet kan inklappen. Wie vaak met een volle rugzak of handtas rondloopt, kan nu moeite hebben om de koptelefoon er netjes in te krijgen. De WH1000-XM4 heeft daarentegen wel oorschelpen die je dicht kan klappen en neemt minder plaats in.

De overige verschillen zijn in feite minimaal en tenzij je professioneel getrainde oren hebt, zal je ze wellicht niet opmerken. Zowel de audio als noise-cancelling zijn net iets beter, maar dit is niets om over naar huis te schrijven. De batterijduur van 30 uur met noise-cancelling en 40 uur zonder is eveneens hetzelfde bij beide koptelefoons. Ze worden beide opgeladen met een meegeleverde USB-C-kabel en je kan allerlei instellingen tweaken in de bijbehorende app voor zowel Android als iOS.

Onze voorkeur gaat daarom naar de Sony WH1000-XM4 uit 2020.

