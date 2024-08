Moet je nu nog een Google Pixel 8 kopen?

De Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro werden op 4 oktober 2023 gelanceerd en zijn inmiddels dus zo'n tien maanden oud. Normaal zouden je misschien denken dat het dus nog zo'n twee maanden zal duren voordat Google zijn volgende generatie onthuld, maar dit jaar staat het lanceringsevenement gepland voor 13 augustus.

Google staat dus al op het punt om de Google Pixel 9, de Google Pixel 9 Pro en waarschijnlijk ook de Google Pixel 9 Pro XL en de Google Pixel 9 Pro Fold volledig te onthullen.

Met de lancering van de nieuwe Pixel-toestellen om de hoek, vraag je je misschien dan ook af of je nu nog wel een Pixel 8 moet kopen. Dat hangt er natuurlijk vooral vanaf wat voor jou het meest van belang is. Hieronder vind je een aantal redenen waarom je wel of niet nu nog voor de Pixel 8 zou moeten kiezen.

Koop hem als je voor een mooie prijs wil upgraden vanaf een oudere Pixel

Aangezien de Pixel 8 inmiddels alweer tien maanden oud is, kan je hem inmiddels bij verschillende retailers voor ruim 200 euro goedkoper vinden dan zijn officiële adviesprijs, die begint bij 799 euro. Er is daarnaast ook nog een redelijk grote kans dat de prijs nog verder daalt wanneer de nieuwe Pixel 9-serie beschikbaar is.

Als je momenteel nog een ouder Pixel-toestel (of een ouder toestel van een ander merk) gebruikt en je graag wil upgraden, dan is de prijs van de Pixel 8 momenteel natuurlijk veel aantrekkelijker dan die van de aankomende Pixel 9 zal zijn bij zijn release. Daarnaast kan je nu ook de Pixel 8 Pro vinden voor iets minder dan de originele adviesprijs van de Pixel 8 en die heeft dan weer onder andere betere camera's, meer RAM en een grotere batterij.

Als je nog een Pixel 7-model hebt, of zelfs een Pixel 6, dan hoef je natuurlijk nog niet per se te upgraden, maar als een nog ouder model hebt, kan een upgrade nu toch wel interessant zijn. De geruchten en leaks rondom de Pixel 9-serie die we tot nu toe voorbij hebben zien komen, suggereren dat er misschien qua hardware ook weer niet heel erg veel zal veranderen ten opzichte van de Pixel 8-serie, dus je mist misschien ook niet veel grote upgrades door voor een model van vorig jaar te kiezen.

Bij een upgrade vanaf elke Pixel die vóór de Pixel 8 uitkwam, heb je nu trouwens ook sowieso te maken met een flinke verbetering op het gebied van software-ondersteuning. Google introduceerde bij de Pixel 8-serie zijn nieuwe updatebeleid met zeven jaar aan besturingssysteem- en veiligheidsupdates. Dit krijg je naar verwachting bij de Pixel 9-serie ook weer, maar dat ene jaar extra dat je dan krijgt, zal voor velen in de praktijk niet veel uitmaken. Veel mensen zullen waarschijnlijk toch alweer upgraden voor die zeven jaar voorbij zijn.

Koop hem niet als je geïnteresseerd bent in een XL- of Fold-model

De Pixel 8-serie bestond alleen uit de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro, maar dit jaar lijken er meer modellen aan de line-up te worden toegevoegd. Alles wat we tot nu toe voorbij hebben zien komen, inclusief officiële informatie vanuit Google, wijst erop dat we dit jaar te maken hebben met een Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold.

Als je geïnteresseerd bent in de opvolger van de Google Pixel Fold van vorig jaar, dan kan je misschien toch beter even wachten op de lancering van de Pixel 9-serie, want het lijkt erop dat de aankomende Pixel 9 Pro Fold ook beschikbaar zal zijn in Nederland en België. Als een vouwbare smartphone van Google je toch iets interessanter lijkt dan een standaard Pixel, dan kan je nu dus beter wachten dan voor de Pixel 8 kiezen.

De situatie rondom de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL is nog niet helemaal duidelijk. Verschillende leaks hebben het over verschillende schermformaten gehad. Zo zou de Pixel 9 Pro ongeveer even groot kunnen zijn als de Pixel 8 Pro, maar hij zou ook kleiner kunnen worden, aangezien er nu dus waarschijnlijk ook een XL-model aankomt. Hoe dan ook, als je het Pro-model van vorig jaar te groot vond, is er dus een kans dat je dit jaar wel (een aantal van) de betere specs van de Pro kan krijgen, maar dan in een kleinere behuizing. Daarnaast lijkt er dus sowieso een extra groot model aan te komen, dus als je liever een nog groter scherm wil dan je bij de Pixel 8-serie kan krijgen, kan je ook beter wachten op de Pixel 9-serie.

Koop hem als je wel even kan wachten op nieuwe (AI)-features

We verwachten dat Google met de nieuwe Tensor G4-chip in de Pixel 9-toestellen zoals gebruikelijk ook weer nieuwe (AI)-features zal introduceren. Bij Google zien we echter vaker dat deze nieuwe features na een tijdje ook naar oudere Pixel-modellen komen. Als je niet per se meteen de nieuwste features hoeft te hebben, dan kan je misschien beter voor het goedkopere model van vorig jaar kiezen en gewoon wachten tot dat toestel een update krijgt met (sommige van) de nieuwe features erin.

De geruchten en leaks over de nieuwe Tensor G4-chip suggereren overigens ook dat deze chip geen gigantische upgrade zal zijn ten opzichte van de Tensor G3. Dat zou betekenen dat er misschien ook niet veel meer kracht nodig is voor de nieuwe features die op de Pixel 9 geïntroduceerd zullen worden. In dat geval is de kans dus ook groot dat de features in ieder geval wel zouden moeten kunnen draaien op de Tensor G3, al is het natuurlijk aan Google om te beslissen welke features ze wel of niet naar oudere toestellen willen brengen.

Koop hem niet als je de beste camerakwaliteit wil

Het is bij Google niet zozeer zijn camera-hardware, maar zijn camera-software (en beeldverwerking) die de camerakwaliteit op Pixels zo indrukwekkend maakt en waarmee Pixels dus ook meestal een plaats op onze lijst van de smartphones met de beste camera's weten te veroveren.

Hoewel we aan de hand van geruchten en leaks dus geen gigantische upgrades verwachten voor de camera-hardware, weet Google vrijwel altijd zijn camera-software weer te verfijnen en nieuwe, handige bewerkingstools toe te voegen.

Volgens één gerucht verandert er waarschijnlijk in ieder geval wel één ding op het gebied van de camera-hardware. De Sony IMX386-sensor die gebruikt werd voor de ultrawide-camera's van de Pixel 8-serie wordt schijnbaar vervangen door de 50MP Sony IMX858-sensor (in ieder geval op de drie niet-vouwbare toestellen). De Pro-modellen zouden deze verbeterde sensor ook gaan gebruiken voor hun telefoto- en selfiecamera's.

Voor de beste camerakwaliteit zal je dus toch moeten wachten op de Pixel 9-serie en waarschijnlijk zal het Pro-model dit jaar ook weer het beste zijn op het gebied van fotografie. We weten niet of het zogenaamde Pro XL-model precies dezelfde cameraopstelling krijgt, maar dat zou wel logisch zijn.