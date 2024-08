Google Pixel 9 Pro: nieuws, geruchten en meer

Google zal de Google Pixel 9 Pro op 13 augustus officieel onthullen. De opvolger van de Google Pixel 8 Pro verschijnt als het goed is naast de Google Pixel 9, de Google Pixel 9 XL en de Google Pixel 9 Pro Fold. Het lijkt er dus op dat de line-up voor 2024 uit vier toestellen zal bestaan.

De Pixel 8-serie verscheen zo'n tien maanden geleden in de winkelschappen en we durven inmiddels dan ook wel te zeggen dat we wel ongeveer weten wat we allemaal kunnen verwachten van de volgende generatie van Google's beste Pixel-smartphones. We hebben onderhand dan ook al meerdere consistente geruchten voorbij zien komen over de Pixel 9 Pro en in dit artikel hebben we dan ook al het nieuws, alle leaks en alle geruchten die het meest geloofwaardig zijn verzameld.

Hieronder vind je dus alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Pixel 9 Pro, inclusief details over de mogelijke prijs, het design, display, de camera's, processor en batterij.

In het kort

Wat is het? Google's volgende Pixel Pro-model

Google's volgende Pixel Pro-model Wanneer komt hij uit? Zal worden aangekondigd op 13 augustus

Zal worden aangekondigd op 13 augustus Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk minstens 1.099 euro

Waarschijnlijk minstens 1.099 euro Welke upgrades zou hij kunnen krijgen? We verwachten een heel nieuw design, nieuwe Tensor-chip, verbeterde cameraprestaties en nieuwe AI-features

Google Pixel 9 Pro: prijs en releasedatum

De Pixel 8 Pro werd op 12 oktober 2023 gelanceerd. (Image credit: Future / Philip Berne)

Wordt aangekondigd op 13 augustus

Kost waarschijnlijk minstens 1.099 euro

Google heeft inmiddels bevestigd dat de Pixel 9-serie (en daarmee dus ook de Pixel 9 Pro) zal worden aangekondigd tijdens zijn aankomende 'Made by Google'-evenement op dinsdag 13 augustus. De telefoons zullen vervolgens waarschijnlijk tegen het einde van augustus verkocht worden.

Dit is wel een interessante ontwikkeling, want Google's evenement voor nieuwe Pixels vindt meestal plaats in oktober. Een lancering in augustus is dus een nieuwe strategie voor het bedrijf. Misschien wil Google nu gewoon graag Apple en zijn aankomende iPhone 16 - en iPhone 16 Pro -modellen voor zijn.

Qua prijs lijkt het ons waarschijnlijk dat we tenminste dezelfde prijs als hiervoor zien. We gokken dus dat je minstens 1.099 euro moet betalen voor de Pixel 9 Pro. Hieronder zie je alle prijzen van het Pro-model van vorig jaar:

Swipe to scroll horizontally Google Pixel 8 Pro prijzen Opslagruimte Prijs 128GB 1.099 euro 256GB 1.159 euro 512GB 1.299 euro

Eén lek rond de prijs van de Google Pixel 9 suggereert dat de je bij de Pixel 9 Pro misschien een jaar gratis toegang tot Gemini Advanced krijgt. Dat zou de pijn van de hogere prijzen eventueel kunnen verzachten.

Google Pixel 9 Pro: design en display

Een officiële teaser voor de Pixel 9 Pro. (Image credit: Google)

De camerabalk krijgt een nieuw design

Naar verwachting weer hetzelfde 6,7-inch display

Google heeft inmiddels zelf al een teaser gedeeld waarin het design van de achterkant van de Pixel 9 Pro te zien is. Met deze afbeelding wordt dus ook bevestigd dat de camera's van de telefoon nu op een afgerond camera-eiland zitten, in plaats van geïntegreerd in de oude camerabalk die we op de Pixel 8 Pro nog zagen.

Verder waren de zijkanten van de Pixel 8 Pro afgerond, maar lijkt de Pixel 9 Pro nu gepolijste zijkanten en een platte achterkant te krijgen. De hoeken van de telefoon zullen wel nog steeds afgerond zijn en het paneel aan de achterkant zal ook mat blijven in plaats van glanzend.

De camerabalk aan de achterkant van de Pixel 8 Pro. (Image credit: Future / Philip Berne)

De leakers zijn het tot nu toe nog niet helemaal eens geworden over wat het formaat van de Pixel 9 Pro zal zijn. Een anonieme bron van Android Authority claimt dat de telefoon ongeveer hetzelfde schermformaat zal hebben als de Pixel 8 Pro (6,7 inch), maar de betrouwbare leaker Ross Young zegt dat de Pixel 9 Pro een groter scherm krijgt. Om alles even wat onduidelijker te maken: een nog recentere leak (dit keer vanuit de betrouwbare leaker OnLeaks en MySmartPrice) suggereert nu juist weer dat de Pixel 9 Pro een kleiner 6,5-inch scherm krijgt.

Het is interessant om te zien dat de meningen hierover zo verdeeld zijn. Hoe dan ook verwachten we dat Google dit jaar nog een Pixel 9 Pro XL zal uitbrengen en dat zal naar verwachting het grootste model van de drie zijn. Gelekte hands-on foto's van alle drie de zogenaamde Pixel 9-modellen (hieronder te zien) suggereren daarnaast dat de Pixel 9 een 6,24-inch scherm heeft, de Pixel 9 Pro een 6,34-inch scherm en de Pixel 9 Pro XL een 6,73-inch scherm. Dat zouden wel eens de meest accurate afmetingen kunnen zijn.

Image 1 of 3 (Image credit: Rozetked)

(Image credit: Rozetked) (Image credit: Rozetked)

De geruchten over de kleurvarianten van de Pixel 9 Pro suggereren dat we te maken hebben met onder andere 'Hazel', 'Obsidian', 'Porcelain' en 'Rose'. Een recentere leak van de Pixel 9-kleuropties noemt ook nog 'Pink', maar we gokken dat dat dezelfde kleurvariant is als Rose. Dit zijn in ieder geval meer kleuropties dan bij de Pixel 8 Pro. Daarbij kon je kiezen uit Porcelain, Obsidian en 'Baai Blauw'.

De precieze displaygrootte van de Pixel 9 Pro zal natuurlijk ook enigszins afhangen van het formaat van de telefoon in zijn geheel. Leakers lijken het er echter wel over eens te zijn dat Google weer een Super Actua-paneel zal gebruiken, met een 120Hz refresh rate. De piekhelderheid zou eventueel wel weer iets omhoog kunnen gaan ten opzichte van de 2.400 nits op de Pixel 8 Pro.

Google Pixel 9 Pro: camera's

Een close-up van de cameramodule achterop de Pixel 8 Pro. (Image credit: Future / Philip Berne)

Opnieuw een cameraopstelling met drie camera's

Geruchten wijzen op nieuwe Sony-lenzen voor alle drie de camera's

Aan Google's officiële teaser voor de Pixel 9 Pro kunnen we zien dat het toestel weer een cameraopstelling met drie lenzen achterop zal hebben. Waarschijnlijk gaat het hier dan ook weer om een hoofdcamera, een ultrawide en een periscoopcamera, net als bij de Pixel 8 Pro.

We hebben nog niet heel veel specifieke dingen gehoord over de hoeveelheid megapixels van deze camera's, maar de Pixel 8 Pro heeft in ieder geval een 50MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 48MP-periscoopcamera met 5x optische zoom. We verwachten dus dezelfde of een vergelijkbare opstelling op de Pixel 9 Pro. Het nieuwe model zal waarschijnlijk ook dezelfde 10,5MP-selfiecamera krijgen als zijn voorganger.

Google lijkt echter vaarwel te zeggen tegen de Sony IMX386 ultrawide die in de Pixel 8-serie werd gebruikt. In plaats daarvan zou er nu een 50MP Sony IMX858-lens aanwezig zijn op alle drie de Pixel 9-toestellen. We kunnen daardoor dus betere prestaties bij weinig licht verwachten. Daarnaast zullen de Pixel 9 Pro en Pro XL schijnbaar ook van deze IMX858-lens gebruikmaken voor hun telefoto- en selfiecamera's.

Een ander gerucht over de camera's van de Pixel 9 Pro suggereert dat de telefoon misschien ondersteuning zal bieden voor 8K-video-opnames. Een recentere leak suggereert echter dat we te maken zullen hebben met upscaling naar 8K met hulp van 'Video Boost'.

Google Pixel 9 Pro: processor en batterij

De AI-wallpaper-instellingen op de Pixel 8 Pro. (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Tensor G4-chip lijkt vanzelfsprekend

Volgens geruchten 16GB RAM

Batterijcapaciteit is onbekend

Waarschijnlijk 30W-snelladen

We zijn er vrijwel zeker van dat de Pixel 9 Pro zal draaien op de Google Tensor G4-chip, aangezien de vorige drie Pro-modellen ook draaiden op de eerste drie generaties van de Tensor-chip.

De Tensor G4 zal schijnbaar verbeterde prestaties bieden ten opzichte van de Tensor G3, maar ook een betere energie-efficiëntie en hittemanagement. Toch hebben we ook gehoord dat de Tensor G4 een "kleinere upgrade dan oorspronkelijk gepland" zal zijn. Dit hebben we vervolgens ook van een tweede bron gehoord, dus het kan zijn dat de Pixel 9 Pro niet veel sneller is dan de Pixel 8 Pro.

We verwachten echter wel dat de Pixel 9 Pro een RAM-upgrade krijgt in de vorm van 16GB RAM in plaats van de 12GB RAM in de Pixel 8 Pro. Deze hardware-upgrade zou vervolgens ook meer software-upgrades mogelijk moeten maken. We hebben al vernomen dat de telefoon misschien zal beschikken over een nieuwe AI-assistent genaamd Pixie. Deze wordt omschreven als een meer gepersonaliseerde en krachtige versie van de huidige Google Assistant.

Op het gebied van AI lijkt er ook al bewijs te zijn dat Google werkt aan een AI-feature voor het creëren van stickers. Deze feature krijgt mogelijk de naam 'Creative Assistant'. Daarnaast zou de Google Pixel 9 Pro misschien ook één van de coolste Apple Intelligence-features kunnen krijgen, voordat deze überhaupt op een iPhone verschijnt. Hierbij zou het gaan om de mogelijkheid om telefoongesprekken op te nemen, te transcriberen en samen te vatten.

AI-assistentie voor het samenvatten van telefoongesprekken zal onderdeel zijn van Apple Intelligence (zoals hierboven te zien is), maar de feature komt misschien ook naar de Pixel 9-serie. (Image credit: Apple)

Volgens een Taiwanese toezichthoudende instantie zouden de Pixel 9 en Pixel 9 Pro allebei 4.558mAh-batterijen krijgen en de Pixel 9 Pro XL zou van een grotere 4.942mAh-batterij voorzien zijn.

Die getallen verwijzen hier waarschijnlijk naar de minimumcapaciteiten, want de getallen waar meestal reclame mee gemaakt wordt, zijn over het algemeen eerder ronde getallen. Zo heeft de Pixel 8 Pro volgens Google een gecertificeerde batterijcapaciteit van 4.950mAh en een typische capaciteit van 5.050mAh.

Diezelfde bron suggereert ten slotte dat de Pixel 9 Pro ondersteuning zal hebben voor 30W-snelladen, net als de Pixel 8 Pro. De Pixel 9 Pro XL zou volgens deze bron echter 35W-snelladen of meer ondersteunen. Een andere leak heeft gehint naar het idee dat alle drie de telefoons iets sneller kunnen opladen dan hun voorgangers. We weten dus nog niet echt precies hoe het zit met de batterij van de Pixel 9 Pro.