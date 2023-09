Google Pixel 9 krijgt misschien weer geen grote chip-upgrade

We hoeven nog maar een paar weken te wachten tot de grote onthulling van de Google Pixel 8, maar we horen nu alweer geruchten over de Google Pixel 9. Het lijkt er namelijk op dat Google's flagship van 2024 namelijk weer een vrij bescheiden chip-upgrade krijgt.

Volgens bepaalde bronnen (in gesprek met Android Authority) zal de Tensor G4-chip in de Pixel 9 "semi-custom" zijn en samen met Samsung's 'System LSI'-divisie worden ontworpen. Daarnaast zou het waarschijnlijk ook gaan om "een kleinere upgrade dan oorspronkelijk gepland".

Met andere woorden, het ziet ernaar uit dat Google's doel voor de lange termijn om zijn eigen processor te ontwikkelen, zonder hulp van Samsung, misschien pas in 2025 kan worden bereikt. Misschien dat de Google Pixel 10 dus echt zijn eigen chip zal hebben.

Android Authority heeft het over een prestatieverbetering die vergelijkbaar zal zijn met de verbetering die we zagen tussen de originele Tensor-chip (uit de Pixel 6) en de Tensor G2-chip (uit de Pixel 7) die een jaar later verscheen. Het zal dus geen grote verbetering zijn, maar het is beter dan niets.

Apple achterna

Uiteindelijk wil Google op hetzelfde punt als Apple belanden, waarbij het bedrijf volledig zijn eigen chips kan gaan ontwikkelen voor zijn telefoons. Dat betekent dat de software en de hardware beter op elkaar kunnen inspelen, omdat er dan waarschijnlijk directe communicatie is tussen de verschillende teams binnen het bedrijf.

Dit betekent ook dat Google zijn chips beter kan optimaliseren voor wat het specifiek met de Pixel wil bereiken (denk daarbij aan specifieke AI-tools en geavanceerde beeldverwerking). Je kan het een beetje vergelijken met het bouwen van je eigen pc in vergelijking met het kopen van een standaardmodel van een bekend merk.

Het kost echter wel veel tijd om dit soort custom chips te ontwikkelen en er zijn ook veel verschillende hulpmiddelen voor nodig. Vandaar dat Google tot nu toe heeft samengewerkt met Samsung om de chips in zijn recente toestellen te ontwikkelen.

Het lijkt er nu dus op dat dit ook bij de Pixel 9 van volgend jaar weer het geval zal zijn. In de tussentijd kunnen we in ieder geval al uitkijken naar de lancering van de Pixel 8, de Pixel 8 Pro en de Pixel Watch 2 op woensdag 4 oktober. Daarnaast blijven we we je natuurlijk ook op de hoogte houden van het nieuws over alle aankomende Pixel-apparaten.