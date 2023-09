Google onthult zelf design van Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2

Google heeft eindelijk officiële informatie losgelaten over de lancering van Pixel 8. Naar aanloop van de lancering op 4 oktober zien we nu de eerste officiële beelden van de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2.

Hoewel Google tot nu toe stil is geweest over de aankomende telefoons, bevestigden posts op het Made by Google Instagram-account de twee nieuwe telefoons en smartwatch. We zien de Google Pixel 8 Pro in een soort gebroken wit en de reguliere Google Pixel 8 in het pastelroze. De twee telefoons zijn van elkaar te onderscheiden door de extra camera op de achterkant van het Pro-model en het kleinere formaat van het basismodel.

(Image credit: Google)

Het Pro-model lijkt ook een extra sensor in de camerabalk te hebben. Lekken hebben gesuggereerd dat dit een temperatuursensor zou kunnen zijn, die zelfs zou kunnen worden gebruikt om de lichaamstemperatuur van een persoon te meten. Voor de rest zijn er niet meteen nieuwe functies af te leiden uit de afbeeldingen.

Gelijkaardig design met kleine aanpassingen

Het ontwerp van de nieuwe telefoons verschilt niet enorm veel. De hoeken zijn sterker afgerond, maar dat is het dan ook. We hebben gehoord dat het display platter zal zijn dan voorheen en als we nu ook de voorkant van de telefoons zouden zien, konden we dat daadwerkelijk bevestigen.

(Image credit: Google)

Aan het iconische ontwerp zie je meteen dat dit een Pixel-telefoon is. De camerabalk is wederom van de partij en heeft een glanzende afwerking die past bij de kleur van de achterkant. De roze optie is een aangename verrassing, aangezien Google die kleur nog nooit in zijn aanbod heeft gehad. We weten momenteel niet of deze roze tint exclusief voor de reguliere Pixel 8 is.

De Pixel Watch 2 is ook even te zien als je de link naar de website van de Google Store volgt. De nieuwste smartwatch lijkt bijna precies op het oudere model, dus het is onduidelijk wat er nieuw is. Hoewel Google bevestigt dat de Watch 2 eraan komt, kan dit een afbeelding zijn van de originele Pixel Watch.

We zien bijvoorbeeld niet hoe groot het eigenlijke scherm is. De schermrand van de Pixel Watch was namelijk veel dikker dan bij andere horloges, waardoor hij er voor sommigen goedkoper uitzag. Elke nieuwe Apple Watch en Galaxy Watch maakt de schermranden steeds kleiner, dus hopelijk zien we hetzelfde bij Google dit jaar.

Officieel nieuws na enkele leaks

Als je het nieuws over Google op de voet volgt, is dit natuurlijk geen grote verrassing, want er zijn de voorbije weken meerdere leaks geweest vanuit het bedrijf zelf. De telefoon werd kort gepost door Google zelf en daarna ging er een webpagina live die de Pixel 8 Pro toonde met zijn belangrijkste functies. Is dit een marketingtruc? Heeft iemand de verkeerde knop te vroeg ingedrukt? Hoe dan ook, Google vindt het niet erg.

(Image credit: Google)

In tegenstelling tot Apple, dat zijn producten achter slot en grendel houdt tot de lancering, is Google vrijgeviger met informatie, afbeeldingen en meer. Het is eerder een verrassing dat we nog niets van Google hadden gehoord over de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Als je het volledige overzicht wilt hebben van alles wat we weten over de aankomende Pixel-telefoons, inclusief de nieuwe Tensor G3-processor en de nieuwe camerasensoren, kun je alles lezen in dit Pixel 8-artikel.