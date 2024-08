Google Pixel 9 zou Android 14 draaien en zwakke chip hebben

We komen nu heel dicht bij de lancering van de Google Pixel 9 op 13 augustus, maar de laatste serie van leaks heeft ons er een beetje minder enthousiast over gemaakt. Een ding waar je bijna zeker van kunt zijn, is dat de nieuwste Pixel wordt gelanceerd met een nieuwe versie van Android. Dit jaar is dat misschien niet het geval, want Android Headlines beweert dat de Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold nog Android 14 draaien in plaats van Android 15.

De redenen voor deze mogelijkheid zijn nog niet duidelijk, maar het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Google zijn telefoons eerder lanceert dan normaal. Anderzijds is het ook niet duidelijk waarom Google de lancering niet zou uitstellen tot de nieuwe Android-versie klaar is, aangezien het hun eigen software is.

Toch kan dit lek fout zijn en zelfs als het accuraat is, zouden we verwachten dat de Pixel 9 kort na de lancering wordt geüpdatet naar Android 15. Hoewel deze telefoons naar verluidt zeven jaar updates zullen krijgen, kan deze vroege lancering betekenen dat ze een Android-update zullen missen. Sinds vorig jaar belooft Google zeven jaar Android-updates, te beginnen bij de versie die uit de doos draait. Als dat nu opnieuw Android 14 is, zal de Pixel 9-serie eveneens updates krijgen tot en met Android 21, net zoals de Pixel 8-serie.

Van oude software naar een zwakke chipset

Dit is niet het enige potentiële slechte nieuws voor de Pixel 9, want Android Authority beweert dat de verwachte Tensor G4-chipset de kleinste upgrade tot nu toe zal zijn. Hij zou niet veel sneller zijn, maar blijkbaar wel energie-efficiënter zodat de batterijduur verbeterd wordt.

De site meldt dat dit waarschijnlijk een kleine upgrade is omdat Google oorspronkelijk niet van plan was om een nieuwe Tensor-chipset te gebruiken. Het wilde los van Samsung (dat de Tensor-chips momenteel produceert) een nieuwe chipset ontwikkelen, maar kreeg deze niet op tijd klaar. Het gevolg is dat Google op het laatste moment zijn plannen moest wijzigen en koos voor een kleine upgrade.

Je kan dit ook als goed nieuws bekijken, want als de Tensor G4 toch niet veel sneller is, dan zouden alle exclusieve AI-functies voor de Pixel 9 in theorie ook naar de Pixel 8 kunnen komen. Minder goed nieuws zien we bij de mogelijke opslagcapaciteit, want elke telefoon in de Pixel 9-serie zou beginnen bij 128 GB opslag. Inmiddels zijn de meeste Pro-telefoons voorzien van minstens 256 GB opslag, maar dit zou niet de eerste keer zijn dat Google iets te lang vasthoudt aan een lage basisopslag.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Volgens Android Headlines zal de Pixel 9 ook beschikbaar zijn in met 256 GB opslag, terwijl de Pixel 9 Pro en Pro XL daarnaast beschikbaar zullen zijn met 256 GB, 512GB en 1TB opslag. De Pixel 9 Pro Fold komt naar verluidt in 256 GB en 512 GB, net als de originele Pixel Fold.

De site voegt eraan toe dat de Pixel 9 12 GB RAM zal hebben, terwijl de Pro-modellen 16 GB hebben. Dat is in beide gevallen een upgrade met 4 GB. De oplaadsnelheid zou niet veel hoger zijn. Er is sprake van 33W-opladen, wat slechts een fractie beter is dan het 27W-opladen van de Pixel 8-serie. De oplader die Google los verkoopt voor de Pixel zou wel een boost krijgen van 30W naar 45W.

Tot slot heeft Android Police wat licht geworpen op de 8K-video-opname van de Pixel 9. Blijkbaar zal die vertrouwen op de Video Boost-functie om opnames te upscalen naar 8K, in plaats van daadwerkelijk beelden in 8K op te nemen. Dat is dus nog een kleine teleurstelling om het lijstje af te ronden.

De kans bestaat natuurlijk dat deze geruchten (deels) fout zijn en dat komen we over minder dan twee weken te weten. Op 13 augustus wordt de Google Pixel 9-serie namelijk officieel onthuld.