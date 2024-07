We droegen de Galaxy Watch Ultra twee weken lang en dit hebben we geleerd

De Samsung Galaxy Watch Ultra is de eerste Ultra-smartwatch van Samsung en markeert een belangrijke stap in de wereld van wearables. In vergelijking met de Apple Watch Ultra en de grotere smartwatches van Garmin, zoals de Garmin Instinct Crossover, biedt de Galaxy Watch Ultra stevige concurrentie met zijn ronde ontwerp, een indrukwekkend AMOLED-scherm en geavanceerde fitness- en gezondheidsfuncties.

Na twee weken de Samsung Galaxy Watch Ultra te hebben gebruikt, zijn onze bevindingen veelbelovend. Deze smartwatch biedt een indrukwekkend pakket mogelijkheden en prestaties die zeker de moeite waard zijn om te ontdekken. Voor degenen die op zoek zijn naar een combinatie van geavanceerde technologie en gebruiksgemak, heeft de Galaxy Watch Ultra veel te bieden.

Zwaar, dik en opvallend

Samsung Galaxy Watch Ultra is groot, dik en zwaar. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met een breedte van 47mm, een dikte van 12,1mm en een gewicht van 60,5 gram, is dit horloge een opvallende verschijning aan je pols. Je zult nooit vergeten dat je het draagt. Heel erg subtiel is het niet.

Niet geschikt om mee te slapen

Je kunt het horloge dragen om je slaap te volgen, maar we garanderen dat als je op dat grote titanium ding ligt, je het zult voelen in je pols en elk ander deel van je lichaam dat ertegenaan drukt. Dit is jammer, want er is een nieuwe slaapapneufunctie. Zeker als dit je eerste horloge van dit formaat is, zal je er moeilijk mee kunnen slapen.

Het scherm is gigantisch en oogverblindend

Het is best mooi, toch? (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Met een resolutie van 480 bij 480 pixels en 335 ppi, overtreft het scherm van de Samsung Galaxy Watch vrijwel elke smartwatch die we eerder hebben gedragen, zelfs de Apple Watch Series 9 (484x396 bij 326 ppi). Een van de beste vergelijkingen zijn de Apple Watch Ultra en gespecialiseerde smartwatches zoals de Garmin Instinct Crossover, die eveneens behoorlijk groot zijn.

We begrijpen dat veel mensen een bijna ongemakkelijk niveau van gelijkenis zien tussen de twee Ultra-horloges, maar er zijn duidelijke verschillen. Een daarvan is de ongebruikelijke vorm van de Galaxy Watch Ultra, met een perfect ronde wijzerplaat in een vierkante behuizing. De Apple Watch Ultra daarentegen volgt de rechthoekige vorm van zijn niet-Ultra voorgangers.

Hoe dan ook, het scherm van de Galaxy Watch Ultra, zonder lege ruimte tussen het display en de hardwarebehuizing, is een echt succes. We houden ervan om ernaar te kijken, de wijzerplaten te veranderen (die een helderheid bieden die ze bijna op echte analoge wijzerplaten doet lijken). Het always-on scherm slaat er ook in om vanuit elke hoek zichtbaar te zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De ring is fantastisch

Het is erg intuïtief (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In de loop der jaren heeft Samsung fysieke roterende ringen, aanraakgevoelige randen en zelfs geen randen gehad op zijn Galaxy Watches. De Samsung Galaxy Watch Ultra heeft de beste aanraakgevoelige rand die we ooit hebben gebruikt. Ten eerste is deze subtiel. In plaats van een brede band die eruitziet als een designelement, lijkt deze bezel op een klassieke chronograaf. Door je vinger langs de rand te laten glijden, navigeer je door de horlogefuncties en krijg je bij elke functie een kleine haptische trilling.

Het bandjessysteem dat alle andere moet verslaan

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs Dynamic Lug-systeem voor de bandjes willen we graag op elke smartwatch zien. Het is zo eenvoudig, duidelijk en fijn om te gebruiken. Je hoeft alleen maar op de knop te drukken en te trekken om het bandje te verwijderen. Dit maakt het vastmaken van het bandje nog makkelijker: je duwt het bandje gewoon in de opening en het klikt vast.

Energy Score

De Energy Score van de Samsung Galaxy Watch Ultra wordt op het horloge weergegeven na een week gebruik met slaaptracking. (Image credit: Future)

Een van de belangrijkste functies van de nieuwe Galaxy Watch Ultra is de nieuwe Energy Score. Het is een samenvoeging van verschillende gezondheidsgegevens, waaronder hartslag, slaap en activiteit. In principe is het een score over hoe goed je je voelt voor de aankomende dag, en als de energiescore laag is, moet Galaxy AI tips geven om deze te verhogen.

Het probleem is dat je niet echt met het horloge wilt slapen, juist omdat je probleemloos wil slapen. Zelfs als je dat zou doen, heeft het horloge zeven dagen aan gegevens nodig voordat het een score kan geven.

Déjà vu

Je kunt de Quick Button zo instellen dat hij met één druk de functie van jouw keuze opent. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De smartwatch is nu bijna net zo bekend als het traditionele analoge horloge. Veel van wat we ontdekten en deden met de Samsung Galaxy Watch Ultra was duidelijk omdat we vergelijkbare dingen al eerder hebben gedaan met de Apple Watch Series 9 en andere smartwatches.

Het horloge merkt op wanneer je te lang hebt gezeten, spoort je aan om te bewegen en complimenteert je wanneer je dat doet. Dit lijkt de standaard aanpak voor smartwatches.

Wanneer we een favoriete workout starten met de Quick Button (net zoals de Action Button van de Apple Watch Ultra), lijkt het starten, pauzeren en beëindigen van de workout erg op wat Apple biedt.

Het horloge herkent workouts net zo goed. In tegenstelling tot de Apple Watch vraagt het niet of je de workout wilt bijhouden; het doet het gewoon. Activiteiten worden weergegeven als hartvormen die je moet vullen, net zoals je cirkels zou vullen op andere horloges. Voor het maken van een screenshot hoefden we niet te raden hoe dat moest. We drukten simpelweg op de bovenste en onderste knoppen. Dit is een combinatie van slim ontwerp en vertrouwdheid.

Batterijduur is ongekend

Image 1 of 2 De batterijduur is net zo goed als wordt geadverteerd. (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Vaak gingen we twee dagen of langer mee op één lading, en dat zonder de energiebesparende modus, die je bijna vier dagen zou geven. Een vreemde eigenschap is dat het horloge geen waarschuwing gaf dat de batterij bijna leeg was. Het schakelde gewoon uit. We geven de voorkeur aan een visuele waarschuwing, zoals op de Apple Watch.

Of je de Samsung Galaxy Watch Ultra leuk vindt, hangt van veel factoren af, de belangrijkste is of je van grote horloges houdt of niet. Desalniettemin is dit een waardige toevoeging aan de smartwatchmarkt.