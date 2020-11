Sony belooft meer PS5 voorraad voor het eind van het jaar

De PlayStation 5 is zo populair dat de pre-orders in no-time waren uitverkocht. Momenteel is er vrijwel niet aan te komen. Sony heeft bekendgemaakt dat de PS5 de grootste consolelancering is die het bedrijf heeft meegemaakt. De vraag naar de next-gen console is daarnaast ongelofelijk hoog.

Als jij een van de ongelukkigen bent die nog geen PS5 heeft kunnen bemachtigen, is er mogelijk goed nieuws. Sony belooft dat er voor het einde van het jaar nog meer PS5-consoles naar verkooppunten komen. Het bedrijf moedigt gamers aan om "in contact te blijven met lokale verkopers".

Dat de PS5 de lancering van de PS4 en eerdere systemen overtreft is een hele prestatie, zelfs in dit vroege stadium. Het is des te indrukwekkender als je kijkt naar de uitdagingen die Covid-19 heeft veroorzaakt voor ontwikkelaars van videogames, de maakindustrie en consumenten.

De PS5-launch was onze grootste console launch ooit en daarvoor willen we alle gamers bedanken. De vraag naar PS5 is gigantisch. We kunnen echter bevestigen dat er meer consoles beschikbaar zullen komen bij onze retailers vóór het einde van dit jaar. Hou hun kanalen in de gaten.November 25, 2020

Het succes van Sony heeft ertoe geleid dat het bedrijf alle beschikbare consoles op dit moment heeft verkocht aan verkopers. Recentelijk zei Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan in een interview: “werkelijk alles is verkocht”.

Bestverkochte PlayStation ooit?

De lancering van de PS5 was niet alleen rozengeur en maneschijn. Als het niet gelukt is om een pre-order te plaatsen bij een van de lokale/nationale verkooppunten, is er vrijwel niet aan een exemplaar te komen. Bovendien zijn er een hoop consoles opgekocht door mensen die er goud geld aan willen verdienen. PS5's staan soms voor meer dan duizend euro te koop op online marktplaatsen.

De PS5 heeft dus de beste lancering tot nu toe, maar zal de PS5 Sony's bestverkochte console aller tijden worden? Hoewel het nog een lange tijd te gaan heeft, lijkt dit onwaarschijnlijk. De PS2 blijft waarschijnlijk Sony's meest populaire console. Er zijn maar liefst 155 miljoen exemplaren van verkocht. Dit komt met name omdat de DVD-speler toen een erg waardevolle functie was. De PlayStation 4 staat momenteel op de tweede plaats, met ongeveer 133,5 miljoen verkochte exemplaren. De eerste PlayStation en de PlayStation 3 zijn respectievelijk 102,49 miljoen en 87,4 miljoen keer verkocht.