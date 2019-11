Het is ein-de-lijk zover. Bol.com heeft uitgepakt met zijn befaamde Black Friday deals. Andere retailers zijn al een hele week bezig en na een korte blik op de aanbiedingen van bol werd al duidelijk dat de Nederlandse webwinkel alles uit de kast heeft gehaald voor deze gelegenheid.

We hebben meerdere deals gezien op producten die reeds bij de concurrentie in de aanbieding staan, maar de prijzen van bol.com zijn ongezien laag en lijken niet te kloppen. Bovendien worden alle producten gratis geleverd zowel in Nederland als België, zolang je voor meer dan 20 euro besteld.

Hieronder vind je een overzicht van de beste deals en we zorgen er eveneens voor dat die deals verwerkt worden in onze andere Black Friday artikels.

Beste bol.com Black Friday deals 2019

Samsung Galaxy A70 voor €299 i.p.v. €349 De Samsung Galaxy A70 behoort tot een van de grootste telefoons die je op dit moment kunt kopen. Daarnaast is er een significant grote accucapaciteit aanwezig, waardoor anderhalve dag tot twee dagen op één cyclus zeker mogelijk is.Deal bekijken

Apple Watch Series 4 44mm voor €379 i.p.v. €429 De Apple Watch Series 4 is een bijzonder fijne smartwatch. Naast dat het apparaat te gebruiken is als fitness tracker, houdt hij ook je gezondheid en slaappatroon in de gaten. Ook mooi: het elegante apparaat is een mooie toevoeging aan je outfit.Deal bekijken

Sony KD-55XF7004 voor €519 i.p.v. €749 Een 4K televisie van 55 inch die naast slim ook nog eens vrij scherp geprijsd is? De Sony KD-55XF7004 is dan de ideale match voor jou. Je koopt de tv nu extra goedkoop bij bol.com.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad S130 81J200CGMH voor €199 i.p.v. €299 Heb je behoefte aan een laptop die fungeert als compacte tekstverwerker? De Lenovo IdeaPad leent zich hier uitstekend voor. Bovendien is hij bijzonder goedkoop, dus sla je slag!

Apple iPhone XS (64GB) voor €765 i.p.v. €1029 Ondanks dat hij een jaar oud is, is de iPhone XS nog steeds een topklasse smartphone die met de beste concurreren. Zijn prestaties zijn razendsnel en de camera's leveren topprestaties af. Hij is bovendien kleiner dan de gemiddelde smartphone van vandaag, dus als je een snelle smartphone wil die je nog met één hand kan gebruiken, zit je hier goed. Kortingen van deze grootte op iPhones zie je ook zelden, dus laat deze deal zeker niet liggen.Deal bekijken

Motorola Moto E6 Plus voor €99 i.p.v. €155 (UITVERKOCHT) De Motorola Moto E6 Plus is al een sterk geprijsde budget smartphone die in september gelanceerd is en met deze korting overstijgt hij makkelijk de prijs-kwaliteitverhouding van de concurrentie. Verwacht weliswaar geen snelheidswonderen, maar voor dit geld vind je geen betere smartphone.Deal bekijken

LG 65SM9010PLA voor €1199 i.p.v. €1499 Deze nieuwe televisie van LG is niet alleen uitermate groot, maar heeft ook nog eens een verversingssnelheid van 100Hz, waardoor beelden er mooi en vloeiend uitzien. Deal bekijken

Fitbit Versa voor €129 i.p.v. €199 De Fitbit Versa was tot voor kort de meest geavanceerde smartwatch van het bedrijf. Alleen de Fitbit Versa 2 overtreft hem nu, maar het origineel is nog steeds een prima smartwatch en deze korting maakt hem alleen aantrekkelijker. Op het vierkante scherm kan je alles duidelijk aflezen en je krijgt natuurlijk alle fitnessfuncties waar Fitbit om bekend staat.Deal bekijken

Samsung Galaxy A50 voor €247 i.p.v. €295 De meest verkochte telefoon in heel Europa is nu extra voordelig te verkrijgen via bol.com. Het toestel is onder meer voorzien van een vingerafdrukscanner onder het display, drie camera's aan de achterzijde en een mooi Super AMOLED-display.Deal bekijken

Sony Xperia 10 voor €215 i.p.v. €299 De Sony Xperia 10 heeft weinig aandacht van de media gekregen, maar is nochtans een kwalitatieve smartphone. Met zijn 21:9-beeldverhouding is hij geweldig om video's te kijken en de dubbele camera achterop geeft je heel wat fotomogelijkheden.Deal bekijken

Sonos Beam voor €349 i.p.v. €449 De Sonos Beam is een combinatie van een soundbar én smart speaker. Je kan hem koppelen met andere Sonos-speakers voor een stereo-setup en bedienen met zowel Alexa als Google Assistant. Voor twee tientjes meer is de soundbar ook te koop bij Coolblue.Deal bekijken

Nokia 5.1 Plus voor €139 i.p.v. €169 De Nokia 5.1 Plus is een stijlvolle budgettelefoon met Android One. Dit houdt in dat de telefoon gebruikmaakt van een schone versie van Google's besturingssysteem, zonder opsmuk en met jarenlange updates.Deal bekijken

Lenovo Legion Y540 81SY008CMH voor €999 i.p.v. €1249 Deze gaming laptop is uitgerust met de 9e generatie Intel i7 processor voor uitstekende gaming prestaties. Daarnaast is er 16GB werkgeheugen aanwezig, waardoor multitasken moeiteloos verloopt.

Fitbit Charge 3 voor €89 i.p.v. €149 Deze hybride fitnesstracker/smartwatch van Fitbit krijgt een ongezien hoge korting. De Fitbit Charge 3 geeft je de bekende fitnessfuncties van Fitbit en verwerkt daarin enkele smartwatch-elementen. Bovendien is hij waterbestendig zodat hem makkelijk kan aanhouden tijdens het zwemmen.Deal bekijken

Sonos One voor €169 i.p.v. €229 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Honor 20 Lite voor €199 i.p.v. €249 De Honor 20 Lite is de goedkoopste van de drie Honor 20-smartphones die medio 2019 zijn uitgebracht. Deze elegante midranger heeft zeer degelijke specificaties in huis, en beschikt over drie camera's aan de achterzijde.Deal bekijken

Google Nest Mini voor €33 i.p.v. €59 We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil worden met mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt!Deal bekijken

Anker Powerbank Powercore 20.000mAh voor €29,99 i.p.v. €59,99 Met een powerbank kan je weinig verkeerd doen, zeker met een exemplaar van deze grootte. Je kan de gemiddelde smartphone 4 à 5 keer volledig opladen en zelfs twee apparaten tegelijk opladen aan sneltempo.Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €241,80 i.p.v. €379 Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen bij bol.com, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.Deal bekijken

Sony h.ear WH-H900N voor €155 i.p.v. €299 De Sony h.ear WH-H900N kan je omschrijven als de tweede beste hoofdtelefoon van Sony na de WH-1000XM3 die hierboven staat. Je krijgt Hi-Res Audio, NFC, fantastische noise-cancelling en natuurlijk een geweldige batterijduur. Als de WH-1000XM3 te duur voor je is, dan is dit een perfect alternatief.Deal bekijken

Xbox One X console 1 TB + Gears 5 voor €329 i.p.v. €499 Wil je meer rekenkracht en betere beeldkwaliteit dan de Xbox One S je kan bieden? Dan kom je terecht bij de Xbox One X. In dit pakket krijg je de console, een controller en Gears 5 met een sterke korting erbovenop. Deal bekijken

Asus ZenBook Flip 14 voor €849 i.p.v. €1099 (AZERTY) Met zijn Intel Core i7-8565U, 8GB RAM en 256GB SSD-opslag is de Asus ZenBook Flip 14 een laptop die probleemloos dagelijkse taken te baas kan. Je kan het scherm bovendien 360° draaien om hem als tablet te gebruiken. Er wordt ook een stylus meegeleverd zodat je je creativiteit op de vrije loop kan laten gaan. Opgelet! Deze Asus heeft een azerty-toetsenbord.Deal bekijken