In de toekomst hebben PlayStation-gamers misschien eindelijk een reden om naar buiten te gaan, althans, als we deze nieuwe patentaanvraag van Sony mogen geloven.

Tech4gamers heeft ontdekt dat Sony onlangs een patent heeft gepubliceerd waarin een DualSense Wireless Controller voor de PlayStation 5 wordt beschreven die wordt aangedreven door zonne-energie.

Het patent beschrijft een controller die is uitgerust met fotovoltaïsche cellen. Volgens het patent zouden deze systemen in staat zijn om elektriciteit op te wekken zonder dat er een externe batterij of oplader nodig is.

In theorie zou een constante stroom van zonne-energie, opgeslagen in de batterij van de controller, kunnen voorkomen dat de controller leeg raakt op het moment dat je net wilt gaan gamen. Daarmee zou een van de grootste pijnpunten van de DualSense Wireless Controller, de ronduit trieste batterijduur, mogelijk opgelost worden.

Een nieuwe lijn van DualSense-controllers op zonne-energie zou dan ook welkom zijn, al moet je er rekening mee houden dat dit nog verre van zeker is. Grote bedrijven zoals Sony dienen regelmatig patenten in voor nieuwe ideeën, maar veel daarvan worden uiteindelijk nooit verwerkt in daadwerkelijke producten.