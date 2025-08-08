Meer dan 80,2 miljoen PS5’s verkocht, ondanks een moeilijke start

De PlayStation 5 heeft een nieuwe verkoopmijlpaal bereikt: er zijn sinds de lancering meer dan 80 miljoen exemplaren verkocht.

De cijfers zijn afkomstig uit Sony’s meest recente kwartaalrapport, waarin gedetailleerde verkoopdata van de PS5 worden gedeeld. Volgens het rapport werden er in het fiscale jaar 2024, dat loopt van april tot maart, 18,5 miljoen exemplaren verkocht. In het eerste kwartaal van 2025, dat de periode van april tot juni beslaat, kwamen daar nog eens 2,5 miljoen verkochte exemplaren bij.



Door de gegevens uit eerdere kwartaalrapporten op te tellen, blijkt dat de PS5 inmiddels meer dan 80,2 miljoen keer over de toonbank is gegaan.

Hieronder vind je de verkoopcijfers per jaar.

Swipe to scroll horizontally Fiscaal jaar (April - Maart) PS5 verkocht (miljoenen) Totale PS5 verkocht (miljoenen) 2020 7.8 7.8 2021 11.5 19.3 2022 19.1 38.4 2023 20.8 58.2 2024 18.5 77.7 2025 (Alleen Q1) 2.5 80.2

Let op: deze cijfers hebben betrekking op sell-in en niet op sell-through. Sell-in verwijst naar het aantal eenheden dat Sony aan distributeurs of retailers heeft verkocht, terwijl sell-through het aantal verkochte exemplaren aan consumenten weerspiegelt.

Het totale aantal verkochte PS5’s stijgt zelfs naar 80,3 miljoen als je uitgaat van de gegevens op Sony’s Business Data & Sales-website. Daar staat namelijk dat er in 2023 20,9 miljoen PS5's zijn verkocht, in plaats van de 20,8 miljoen die in de financiële rapporten worden genoemd.

Uit deze gegevens blijkt dat de PS5 nog steeds net achterloopt op de PlayStation 4, die in dezelfde periode na zijn lancering al 82,3 miljoen keer was verkocht.

Swipe to scroll horizontally Fiscaal jaar (April - Maart) PS4 verkocht (miljoenen) Totale PS4 verkocht (miljoenen) 2013 7.6 7.6 2014 14.8 22.4 2015 17.7 40.1 2016 20 60.1 2017 19 79.1 2018 (Alleen Q1) 3.2 82.3

Alles bij elkaar genomen is dit geen slecht resultaat. De PS5 kampte bij de lancering met tal van problemen in de toeleveringsketen, variërend van de COVID-19-pandemie tot een tekort aan chips.



Dit, in combinatie met de hoge vraag en een overvloed aan doorverkopers die de beschikbare voorraad opkochten, maakte het de eerste jaren bijzonder moeilijk om de console te bemachtigen.



Met het langverwachte Grand Theft Auto 6 dat volgend jaar verschijnt, lijkt het bijna onvermijdelijk dat de verkoop van de PS5 uiteindelijk die van de PS4 zal inhalen.