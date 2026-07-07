"Je bezit de data niet": Hideo Kojima is het oneens met Sony's beslissing om geen fysieke games meer te maken

De bekende videogamedesigner Hideo Kojima heeft laten weten dat hij Sony's recente beslissing betreurt. Het gaat om de beslissing om vanaf 2028 geen PlayStation-games op disc meer te maken.

Tijdens het Il Cinema in Piazza-festival in Rome zei hij: "Ik ben er erg verdrietig over, omdat ik ben opgegroeid met fysieke media". Hij voegde eraan toe dat hij momenteel Blu-rays en dvd's verzamelt.

"Games zijn wat anders, omdat je ze downloadt naar je harde schijf, dus de data blijft op je hardware staan," zei hij. "Maar als games in de toekomst overgaan op streaming, zal dat ook verdwijnen. Het is net als streamingabonnementen voor films. Net als bij Netflix of Amazon is er ergens een server en heb je alleen het recht om de kraan open te draaien. Wanneer je hem opendraait, komen de gegevens van de server eruit.

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Hij vreest dat in de toekomst veel mediavormen vanaf het begin alleen nog toegankelijk zullen zijn via abonnementsdiensten, waardoor we geen andere optie hebben dan maandelijks te betalen om toegang te krijgen tot onze favoriete titels. "Als dat gebeurt, zal ik de data niet meer bezitten," zegt hij. "Een bedrijf zal de server bezitten en zeggen: 'Je kunt de kraan opendraaien voor een bepaald bedrag per maand,' [...] en het is zeker denkbaar dat de data niet meer wordt verspreid."

Deze commentaar komt op een moment dat fans nog steeds worstelen met de aankondiging, die tot grote verontwaardiging heeft geleid. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Sony op de beslissing terugkomt, aangezien de PlayStation-fabriek, waar 24 miljard discs zijn geproduceerd, al deels wordt omgebouwd.