Dankzij SteamOS overweegt HP eindelijk een eigen handheld gaming-pc te maken

Handheld gaming-pc's worden steeds populairder en we zien dan ook steeds meer nieuwe modellen verschijnen van fabrikanten zoals Lenovo, ASUS en MSI, maar één bekende fabrikant heeft deze markt nog niet betreden en de reden daarvoor klinkt eigenlijk ook wel logisch.

Volgens een verslag van Notebookcheck (via een interview met XDA) is HP nu aan het overwegen om een handheld gaming-pc te ontwikkelen die draait op Valve's SteamOS. Dat bevestigde Josephine Tan, de Senior Vice President en Division President van Gaming Solutions bij HP. Als je je afvraagt waarom het zo lang heeft geduurd bij HP, dan komt dat dus blijkbaar door Microsofts Windows 11-besturingssysteem.

Tan suggereerde dat ze zelf moeite heeft gehad met het gebruiken van Windows 11 en hintte ook naar het gebrek aan simpliciteit bij dit besturingssysteem, zeker voor handheld-eigenaars die games in een slaapstand willen kunnen zetten en vervolgens snel weer verder willen kunnen. Dat is iets dat prima werkt op apparaten zoals de Nintendo Switch en de Steam Deck. Dit zijn dus (deels) de redenen waarom HP nog geen poging heeft gedaan om de markt van handheld gaming-pc's te betreden.

Binnenkort maakt Valve SteamOS echter beschikbaar voor andere handhelds (en pc's in het algemeen) naast de Steam Deck (zoals onder andere de Lenovo Legion Go S). Tan heeft duidelijk gemaakt dat ze nu wel openstaat voor het ontwikkelen van een handheld gaming-pc. SteamOS heeft ook nog wel zijn eigen minpunten, zoals het gebrek aan ondersteuning voor games met bepaalde vormen van anti-cheat ingebouwd en geen officiële ondersteuning voor features zoals frame generation. Toch vinden de meeste mensen de gebruikerservaring van SteamOS op een handheld veel beter dan Windows 11 op een handheld.

(Image credit: Future)

Hopelijk snapt Microsoft de hint

Als het nog niet helemaal duidelijk was: Windows 11 wordt niet echt als een van Microsofts beste releases van de afgelopen jaren gezien. Het is misschien zelfs een van de slechtste releases gezien alle bugs en andere problemen (vooral bij de 24H2-update). Voor veel eigenaars van handheld gaming-pc's biedt Windows 11 niet bepaald de meest soepele ervaring.

Los van de vele irritante bugs in 24H2, is Windows 11 simpelweg lang niet zo gebruiksvriendelijk voor handhelds als SteamOS. Het was in de eerste instantie natuurlijk logisch dat er geen speciale handheld-modus voor Windows 11 was. Microsofts focus ligt natuurlijk voornamelijk op desktop-pc's en laptops. We hebben wel meerdere keren gehoord dat Microsoft aan optimalisaties voor handhelds werkt, maar de huidige staat van Windows 11 op handhelds is nog lang niet ideaal. Daarom stappen sommige gamers ook over op andere besturingssystemen voor hun handhelds.

Zo is er bijvoorbeeld ook het Bazzite-besturingssysteem (een kloon van SteamOS) die je op andere handhelds (en in principe elke pc die je maar) kan installeren. Dit hebben we ook getest op een ASUS ROG Ally voor een aantal maanden en dat is dan ook nog niet zo'n slecht idee. Uiteindelijk hopen we vooral dat dit alles voor een verandering bij Microsoft zorgt. Windows 11 in zijn huidige staat (los van de 24H2-problemen) werkt gewoon niet geweldig op handhelds en nu dit soort apparaten steeds populairder lijken te worden, is dit het perfecte moment voor Microsoft om zijn besturingssysteem te optimaliseren voor deze apparaten. Anders zullen er waarschijnlijk steeds meer gebruikers en fabrikanten voor andere besturingssystemen kiezen.