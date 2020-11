Recensione Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man: Miles Morales non è incredibile quanto Marvel's Spider-Man del 2018, ma ciò non gli impedisce di essere uno dei migliori giochi di supereroi mai realizzati. Il prezzo di lancio è più alto di quanto vorremmo, ma un gioco di questa qualità non si vede spesso, in particolare poco dopo l’uscita di una nuova console.

Test Durata test: 25 ore Piattaforma: PS5

L’uscita di una nuova console è sempre un evento eccitante, ma è raro vedere un titolo del livello di Marvel's Spider-Man: Miles Morales accompagnarne il lancio; è certamente un gioco cross-gen, ma la PS5 riesce a elevare l'esperienza grazie alle due modalità di visualizzazione (Fedeltà e Performance), a tempi di caricamento molto rapidi e immagini 4K cristalline.

È un gioco bellissimo e un degno sequel di Marvel's Spider-Man del 2018, ma lo riteniamo più simile a un generoso DLC che non a un successore in piena regola; ricorda un Uncharted: The Lost Legacy . Il titolo offre sequenze video spettacolari, sbalorditive, un doppiaggio degno di Hollywood e un'implementazione HDR sensazionale.

Disponibilità e prezzo

Che cos'è? Il sequel di Marvel's Spider-Man

Il sequel di Marvel's Spider-Man Data di uscita? 12 novembre 2020

12 novembre 2020 Sistemi compatibili? PS5 e PS4

PS5 e PS4 Prezzo? L'edizione standard costa circa 70 euro (60 quella digitale), mentre la Ultimate Edition è venduta a 80 euro, ma include anche una versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man.

Miles Morales è un eroe

Miles trasuda carisma

La New York innevata è un paese delle meraviglie invernale

Oscillare per la città è ancora coinvolgente

Il protagonista è il giovane Miles Morales. Il diciassettenne newyorkese è simpatico, una ventata d’aria fresca rispetto al “solito” Peter Parker… beh, più o meno: ama i suoi amici e la sua famiglia, si prende cura degli altri ed è il tipo di persona di buon cuore che tutti dovremmo sforzarci di emulare. In un mondo in cui troppe voci forti si contendono l'attenzione e gli atti genuini di gentilezza umana passano inosservati, la personalità positiva di Miles non può che splendere: non è spavaldo, né troppo sicuro di sé, il che lo rende ancora più credibile. Miles impara a destreggiarsi nella sua nuova doppia vita: vivere come un normale adolescente mentre salva New York nei panni di Spider-Man; non è un compito facile, anche con un eccellente mentore come Peter Parker. Miles deve anche affrontare imprese meno eroiche, come adattarsi al nuovo quartiere (si è trasferito ad Harlem con sua madre). Il risultato finale è una storia che avvincente fin dall'inizio e che cattura l’attenzione del giocatore fino ai titoli di coda.

A Miles, viene affidato il compito di proteggere una New York ricoperta di neve in assenza di Peter; gli eventi che si verificano contribuiscono a trasformarlo nell'eroe di cui la città ha bisogno. Tuttavia, il nuovo uomo ragno scoprirà anche alcuni segreti che lo costringeranno a prendere decisioni difficili che cambieranno la sua vita.

Il gioco ha un incipit adrenalinico: collaborerete con Peter per fermare un “rinoceronte” infuriato, che sta distruggendo tutto ciò che incontra sul suo cammino. È l'introduzione perfetta a Marvel's Spider-Man: Miles Morales e un indizio di ciò che ci attende durante l'avvincente campagna principale.

Guidare Rhino attraverso un centro commerciale affollato mentre si è seduti sulle sue spalle è un momento emozionante e il passaggio senza soluzione di continuità tra gioco, eventi rapidi e filmati avviene con disinvoltura. È facile dimenticare quanto i videogiochi siano vicini a imitare il meglio che Hollywood ha da offrire e Marvel's Spider-Man: Miles Morales è la prova che il divario continua a diminuire.

A spasso per New York

Le texture non sono mai state così reali

L'SSD è un punto di svolta

L'implementazione del ray tracing è impressionante

Proprio come in Marvel's Spider-Man, il primo giro nella “grande mela” è emozionante, spettacolare. La differenza tra la PS5 e PS4 è evidente: la visuale è più coinvolgente, le strade sono più popolate e i riflessi via ray-tracing sono spettacolari.

Per farla breve, si nota subito il vantaggio del nuovo hardware: l'avvio del titolo richiede solo pochi secondi grazie all'SSD; rimarrete scioccati. È anche possibile bypassare completamente il menu principale e saltare a sfide specifiche dalla schermata principale della PS5, che vengono visualizzate come schede Attività.

È esagerato affermare che la qualità video di Marvel's Spider-Man: Miles Morales non possa essere parzialmente riprodotta anche da una PS4 Pro (è disponibile anche una versione per PS4), poiché è un titolo dalla grafica eccezionale indipendentemente dalle texture extra. Il più grande vantaggio offerto dalla versione PS5 è il già citato ray tracing, che porta luci e riflessi realistici al gioco, invece del solito fumo e ombre cui siamo abituati. Ad esempio, mentre oscillate tra i grattacieli di NY, potrete vedere il riflesso di Miles sulle finestre, e sebbene possa sembrare una piccola aggiunta, il suo impatto è impressionante.

Anche le texture sono degni di lode, tutto, dalla del completo di Spiderman ai fili di lana dei maglioni consumati, sembra realistico. Purtroppo, il design dei personaggi non sempre convince, a promemoria che Spider-Man: Miles Morales è essenzialmente un gioco PS4 super rifinito.

Le mosse Venom

Un sacco di costumi da sbloccare

Nuovi gadget e abilità

L'app Friendly Neighborhood Spider-Man è un bel tocco

Marvel's Spider-Man: Miles Morales vi mette nei panni di un giovane eroe lancia ragnatele e delle sue peculiari abilità. Le mosse Venom sono il momento clou: una corrente elettrica gialla caratterizzerà gli attacchi dell’arrampicamuri, inoltre Miles è anche più agile del suo mentore.

Non solo le mosse Venom sono spettacolari da guardare su un display HDR, ma sono anche divertenti da realizzare. Potete sconfiggere i nemici più ostici ed eseguire alcune tecniche di controllo della folla grazie ai nuovi poteri di Miles. Oh, e potete persino diventare invisibili per un breve periodo di tempo, rendendo le sezioni stealth molto più semplici; a confronto, le abilità originali di Spider-Man sembrano “noiose”.

Nel corso dell’avventura, Miles scoprirà cosa significa vestire i panni di Spiderman e la responsabilità che ciò comporta; le sue abilità possono essere potenziate e migliorate nel tempo, inoltre il gioco ripropone molte delle meccaniche del titolo del 2018.

Il sistema di combattimento libero basato sulle combo, introdotto con successo da Batman: Arkham Asylum, è lo stesso, ma potete anche eliminare i nemici usando trappole, distrazioni e ragnatele appiccicose. Riteniamo che le animazioni degli scontri 1vs1 del brand Batman Arkham siano migliori, ma è comunque divertente avvolgere un cattivo in un bozzolo o mettere fuori combattimento un nemico ignaro con una trappola ben congegnata.

Spetterà al giocatore scoprire e padroneggiare tutte le mosse di Miles e usare le più efficaci a seconda dell’avversario di turno. Alcune mosse vi permetteranno di sconfiggere i criminali in aria, mentre altri avversari dovranno prima essere danneggiati con gli attacchi Venom. Il combattimento è avvincente, sebbene familiare, e a volte abbiamo trovato la telecamera problematica.

Le acrobazie sono probabilmente la meccanica di gioco più divertente del titolo: lanciarsi dall’ultimo piano di un grattacielo per sparare una ragnatela appena prima di schiantarsi al suolo è a dir poco emozionante. Inoltre, oscillare e ammirare una New York innevata in tutta la sua gloria, non ha prezzo. È disponibile il viaggio veloce, ma girare per la città è un must che non invecchia mai.

Modalità grafiche

Frame rate costante

Due modalità visive che offrono ai giocatori il meglio di entrambi i mondi

Girare per New York a 60 fps è una delizia

Auspichiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales sia solo il primo di molti titoli PS5 che permetteranno ai giocatori di scegliere quale modalità grafica usare: Fedeltà o Performance.

La prima è l'impostazione predefinita, nonché quella che offre la migliore qualità grafica: implementa effetti come il ray-tracing, una migliore elaborazione delle immagini e texture di alto livello; offre la migliore qualità d'immagine possibile, ma blocca il frame rate a 30 fotogrammi al secondo.

La modalità Performance, al contrario, rinuncia alle chicche grafiche e si limita a effettuare l'upscaling delle immagini in 4K.

Il ray-tracing è certamente un effetto grafico impressionante (offre riflessi e illuminazione realistici), ma abbiamo preferito usare la modalità Performance.

Spider-Man: Miles Morales dà il meglio di sé quando si salta giù dai grattacieli e si sfreccia tra le affollate strade di New York: un framerate più alto permette di percepire meglio tali sequenze video.

Anche l’input lag diminuisce quando si opta per i 60 fps, rendendo il combattimento più fluido e reattivo. Per assurdo, le animazioni ci sono parse più realistiche nella modalità Performance. Non abbiamo nemmeno riscontrato lag, come spesso accade con la modalità Performance di PS4 Pro.

Il potere è nelle vostre mani

I trigger adattivi del DualSense non sono sfruttati al meglio

Audio 3D

Molte sfide e missioni secondarie

Siamo rimasti delusi dallo scarso impiego delle nuove funzioni del controller DualSense PS5. Scorrendo verso sinistra sul touchpad viene visualizzata l'app del gioco, ma l'uso del feedback tattile e dei trigger adattivi si è rivelato poco interessante. Si percepisce una leggera pressione mentre si oscilla con le ragnatele, che diminuisce da uno "swing" all'altro, ma l'esperienza complessiva lascia a desiderare.

La storia principale dura circa 12 ore, non molto dunque, ma ci sono molti contenuti secondari da scoprire. Dalle sfide a tempo alle missioni secondarie e non poteva certo mancare la lotta al crimine mediante la "Friendly Neighborhood Spider-Man App".

Per fortuna, le missioni secondarie sono più che semplici "viaggi da un punto a un punto b" e sarete ricompensati con gettoni con cui acquistare potenziamenti. Le missioni secondarie sono varie: una vi porterà a salvare il gatto del vicino, un'altra vi farà scansionare una rete sotterranea di tubi per ripristinare l'approvvigionamento idrico di un rifugio locale e così via.

I collezionabili sono sparsi per la città: alcuni sono ricordi dell'infanzia di Miles, altri prevedono mini-sfide e ampliano la storia e i personaggi del gioco. La maggior parte implica il raggiungimento di una destinazione specifica dove cercarli, ma come accennato, l’esplorazione è uno dei punti di forza del gioco, per cui non ci lamentiamo.

Conclusioni