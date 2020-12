Beste nieuwe games 2021: verwachte titels voor PS5, Xbox Series X en Nintendo Switch

Wil je weten welke geweldige games er in 2021 naar de PS5, Xbox Series X, Nintendo Switch en PC komen? Dan ben je hier aan het juiste adres, want we hebben alle meest verwachte titels van verschillende platforms op deze pagina verzameld, inclusief aankomende games voor de next-gen consoles.

Of je nu een Nintendo Switch bezit, net je PC hebt geüpgraded of van plan bent om een PS5 of Xbox Series X te halen wanneer ze weer op voorraad zijn, er is genoeg te spelen in 2021. Van ongelooflijke console exclusives tot blockbusters: dit zijn de meest veelbelovende games van 2021.

Resident Evil Village

(Image credit: Sony)

Verschijnt op: PS5, Xbox Series X/S, PC

Resident Evil Village is het directe vervolg op Resident Evil 7. Het verhaal gaat verder met de hoofdrolspeler van dat spel, Ethan, wiens aangename nieuwe leven wordt onderbroken door de terugkeer van Chris Redfield. Ethan bevindt zich al snel in een ooit vredig, besneeuwd dorp dat nu wordt geteisterd door bovennatuurlijke gruwelen.

Net als Resident Evil 7 kun je meer hoogwaardige first-person scares verwachten, dit maal met heksen, weerwolven en ander gruwels in Capcoms langlopende survival-horrorserie.

Horizon Forbidden West

(Image credit: Sony)

Verschijnt op: PS5, PS4

Het vervolg op een van de bestverkochte exclusives van de PS4 speelt zich af op een nieuwe locatie. Vreemd genoeg komt de game zowel naar de PS5 als naar de oudere console van Sony. In dit deel bevindt Aloy zich in wat ooit Amerika was. Tijd om bossen, verloren steden en bergen te verkennen in een door storm geteisterd land. Opnieuw vinden er gebeurtenissen op uitstervingsniveau plaats in de door machines besmette wereld. Aloy zal er alles aan doen dit proberen te stoppen, om de wereld te redden van de ondergang.

Verwacht meer prachtige verkenning van de open wereld en spannende gevechten van Guerrilla Games. Je ontmoet ook oude personages en nieuwe facties die in oorlog zijn. Nieuwe soorten vijanden zullen door het land sluipen en je zult Aloy's arsenaal upgraden om het kwaad te stoppen. Zelfs nu de game ook naar PS4 komt, verwachten we dat dit een mooie showcase wordt voor de kracht van de PS5.

Ratchet and Clank: Rift Apart

(Image credit: Insomniac Games)

Verschijnt op: PS5

Op zoek naar een game die speciaal is ontworpen om te pronken met de kracht van de supersnelle SSD van de PS5, die het trackrecord van Sony op het gebied van het leveren van uitstekende exclusives lijkt voort te zetten? Ratchet and Clank: Rift Apart kan beide vakjes aanvinken.

Spring door middel van rifts naar compleet nieuwe werelden, met super snelle laadtijden en een verbazingwekkende hoeveelheid visuele details op het scherm. Ratchet and Clank: Rift Apart komt dicht bij het evenaren van de CGI-kwaliteit van een Pixar-film. We kruisen onze vingers dat het de uitstekende reputatie van de reeks zal waarmaken.

Far Cry 6

(Image credit: Ubisoft)

Verschijnt op: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Het is nog onduidelijk of de nieuwste telg in de enorm populaire Far Cry-serie van Ubisoft wel in 2021 zal verschijnen. Oorspronkelijk was de game gepland voor februari, maar dit werd teruggedraaid vanwege de pandemie. Het uitstel is logisch voor een game van deze omvang, maar toch zouden we verrast zijn als de game later in het jaar niet zou verschijnen. De setting is een fictief eiland in het Caribisch gebied. Opnieuw breng je een dictator omver: dit keer president Antón Castillo (gespeeld door Giancarlo Esposito, die je kunt kennen van The Mandalorian en Breaking Bad).

Je speelt een vrijheidsstrijder die probeert het land weer bij elkaar te brengen in een verhaal dat enigszins ontleent aan de Cubaanse revolutie. Toch komt Far Cry meestal neer op prachtige, maar chaotische open wereld-actie, terwijl je vijandelijke gebieden opruimt en bekijkt hoe dieren en mensen willekeurige gevechten hebben in de middle of nowhere. We verwachten niet dat dit veel zal veranderen.

Gran Turismo 7

(Image credit: Sony)

Verschijnt op: PS5

Deze racesimulator van Sony zal begin 2021 verschijnen wordt gezien als een grafische showcase voor het nieuwe systeem. Ray tracing zal de selectie van oogstrelende dure auto's in de game waarschijnlijk realistischer doen lijken dan ooit tevoren. Het is interessant om te zien waar de serie naartoe gaat, na de succesvolle GT Sport op PS4.

Het voelt als een zeldzame zegen om zo vroeg in de levenscyclus van de PS5 een Gran Turismo-game te krijgen, aangezien de game berucht is om de late releases. Toch is het vrijwel altijd het wachten waar. Puristen prijzen de game vaak vanwege de overtuigende weergave van racen. Natuurlijk houden wij er echt van om in auto's te rijden die we nooit zelf zullen bezitten.

Gotham Knights

(Image credit: Warner Bros)

Verschijnt op: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

De opvolger van de Arkham-reeks van Batman-games speelt helemaal geen rol in de Caped Crusader. In plaats daarvan is het een game over de uitgebreide Bat-familie van personages: de Red Hood, Nightwing, Robin en Batgirl, die elk hun eigen vechtstijlen hebben.

Met een rol voor Batman-schurken The Court of Owls, biedt de game ook co-op voor twee spelers. Het heeft een element dat we kennen van Destiny: vijanden met niveaus en cijfers die uit de gedaantes vliegen wanneer je personage aanvallen uitvoert. De Batman-games waren al behoorlijk perfect als het om vechten ging, en deze game ziet er zeker prachtig uit.

Returnal

(Image credit: Sony)

Verschijnt op: PS5

Returnal heeft een interessant uitgangspunt en is ook nog eens een exclusieve PS5-game. Het spel daagt je uit om de cyclus van chaos op een steeds veranderende planeet te doorbreken. De steeds opnieuw gegenereerde wereld zou een schat aan herspeelbaarheid moeten bieden, aangezien je het steeds opnieuw moet proberen als het niet lukt.

Het is een third-person kogelfestijn met in de hoofdrol Gwendoline Christie, de ster die Brienne of Tarth speelde in Game of Thrones. De game is gemaakt door de gewaardeerde ontwikkelaar Housemarque, waardoor dit een echte hit kan worden voor PlayStation-fans om in 2021 naar uit te kijken.

Deathloop

(Image credit: Arkane)

Verschijnt op: PS5, PC

Deathloop is gemaakt door Arkane Studios, het brein achter de Dishonored-reeks. Deze game komt exclusief uit voor PS5 en PC op 21 mei 2021. Het verhaal gaat over twee duellerende huurmoordenaars die zich constant in een strijd bevinden op het eiland Blackreef. Colt wil de oneindige timeloop waarin het eiland vastzit stoppen. Hij moet acht doelwitten doden voordat de dag opnieuw begint om dat voor elkaar te krijgen. De andere huurmoordenaar genaamd Julianna, heeft het tegenovergestelde als doel: Colt doden en de tijdlus behouden.

Verwacht een mix van stealth, actie en magische krachten, zoals we die ook zagen in Dishonored. In een unieke multiplayer-modus kunnen spelers de rol van Julianna op zich nemen en de Colt van een andere speler doden terwijl ze de campaign proberen te spelen. Dit klinkt ontzettend cool, hoewel de multiplayer-kant volledig optioneel is.

Halo Infinite

(Image credit: 343 Industries)

Verschijnt op: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Het is nogal een bewogen rit geweest voor Halo Infinite. Een ondermaatse vertoning tijdens de onthulling van de Xbox Series X-games van Microsoft resulteerde in een pijnlijke last-minute vertraging. Ook de lancering naast de nieuwe next-gen consoles van het bedrijf mislukte. Toch is het nog altijd een van de meest verwachte games op de Xbox Series X en S.

Ontwikkelaar 343 Industries heeft bezorgde fans verzekerd dat er grote vooruitgang is geboekt bij het verbeteren van de visuele getrouwheid. Dit aspect kwam onder vuur te liggen tijdens de eerste onthulling. De game komt uit in de herfst van 2021, precies rond het 25-jarig jubileum van Halo.

Hogwarts Legacy

(Image credit: Warner Bros. Games)

Verschijnt op: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Het wordt tijd dat er een goede game verschijnt uit het universum van Harry Potter wat géén Lego-game is. Hogwarts Legacy vindt honderd jaar vóór de boeken van J.K. Rowling plaats. Je beleeft niet alleen avonturen in de schaduw van andere personages, maar mag jouw eigen personage maken, kiezen tot welk huis je behoort op Hogwarts en genieten van het verkennen van bekende locaties in deze magische wereld.

Het zou echte Harry Potter-fans een echte kick moeten geven. We verwachten dat het eind 2021 wordt uitgebracht.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

(Image credit: Nintendo)

Verschijnt op: Nintendo Switch

Het uitgestrekte open-wereldavontuur van Link is nog steeds aantoonbaar het hoogtepunt van de indrukwekkende gamebibliotheek van de Nintendo Switch. Dat betekent dat de verwachtingen voor het vervolg enorm hoog zijn, maar zal Nintendo de eerste Breath of the Wild kunnen overtreffen?

Nadat het vervolg op de E3 in 2019 werd onthuld, is het in Kyoto gevestigde bedrijf vreselijk stil geweest over Breath of the Wild 2. We weten dat zowel Link als Zelda terugkeren en dat een krachtige nieuwe dreiging moet worden overwonnen. Het is waarschijnlijk dat de prachtige vlaktes van Hyrule zullen terugkeren om te verkennen, maar hoe dit zal verschillen van de eerste game valt nog te bezien. We verwachten dat Breath of the Wild 2 in 2021 arriveert. Rond de feestdagen (september-december) is volgens ons de meest waarschijnlijke releaseperiode.

Hitman 3

(Image credit: IO Interactive)

Verschijnt op: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One, Stadia

Agent 47 keert op 20 januari terug, met meer contracten te vervullen en meer moorden te volbrengen. Meestal zal je doelwitten op verschillende inventieve manieren moeten uitschakelen, maar je kunt altijd vertrouwen op de ouderwetse schandstok om de klus te klaren.

Hitman 3 zal ook volledig speelbaar zijn op PSVR. Je kunt dus voor het eerst virtueel in de perfect gepolijste schoenen van de kale huurmoordenaar stappen. Je hebt hiervoor natuurlijk een PSVR-headset nodig, maar het vooruitzicht om de locaties van de game te zien door de ogen van Agent 47 is zeker spannend te noemen.

Back 4 Blood

(Image credit: Turtle Rock)

Verschijnt op: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Als je wanhopig op zoek bent naar een vervolg op Life 4 Dead 2, is het waarschijnlijk tijd om die droom los te laten. Back 4 Blood is naast L4D2 misschien wel het op één na beste, want het wordt een vervolg op Valve's klassieke zombie-survival-shooter, in alles behalve de naam.

Back 4 Blood is ontwikkeld door veel van de grote geesten die de tijdloze Life 4 Dead-serie hebben gemaakt. De game neemt dezelfde first-person co-op overlevingsaspecten en voegt meer groteske zombies toe om samen hectische gevechten aan te gaan. De game zal ook PvP-multiplayer aan de mix toevoegen, waarbij vier menselijke spelers het tegen elkaar kunnen opnemen.

Mass Effect Legendary Edition

(Image credit: BioWare)

Verschijnt op: PC, PS4, Xbox One

Fans hameren al een tijdje op een remake van de Mass Effect-trilogie. Gelukkig voor hen heeft EA hun kreten gehoord. Alle drie de games zullen profiteren van bijgewerkte texturen, shaders, modellen, effecten en andere technische functies die de ervaring moderniseren. Verwacht 4K-beelden en hopelijk een soepele framesnelheid van 60 fps wanneer de game arriveert in de eerste helft van 2021.

Mass Effect Legendary Edition bevat alle basiscontent voor één speler en DLC, dus je krijgt hier de volledige Mass Effect-ervaring. Als je nieuw bent in de trilogie, is dit ongetwijfeld de beste manier om de drie geliefde games te ervaren.

Everwild

(Image credit: Rare)

Verschijnt op: Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One

De heropleving van Sea of Thieves heeft ontwikkelaar Rare Ltd. teruggebracht in de bovenste regionen van gamedesigners. Hoewel het misschien een langzame start heeft gehad, heeft het piratenavontuur van Rare veel vertrouwen in de ooit spartelende ontwikkelaar hersteld. Het komt dan ook niet als een verrassing dat de volgende game, Everwild, de aandacht getrokken van veel spelers.

Met een fascinerende, magische art style en de belofte van indrukwekkende multiplayer-ervaringen om van te genieten, klinkt Everwild zelfs in dit vroege stadium buitengewoon veelbelovend. We hopen alleen dat het in een completere staat wordt uitgebracht dan Sea of Thieves bij aanvang deed, aangezien het spel sommige spelers teleurstelde vanwege de matige lancering (voor de bijval die het later kreeg).