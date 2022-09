Nieuwe DJI Osmo Action 3 is klaar voor ijskoude avonturen

DJI, bekend van drones en actiecamera's, komt met de nieuwe Osmo Action 3 (opens in new tab). Zoals de naam al doet vermoeden, gaat het om een actiecamera die wilde avonturen en extreme sporten kan vastleggen.

De DJI Osmo Action 3 is uitgerust met een unieke batterij die extreme kou kan weerstaan. Ook is er een ingebouwde modus waarmee je verticaal kan filmen. Daarmee is hij de meest veelzijdige en robuuste actiecamera van het bedrijf.

DJI Osmo Action 3: extreme batterij en verticale video

De DJI Osmo Action 3 is ontworpen als unieke oplossing voor extreme avonturen. Zo is de 1770mAh Extreme Battery groot genoeg om 160 minuten video op te nemen. Dat niet alleen, hij is bestand tegen temperaturen tot -20°C en kan in 18 minuten van 0 naar 80% opladen.

(Image credit: DJI)

Met een ingebouwd montagesysteem kan de camera zich onmiddellijk en veilig vastklemmen aan onder andere een stuur of helm. Het snelspansysteem dat voor het eerst te zien was in de Action 2 is geoptimaliseerd met inkepingen voor een vergrendelde, schokbestendige grip.

Een nieuw horizontaal-verticaal beschermend frame brengt deze snelbevestigingstechnologie in een verticale positie. Dankzij een stevige, betrouwbare grip die bestand is tegen stoten, vallen en golven, houdt de Osmo Action 3 de meest extreme momenten in het frame.

DJI Osmo Action 3: overige specificaties

De DJI Osmo Action 3 heeft een nieuw 1/1,7-inch beeldverwerkingssysteem voor opnames in 4K/120 fps, biedt een 155° superbreed beeldveld en filmt vloeiende beelden met elektronische stabilisatie. Een verbeterd warmtebeheersysteem maakt continue 4K/60fps-opnamen mogelijk totdat de batterij leeg is, waardoor het oververhittingsprobleem van veel andere actiecamera's wordt opgelost.

De D-Cinelike Color Mode is beschikbaar in de video-, slow-motion- en timelapse-modi voor wie meer ruimte wil om te bewerken in de postproductie. En voor degenen die bereid zijn om dieper te duiken, is de Osmo Action 3 waterdicht tot op een diepte van 16 meter zonder dat een extra behuizing nodig is.

(Image credit: DJI)

De DJI Osmo Action 3 bouwt voort op DJI's beeldstabilisatie die cinematografie en luchtfotografie heeft getransformeerd. Zo zijn er drie verschillende opties voor beeldstabilisatie:

RockSteady 3.0 elimineert effectief cameratrilling in alle richtingen. Het werkt tot 4K/120fps en zorgt voor een stabiel en meeslepend first-person perspectief. Dit is de ideale stabilisatie voor sportspecifieke scènes zoals fietsen, en handheld filmen onderweg.

HorizonSteady helpt cameratrillingen in alle richtingen te elimineren en corrigeert horizontaal kantelen onder elke hoek. Dat betekent dat opnamen horizontaal waterpas blijven, zelfs bij hevige schokken en rotaties van 360°, zodat zonder enige nabewerking het effect van een perfecte horizon ontstaat, zelfs bij onstabiele activiteiten zoals surfen.

HorizonBalancing corrigeert de kanteling horizontaal binnen ±45° en ondersteunt het opnemen van stabiele 4K/60fps video's. Als middenweg tussen RockSteady en HorizonSteady is deze modus ideaal wanneer de prioriteit ligt bij een vloeiend 4K-beeld in een dynamische omgeving, zoals een FPV-hindernisbaanrun.

De Osmo Action 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar bij DJI zelf (opens in new tab) en verschillende retailers in verschillende configuraties vanaf 359 euro.