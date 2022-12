Beste 15-inch laptop 2022: Toppers van HP, Acer, Lenovo en meer

(opens in new tab)

Included in this guide:

Dit zijn de beste 15-inch laptops die de perfecte balans tussen draagbaarheid en productiviteit bieden. Ze zijn niet te klein, niet te groot en daarom kan je ze makkelijk meenemen zonder je rug te breken. Omdat ze groter zijn, is er meer ruimte om krachtige hardware in te bouwen, wat hen vaak sneller maakt dan kleinere laptops.

Waar je ze ook voor gebruikt: gaming, creatief werk, schoolwerk of kantoorwerk, de beste 15-inch laptops zijn er klaar voor. Er zijn opties met de beste processoren en GPU's, zoals de Nvidia RTX 3060, RTX 3070 en RTX 3080. Je vindt er ook die net zo gemakkelijk mee te nemen zijn als een kleine 13-inch laptop. Dat alles krijg je in een relatief compacte vormfactor die je toch genoeg batterij geeft om een hele dag te kunnen doorgaan.

We hebben onze keuzes voor de beste 15-inch laptop van 2022 hier verzameld. Waar vroeger 15,6 inch een populair formaat was, hebben fabrikanten de randen random het display steeds dunner gemaakt. Dat zorgt ervoor dat we nu veel laptops van 16 inch hebben die in feite even groot zijn als de 15,6-inch laptops van enkele jaren geleden. Daarom zal je ook enkele laptops van 16 inch terugvinden in deze lijst. Met een van onze keuzes hieronder vind je gegarandeerd een laptop die aan je eisen voldoet.

Beste 15-inch laptops van 2022

(Image credit: Asus)

1. Asus VivoBook S15 (S532F) Dun, licht en sterk Specificaties CPU: Intel Core i5-8265U – Intel Core i7-10510U Graphics: Intel UHD 620 RAM: 8GB DDR4 Scherm: 15,6 inch Full HD (1920 x 1080) 16:9 Opslag: 256GB / 512GB / 1TB SSD specifications Processor Intel Core i5 RAM 16GB RAM Storage Size 256GB - 512GB Redenen om te kopen + Helder 15,6-inch scherm + Gewicht van 1,8kg Redenen om te vermijden - Matige batterij

De nieuwe Asus VivoBook S15 is meteen op onze lijst van beste laptops terechtgekomen. Dit komt door zijn dun en licht ontwerp in combinatie met geweldige prestaties en een uitstekende prijs.

Dankzij de krachtige Intel-processor, 8 GB RAM en snelle SSD-opslag is dit een laptop die bijna elke taak met gemak aankan (behalve gamen). Het 15,6-inch scherm is helder en levendig en er zijn veel aansluitingen zodat je geen dock nodig hebt om accessoires aan te sluiten.

Hij heeft echter niet de langste batterijduur en het ScreenPad, dat het traditionele touchpad onder het toetsenbord vervangt door een touchscreen, is even wennen.

Lees de volledige review: Asus VivoBook S15

(Image credit: HP)

2. HP Spectre x360 De beste grote hybridelaptop Specificaties CPU: Intel® Core™ i7 12700H Graphics: Intel Iris Xe RAM: 16GB - 32GB Opslag: 512GB - 1TB SSD Scherm: 16-inch touchscreen specifications Processor Intel Core i7 Storage Type SSD Condition Nieuw Redenen om te kopen + Groot touchscreen met optionele stylus + Degelijke batterij Redenen om te vermijden - Iets té groot om in tabletmodus te gebruiken

De HP Spectre x360 behoort al een tijdlang tot een van de beste laptops die je kunt kopen, en diezelfde theorie gaat op het nieuwe, grotere model. Deze nieuwe versie is uitgerust met de 12e generatie Intel Core-processoren. Deze chips bieden een degelijke boost in prestaties, en dankzij de Intel Iris Xe graphics is het ook op grafisch vlak een verbetering.

Het handige 2-in-1 design en ijzersterke behuizing zijn behouden gebleven, en dat zorgt ervoor dat de HP Spectre x360 ook tot de mooiste laptops van de markt behoort. Hoewel hij zeker prijzig is, krijg je een aantal uitstekende extra's, zoals sterke beveiligingsfuncties en Bang & Olufsen-luidsprekers. Als je net zoveel waarde hecht aan esthetiek als aan prestaties en algehele kwaliteit, dan is dit de laptop voor jou.

(Image credit: Asus)

3. Asus TUF Dash F15 Budgetgerichte gaming laptop Specificaties CPU: Tot Intel Core i7-11375H Graphics: Tot NVIDIA GeForce RTX 3070 RAM: Tot 16GB DDR4-3200 Scherm: Tot 15.6-inch WQHD anti-glare 165Hz IPS-level display met Adaptive Sync Opslag: Tot 1TB SSD specifications Processor Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 8GB RAM - 16GB RAM Storage Size 512GB - 1TB Redenen om te kopen + Goede batterij + Dun en licht + Sterke gaming prestaties Redenen om te vermijden - Geen webcam - Toetsenbordverlichting is niet aanpasbaar

De Asus TUF Dash F15 is ideaal als je op zoek bent naar een toestel dat de laatste games aankan, zonder dat je daarvoor je spaarrekening leeg moet halen.

De TUF-reeks van Asus staat bekend voor zijn geweldige prijs-kwaliteitverhouding, en de Asus TUF Dash F15 blijft dit volgen. Dankzij de geweldige bouwkwaliteit, stevige batterij voor een gaming-laptop en een indrukwekkend dun en licht ontwerp krijg je enorm veel waar voor je geld. De laptop komt met Intel Tiger Lake-processoren, Nvidia GeForce RTX 3000 mobiele GPU's en een display dat tot 1080p op 240Hz aankan.

Lees de volledige review: Asus TUF Dash F15

(Image credit: )

4. Microsoft Surface Laptop 4 De beste Windows-laptop Specificaties CPU: 11e generatie Intel Core i5 - i7 / AMD Ryzen 5 - 7 Graphics: Intel Iris Xe Graphics / AMD Radeon RAM: 8GB - 32GB Scherm: 13,5 inch of 15 inch PixelSense (2.256 x 1.504) touchscreen Opslag: 256GB - 1TB SSD specifications Processor AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, Intel Core i5, Intel Core i7 RAM 8GB RAM - 32GB RAM Storage Size 32GB - 1TB Redenen om te kopen + Goed toetsenbord + Prachtig scherm Redenen om te vermijden - Niet genoeg aansluitingen - Alcantara-behuizing wordt snel vies

Hoewel Apple ons omver heeft geblazen met de M1 MacBook Air, maakt aartsrivaal Microsoft ook indruk met de Surface Laptop 4. Net als met voorgaande Surface-apparaten behoren de bouwkwaliteit en het design tot het beste van de markt. Ook is het prachtige PixelSense-touchscreen een lust voor het oog en prettig in gebruik (het is ook iets wat we nog altijd niet gezien hebben bij een Apple-laptop).

Verder is de Surface Laptop 4 uitgerust met een briljant toetsenbord wat lekker wegtikt. De hardware onder de motorkap presteert eveneens prima, en zorgt ervoor dat Windows 10 en al je favoriete apps soepeltjes draaien. De batterijduur is ook indrukwekkend: in onze tests houdt de Surface Laptop 4 het 13 uur uit. De prijs is eveneens competitief. Zoek je naar een sterke Windows-laptop, dan kun je niet om de Microsoft Surface Laptop 4 heen.

Lees de volledige review: Microsoft Surface Laptop 4

(Image credit: Acer)

5. Acer Swift 3 Een budgetgerichte laptop Specificaties CPU: Tot Intel Core i7-8565U Graphics: Nvidia GeForce MX150, Intel HD Graphics 620 of AMD Radeon Vega 8 RAM: 4GB - 8GB Scherm: 14 inch FHD (1.920 x 1.080) ComfyView IPS – 15,6-inch Full HD (1920 x 1080) Opslag: 128GB - 1TB HDD specifications Colour Zilver Condition Nieuw Redenen om te kopen + Uitstekende toetsenbord en trackpad + Uitstekende prestaties + Heel redelijke prijs Redenen om te vermijden - Ziet er gewoontjes uit

Naast het bescheiden uiterlijk van de Acer Swift 3, is hij een uitstekende laptop met veel vermogen voor werk en studie. De Swift 3 (niet te verwarren met de Switch 3, een andere laptop van Acer) is een goedkope laptop, maar dat gewone chassis is volledig van aluminium en zit vol met solide onderdelen.

Qua prestaties komt hij verrassend dicht in de buurt van de veel duurdere Microsoft Surface Laptop. Het display is iets slechter, maar de twee zijn verder opvallend gelijkaardig - afgezien van de prijs.

Deze laptop is ook een plezier om te gebruiken, met zijn ruime trackpad en het toetsenbord met achtergrondverlichting dat een comfortabele type-ervaring biedt. Als je veel gaat schrijven, of je nu op reis bent of op kantoor, is dit een van de beste budgetlaptops die 2022 te bieden heeft.

Lees de volledige review: Acer Swift 3

(Image credit: Apple)

6. MacBook Pro (2021) Grof geschut van Apple Specificaties CPU: Apple M1 Pro - M1 Max Graphics: Geïntegreerde 8-core/10-core GPU RAM: 8GB - 32GB Scherm: 16-inch Liqued Retina XDR-display Opslag: 512GB - 1TB SSD specifications Storage Size 512GB - 4TB Storage Type SSD Condition Nieuw

De MacBook Pro 16 inch (2021) is een van de beste laptops die creatievelingen kunnen kopen. Dat komt door de briljante prestaties, prachtige scherm en lange batterijduur. Je krijgt een Liquid Retina XDR display van topkwaliteit, waardoor hij ideaal is voor grafisch werk.

Zijn prestaties zijn ongezien dankzij de Apple M1 Pro of M1 Max chipset, terwijl zijn totale gewicht amper 2,1kg is. Je krijgt zelfs redelijk wat aansluitingen, waardoor een docking station geen absolute must meer is. Het grote pijnpunt van de MacBook Pro is en blijft zijn torenhoge prijs. het goedkoopste model kost al makkelijk bijna 2.500 euro en voor de duurste versie zit je boven de 3.000 euro.

Lees de volledige MacBook Pro (16 inch) review

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Legion Slim 7i De alleskunner Specificaties CPU: Tot Intel Core i9-12900H Graphics: Tot Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q RAM: Tot 16GB Scherm: 16-inch WQXGA (2560 x 1600) 165Hz IPS Opslag: 512GB - 2TB Redenen om te kopen + Compact en stevig ontwerp + Degelijke batterij + Topklasse prestaties en ventilatie Redenen om te vermijden - Enorm oplaadblok

Gaming laptops zijn geen gigantische en opzichtige bakken meer tegenwoordig. De Lenovo Legion Slim 7i bewijst dat met zijn eenvoudige ontwerp en lichte behuizing. Dat tweede is natuurlijk relatief, gezien de hardware die erin zit. Je krijgt gloednieuwe 12e generatie chips van Intel, samen met topklasse GPU's van Nvidia. De opslag kan je bovendien opdrijven tot 2TB, zodat je niet meer moet kiezen welke games je wel of niet downloadt.

Een mogelijk pluspunt is dat je hier een numeriek toetsenbord krijgt, wat handig is als je veel cijferwerk moet doen. Verder is er geen RGB-verlichting waardoor deze laptop niet opvalt in een kantooromgeving. Aansluitingen zijn er ruim voldoende én ze zitten allemaal achteraan zodat je geen rommeltje aan kabels op je bureau hebt.

Lees de volledige Lenovo Legion Slim 7i review

Advies om de beste 15-inch laptop te kopen

Is 15 inch een goed formaat voor een laptop? Zeker en vast, want dit is een goede mix van voldoende groot beeldscherm en compacte vormfactor. Bedenk wel dat zelfs de beste 15-inch laptop niet van plan is om de draagbaarheid van een 13-inch laptop te evenaren. Toch zal je geen problemen ondervinden wanneer je je laptop in een rugzak of beschermhoes wil opbergen. Ook hebben 15-inch laptops een behoorlijke hoeveelheid bruikbare schermruimte. Zo wordt multitasken met verschillende vensters zeker een optie. 4K-schermen zijn ook iets relevanter op een 15-inch laptop omdat je hier echt het verschil van die verhoogde resolutie kan merken.