De Lenovo Legion Slim 7i is een indrukwekkend compacte gaming laptop met topklasse prestaties en weinig zwakke plekken. Dankzij zijn subtiele ontwerp kan hij zelfs gebruikt worden in een zakelijke context. Dit is geen goedkope laptop, maar je krijgt meer dan genoeg waar voor je geld.

Review in een notendop

Onze configuratie CPU: Intel Core i7-12700H

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q

RAM: 16GB DDR5

Opslag: 512GB SSD

Scherm: 16-inch WQXGA (2560 x 1600) 165Hz IPS

Aansluitingen: 2x USB-C, 3x USB-A, 1x HDMI, 3,5mm-aansluiting

Gewicht: 2,36kg

De Lenovo Legion Slim 7i neemt het bestaande recept van de Legion gaminglaptops en maakt daar een lichtere variant van. Het display van 16 inch is groot genoeg om ten volste te genieten van de beste games en dankzij de dunne schermranden blijft het geheel toch relatief compact.

Welke games je ook speelt, de Lenovo Legion Slim 7i kan ze draaien. Je kan namelijk kiezen uit maximaal een 12e generatie Intel Core i9 CPU en Nvidia RTX 30-serie GPU. Het ventilatiesysteem maakt optimaal gebruik van het design met roosters aan beide zijkanten en achteraan de laptop.

Lenovo heeft gekozen voor een subtiel ontwerp zonder flitsende RGB-verlichting en houdt het op een wit verlicht toetsenbord zonder lichtaccenten op andere plaatsen. Ben je op zoek naar een laptop die je voor je werk kan gebruiken zonder dat je collega's zich afvragen waarom ze niet uitgenodigd zijn op het discofeestje aan je bureau? Dan is de Legion Slim 7i een slimme aankoop.

Het grootste minpunt van gaming laptops is en blijft hun batterijduur. Toch houdt de Lenovo Legion Slim 7i het verrassend lang vol en haalden we gemiddeld een kleine vier uur aan werktijd. Dan hebben we het ook over werktijd en niet gametijd, want dan ligt de laptop eruit na een uurtje. Dankzij de snellader zit hij na iets meer dan een uurtje weer vol, maar je zal merken dat het oplaadblok iets minder compact is dan de laptop zelf.

Lenovo Legion Slim 7i prijs

De Lenovo Legion Slim 7i is beschikbaar in verschillende configuraties begint bij ongeveer 1769 euro.

Voor die prijs krijg je een Intel Core i5-12500H, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 8GB RAM-geheugen en 512GB aan SSD-opslag.

Onze configuratie zit iets hoger in het aanbod. Voor een Intel Core i7-12700H, Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q, 16GB RAM-geheugen en 512GB SSD-opslag betaal je namelijk 2589 euro.

De hoogste mogelijk configuratie ziet er als volgt uit: Intel Core i9-12900H, Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q, 16GB RAM-geheugen, 512GB SSD-opslag, plus een tweede SSD van 1TB. Daarvoor betaal je momenteel 3339 euro.

Bij retailers zal je vastzitten aan de prijzen en configuraties die zij aanbieden. Op de website van Lenovo kan je zelf je Legion Slim 7i naar wens samenstellen (opens in new tab) en zien wat de prijs is met de geselecteerde onderdelen.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Lenovo Legion Slim 7i design

De normen van hoe gaming laptops eruit moeten zien en wegen zijn in de loop der jaren sterk veranderd om het gewicht en de afmetingen van deze laptops slanker en veel lichter te maken... Lenovo heeft een geweldige prestatie geleverd met deze laptop door het gewicht terug te brengen tot 2,3 kg zonder afbreuk te doen aan de specificaties.

Gaming laptops zijn de laatste jaren flink op dieet gestuurd. Je moet daarom niet meer met een bak van enkele kilo's op je rug rondlopen. Zo weegt de Lenovo Legion Slim 7i "maar" 2,3 kilogram. Dat is nog steeds twee keer zoveel als sommige compacte ultrabooks, maar voor een gaminglaptop is dit verbazingwekkend licht.

In tegenstelling tot menig gaminglaptop, heeft deze geen RGB-verlichting, noch in het logo, noch onder het toetsenbord noch in de ventilator. Wij zijn alvast enorm tevreden met de witte verlichting van het toetsenbord en missen de RGB-verlichting niet. Dit geeft de Lenovo Legion Slim 7i een meer professionele look, waardoor hij ook dienst kan doen als werklaptop.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Over de aansluitingen hebben we wat gemengde gevoelens. De plaatsing is alleszins fantastisch, want het merendeel van de aansluitingen zit achteraan de laptop. Of je nu linkshandig of rechtshandig bent, je zal geen oerwoud aan kabels aan de zijkant hebben. Je krijgt hier drie USB-A poorten en twee USB-C poorten met ondersteuning voor Thunderbolt, een kaartlezer en 3,5mm-aansluiting. Als je een toetsenbord, muis en gaming headset met een USB-A connector aansluit, dan zitten al die aansluitingen meteen vol. Wil je een externe SSD aansluiten met USB-A? Dan zal je een van je accessoires moeten uittrekken.

Een ander pluspunt op vlak van productiviteit is dat je een volledig klavier krijgt op de Lenovo Legion Slim 7i. Gamers zullen het numeriek klavier niet vaak gebruiken, maar als je voor je werk veel cijfers moet invoeren, komt dit enorm goed van pas. Het toetsenbord zelf typt ook erg comfortabel, ook wanneer je hele dagen aan het schrijven bent. Op het touchpad hebben we tot slot weinig aan te merken. Het is groot genoeg en erg responsief, hoewel je natuurlijk geen actierijke shooter zal spelen zonder een gaming muis naast je.

Design score: 4,5/5

Lenovo Legion Slim 7i scherm

(Image credit: Future)

De Legion Slim 7i heeft een uitstekend display dat een echt schot in de roos is. Onze configuratie had het 2560 x 1600 display, maar je kan ook een Full HD-scherm van 1920 x 1200 pixels kiezen. Aangezien het display in elke configuratie 16 inch is, raden wij toch de hogere resolutie aan, omdat je meer details ziet op dit formaat. Combineer dit met het refresh rate van 165Hz en je hebt geen tweede monitor meer nodig. Je ziet niet alleen elke pixel door de resolutie, maar je ziet alles en iedereen ook nauwkeurig bewegen door het hoge refresh rate. Als je nu een schot op de vijand mist, dan is het toch écht wel jouw eigen schuld.

Natuurlijk ondersteunt niet elke game dit refresh rate, maar de meeste AAA-titels zullen ermee werken. Waar Genshin Impact op 60 fps blijft hangen, gaan games als Destiny 2 en Overwatch wel tot 165 fps. De GPU van Nvidia levert hier goed werk, want bij de maximale resolutie en 165 fps zagen we amper frame drops, zelfs na meerdere uren gamen.

De helderheid stelt eveneens niet teleur, want zelfs bij fel zonlicht spatten de kleuren van het scherm. Het was wel fijn geweest als de helderheid zichzelf kon bijstellen. Als je met de felle middag zon was games hebt gespeeld en 's avonds laat verder wil gamen, dan word je bijna verblind door het scherm.

Display score: 4,5/5

Lenovo Legion Slim 7i prestaties

Onze laptop was uitgerust met een Intel Core i7-12700H, Nvidia GeForce RTX 3070 Max-Q, 16GB RAM-geheugen en 512GB SSD-opslag. Je kan nog één optie hoger gaan door een Intel Core i9-processor te kiezen, maar bij games is het vooral de GPU die hard moet werken.

Eerst en vooral willen we het uitstekende ventilatiesysteem benoemen. De Lenovo Legion Slim 7i heeft twee ventilatoren en vier afzonderlijke ventilatieroosters: eentje aan elke zijkant en twee aan de achterkant, naast de aansluitingen. Dit zorgt ervoor dat de hitte makkelijk afgevoerd kan worden en het toetsenbord relatief koel kan blijven tijdens het gamen. Begrijp ons niet verkeerd: de laptop kan heet worden, maar niet zo heet dat je je vingers verbrandt.

(Image credit: Future)

In onze opbouwende reeks games hield de Legion Slim 7i het hoofd koel. We begonnen met Genshin Impact op de hoogste instellingen en we hadden het gevoel dat de Legion ons uitlachte. We gingen daarna een stapje verder met de MOBA game Smite: Battleground of the Gods, eveneens op de hoogste settings, en daar gaf hij eveneens geen kick. We blijven het maximum van 120fps halen op de hoogste resolutie, zelfs na meerdere uren.

Stap drie waren een paar matches Overwatch op Ultra Settings (met 165Hz). Elk detail kwam haarscherp in beeld en we konden de zoeker van ons wapen erg nauwkeurig bewegen. Vier uur later... en de prestaties bleven stabiel (in tegenstelling tot onze hand bij het snipen).

We eindigen met Destiny 2 op de hoogste instellingen en hier merkten we dat de ventilator het iets zwaarder kregen. De laptop voelde nu voor het eerst echt heet aan onder onze vingers. Hier zagen we na enkele uren gamen in het midden van een gevecht wel enkele frame drops. Dit was dan ook aan het einde van een hele sessie waar al enkele uren Genshin en Overwatch gebeurd waren.

Tot slot nog een boodschap voor gamers die vertrouwen op de luidsprekers van hun laptop. De audio van de Legion Slim 7i stelt zeker niet teleur. De laptop kan verrassend luid gaan zonder dat de geluidskwaliteit sterk afneemt. De ventilatoren blijven ook verrassend stil, dus je zal het geluid niet idioot hoog moeten zetten om het lawaai van de ventilatoren te overstemmen.

Prestaties: 4,5/5

Lenovo Legion Slim 7i batterij

(Image credit: Future)

De batterij is nooit het sterkste punt van gaming pc's geweest en dat is hier ook niet zo. We haalden gemiddeld iets minder dan vier uur gebruik op één lading. Dan hebben we het over een workload van surfen op het internet, video's kijken, reviews van gaminglaptops schrijven, een meeting tussendoor... Is dit je werklaptop en ben je je oplader thuis vergeten? Dan mag je rond de lunch terug naar huis gaan.

Het oplaadblok weegt daarnaast ongeveer half zoveel als de laptop en is daarmee verre van licht. Je zal de Legion Slim 7i niet subtiel kunnen opladen als je dit monster uit je rugzak haalt. Dat formaat zorgt wel voor een laadsnelheid van 230W, waardoor de laptop na iets meer dan een uur bijna volledig vol zit. Handig om te weten: je kan via Lenovo Vantage de behoudmodus voor de batterij aanduiden. Hiermee houdt hij de lading op ongeveer 70% zodat de batterij langer gezond blijft.

Batterij score: 3,5/5

Lenovo Legion Slim 7i software

De Lenovo Vantage-app komt overgewaaid van de standaard Lenovo-laptops en werkt als een hub waarmee je de instellingen van de laptop kan wijzigen. Aangezien de Legion Slim 7i geüpdatet kan worden (of geleverd wordt) met Windows 11, is een extra manier om de instellingen te wijzigen zeker welkom.

Lenovo Vantage heeft ook snelkoppelingen naar Nahimic sound engine en X-rite colour assistant. Met dat eerste kan je verschillende audioprofielen instellen (film, muziek, gaming...), wat verrassend handig kan zijn.

Image 1 of 3 (Image credit: Future ) (Image credit: Future ) (Image credit: Future )

Daarnaast is er de Legion Arena-app die al je games en hun instellingen bundelt. De app registreert automatisch alle games die je installeert en in ons geval gebeurde dat ook correct. We hebben in totaal ongeveer tien games geïnstalleerd en elke game verscheen meteen in de Legion Arena.

Via Legion Arena heb je toegang tot verschillende instellingen die gaming-gerelateerd zijn. Dan hebben we het over cijfers als kloksnelheden en de temperatuur van de CPU en GPU. Je kan met een switch bijvoorbeeld het touchpad uitschakelen zodat je niet per ongeluk je doelwit uit het oog verlies als je per ongeluk met je arm het touchpad raakt.

Software score: 4,5/5

Scorekaart

Categorie Opmerking Cijfer Design Een compacte, stevige gaminglaptop met een subtiel design, die je tegelijk als werklaptop kan gebruiken. 4,5/5 Scherm De resolutie van 2560 x 1600 pixels, samen met het refresh rate van 165Hz zijn precies wat je wil hebben voor al je games. 4,5/5 Prestaties De meest recente CPU's en GPU's zijn beschikbaar. Wat je ook kiest, de ventilatie zorgt ervoor dat de laptop nooit zal oververhitten. 4,5/5 Batterij Niet fantastisch, maar ook niet enorm slecht. Vooral het lompe oplaadblok is vreemd gezien het compacte ontwerp van de laptop. 3,5/5 Software Geen onnodige bloatware, maar gamingsoftware die je toegang geeft tot de belangrijkste info. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Dit is geen goedkope laptop, maar je krijgt zeker waar voor je geld. 3,5/5

Moet je de Lenovo Legion Slim 7i kopen?

Koop hem als...

Je een laptop voor werk en games zoekt Dankzij het subtiele en relatief compacte ontwerp is de Lenovo Legion Slim 7i niet alleen geschikt voor games, maar ook voor je werk. Dit is een gaminglaptop die kan doorgaan voor een werklaptop zonder overbodige RGB-verlichting.

Je vaak op pad bent De Legion Slim 7i is een van de meest compacte en lichte gaminglaptops die weinig compromissen moet maken. Je krijgt een volledig toetsenbord, uitstekende prestaties en een prachtig scherm. Of je nu onderweg wil werken of gamen, deze laptop staat voor je klaar (mits er een stopcontact in de buurt is).

Je houdt van een schoon bureau Lenovo kiest er al langer voor om de meeste aansluitingen achteraan te stoppen en dat moedigen we alleen maar aan. Alle kabels konden we netjes achter de laptop bundelen en via de uitsparing in onze bureau laten verdwijnen onder het tafelblad.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten Prestaties en draagbaarheid zijn nu eenmaal duur. Met een vanafprijs van 1759 euro en maximumprijs van 3339 euro is dit geen materiaal voor een impulsaankoop. Je krijgt waar voor je geld... maar het blijft erg veel geld.