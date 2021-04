Surface Laptop 4 review

De Surface Laptop 4 is misschien wel een van de beste laptops voor schrijvers, met een van de beste toetsenborden die we ooit hebben gebruikt. Wat meer poorten zouden welkom zijn, maar het is een laptop die we snel kunnen aanbevelen aan iemand die veel typt.

Review in een notendop

De Microsoft Surface Laptop 4 verschijnt op een vreemd moment. We zitten in het midden van een pandemie waardoor veel mensen van thuis uit werken. We zijn minder onderweg naar het werk, en dat is juist de niche waar de beste ultrabooks zich doorgaans in weten te profileren.

Onze huidige situatie zal echter ooit stoppen. Veel mensen stappen ongetwijfeld over naar een meer hybride werkmodel waar ze nog slechts enkele dagen per week op het bureau gaan werken. Het wordt dus ook weer belangrijk om over een sterke, duurzame en draagbare laptop te beschikken voor de toekomst.

Dat wordt de markt waarin de Surface Laptop 4 kan stralen. Net als elke andere Surface-laptop die het voorbije decennium is verschenen, is de Surface Laptop 4 dun, licht en sterk genoeg om je in je alledaagse werk bij te staan.

Als je dat combineert met het prachtige PixelSense-display en een van de meest comfortabele toetsenborden die we ooit hebben gebruikt, dan is dit voor ons de laptop die we graag terug mee naar kantoor nemen zodra die optie er is.

Het meest interessante van al is de zeer betaalbare prijs voor deze laptop. Voor het startmodel betaal je 1.129 euro, en daarmee krijg je de 13 inch Surface Laptop 4 met een Ryzen 5 processor, 8GB RAM en een SSD van 256GB.

Dat is niet zo baanbrekend, maar je betaalt hetzelfde voor de gelijkaardige Dell XPS 13, en die komt zonder de Ryzen-CPU.

Omdat de Surface Laptop 4 zo prettig is in gebruik, zijn de specs vaak niet eens zo heel belangrijk. Dat is zeker het geval als je het toestel voornamelijk gebruikt als tekstverwerker en voor e-mails. Dat laatste geldt voor veel mensen, en het is dan ook niet vreemd dat de Surface Laptop 4 behoort tot een van onze favoriete laptops.

Spec sheet Dit is configuratie van de Surface Laptop 4 waar we bij TechRadar mee aan de slag gingen voor deze review: CPU: Intel Core i7-1185G7 (12MB cache, tot 4.8GHz boost)

Graphics: Intel Iris Xe

RAM: 16GB LPDDR4x

Scherm: 13,5-inch PixelSense (2,256 x 1,504) touch

Opslag: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Ports: 1 x USB-C, 1 x USB-A, combi audio jack, Surface Connect

Connectiviteit: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0

Camera: 720p IR Webcam

Gewicht: 1,27 kg

Dimensies: 308 x 223 x 14,5 mm; W x D x H

Prijs en beschikbaarheid

De Surface Laptop 4 is te koop vanaf 27 april, en hij start bij 1.129 euro. Voor deze prijs krijg je de 13,5 inch basisconfiguratie met een AMD Ryzen 5 processor, 8GB RAM en een SSD van 256GB.

Als je naar het 15 inch model gaat, dan stijgt het prijskaartje naar 1.449 euro. De basisconfiguratie voor dit model geeft je een AMD Ryzen 7 processor, 8GB RAM en een SSD van 256GB.

Het grootste verschil tussen de basismodellen van de 13 en 15 inch Surface Laptop 4 is de CPU. De AMD Ryzen 5 4680U komt met 6 cores en 12-threads, en de Ryzen 7 4980U met 8 cores en 16 threads. De 15 inch zal dus iets beter zijn voor zwaar multi-thread werk zoals het monteren van video's. Al de rest zal ongeveer hetzelfde zijn.

De 15 inch laptop heeft technisch gezien ook een hogere resolutie, maar komt met dezelfde pixeldichtheid. Het is op beide laptops 201PPI, waardoor het verschil nihil is. Een groter laptopscherm kan in sommige situaties handiger zijn. Die keuze hangt af van waar je de laptop voor gaat gebruiken.

Je kan ook de rest van de hardware in de laptop van een upgrade voorzien als je wat meer kracht nodig hebt. Vreemd genoeg maken de sterkere configuraties gebruik van Intel-hardware in plaats van AMD. De krachtigste Surface Laptop die je bij ons kan krijgen is het 15 inch model met een 11e generatie Intel Core i7 processor, 16GB RAM en een SSD van 512GB voor 1.949 euro.

Design

De Surface Laptop is altijd een prachtig stukje hardware geweest, en de Surface Laptop 4 is hier zeker geen uitzondering. Het model dat wij mochten reviewen is de 13,5 inch Surface Laptop 4, en het is de meest lichte en dunne laptop die we ooit hebben gebruikt waar het typen aangenaam op voelde.

Hij komt in twee verschillende kleuren, namelijk Platina en Matzwart. Wij gingen met de Platina-versie aan de slag, en hij is prachtig. Het deksel van de Platina Surface Laptop 4 ziet er (jawel) platina uit en heeft in het midden een chrome logo van Microsoft. De onderkant van de laptop is gelijkaardig, maar het toetsenbord komt in een licht donkerdere kleur.

De laptop is slechts 1,45 centimeter dik en weegt 1,3 kg, dus hij zal niet te hard opvallen in jouw tas als je je verplaatst. Ondanks het feit dat de Surface Laptop 4 zo dun is, voelt hij nog steeds heel robuust aan.

Het deksel is vervaardigd van aluminium en buigt niet. In tegenstelling tot andere laptops met een touchscreen hoef je ook het scherm niet vast te houden als je het met je handen bedient. De scharnieren zijn meer dan stevig genoeg. Dat zorgt ervoor dat het touchscreen als een toevoeging aanvoelt in plaats van een gimmick. Hier kunnen veel andere laptopfabrikanten nog wat van leren.

Waar het bij de behuizing draait om stevigheid, draait het bij het toetsenbord om comfort. Zoals steeds bij de Surface Laptops zijn het toetsenbord en de trackpad omgeven door een Alcantara-laagje (een kunststoffen alternatief voor suède) dat zacht aanvoelt. Typen voelt zo veel comfortabeler aan dan het harde metaal dat je in veel vergelijkbare laptops krijgt.

Er is ook een nadeel aan verbonden. Als je er iets op morst of er kruimels op krijgt tijdens een pauze, dan bestaat de kans volgens ons dat dit snel vuil wordt en dat het moeilijker wordt om proper te krijgen dan bij andere toestellen. Als je iemand bent die niet eet tijdens het werken en zich graag proper houdt, dan is dit echter perfect.

De beperkte dikte van de laptop brengt nog een minpuntje met zich mee, namelijk het gebrek aan poorten. Je krijgt enkel rechts een Surface Connect-poort, een USB-C, een USB-A en een koptelefoonaansluiting. We appreciëren de USB-A-poort zeker wel, want het is iets dat niet op elk toestel een garantie is. Er is echter niet veel ruimte extra voor mensen die niet van plan zijn om meer te betalen voor een Surface Dock.

Het display van de Surface Laptop 4 is ook oprecht prachtig. Het 13,5 inch model waar wij mee konden werken heeft een 3:2 PixelSense display met een resolutie van 2.256 x 1.504, wat perfect is voor deze schermgrootte. Als je naar films of video's wilt kijken op deze laptop, dan kan dat wat vreemd aanvoelen. Je krijgt immers twee zwarte balken te zien als je naar 16:9-video's kijkt. Tijdens ons werk op deze laptop blijkt de extra verticale ruimte wel een leuke toevoeging, zeker tijdens het schrijven.

Over schrijven gesproken, de Surface Laptop 4 heeft zonder twijfel het beste laptop-toetsenbord dat we ooit hebben gebruikt. Het schrijven op deze laptop gaat zonder problemen en geeft ons genoeg travel ondanks het superdunne chassis. Zelfs de toetsenborden van de nieuwe MacBook Pro's komen niet in de buurt, en dat waren onze favoriete laptop-toetsenborden tot deze.

De diepe travel van het toetsenbord is des te meer verrassend als je beseft dat er nog eens speaker onder zitten ook. Het hoort bij het ontwerpbeleid van Microsoft dat stelt dat er geen zichtbare gaten mogen zijn (op ports na). De speakers zijn goed. Het is geen laptop die voor mediaconsumptie is ontworpen, maar de speakers klinken redelijk. Zelfs nummers met veel bas klinken oké, al kan het natuurlijk nog steeds wat beter.

Het ontwerp van de laptop is echter niet perfect, en dat komt door de relatief grote bezels. Het lijkt alsof ze op een laptop van vijf of zes jaar geleden thuishoren. De bezels doen geen afbreuk aan de ervaring, maar als je deze laptop naast de Dell XPS 13 zet, dan lijkt hij een beetje gedateerd.

Benchmarks Zo scoorde de Surface Laptop 4 in onze benchmark tests: Cinebench R23 CPU: 4.998 punten

3DMark Time Spy: 1.807; Fire Strike: 5.151; Sky Diver: 17.559

GeekBench 5: 1.356 (single-core); 4.918 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 4.290 punten

PCMark 10 Batterijlevensduur: 13 uren 20 minuten

Batterijlevensduur (TechRadar filmtest): 11 uren 2 minuten

Prestaties

Ons reviewexemplaar van de Surface Laptop 4 heeft een Intel Core i7-1185G7 en 16GB RAM, dus hij kan zowat alles aan wat we ervan vragen. Zelfs als we een hele boel tabbladen in Chrome openden, terwijl we naar muziek luisterden op YouTube en via Slack en Discord aan het praten waren, dan nog toonde de Surface Laptop 4 geen vertragingen.

Dat is iets wat de meeste hedendaagse laptops wel aan moeten kunnen. Wat de Surface Laptop 4 hier echter zo indrukwekkend maakt, is dat hij dit allemaal kan zonder te vertragen en wanneer hij niet op netstroom is aangesloten.

We konden gewoon op onze bank zitten tijdens het werken, zonder dat we ons zorgen moesten maken dat de laptop vastliep of dat onze huisgenoten over het netsnoer vielen.

Als je hem inplugt, dan spreken de prestaties van de laptop voor zich. Bij Cinebench R23 was de Surface Laptop 4 in staat om een mooie 4.998 punten te halen, wat we mogen verwachten van deze processor.

In Geekbench 5 wist de Surface Laptop 4 een single-core score van 1.356 punten te halen en een multi-core van 4.918. Als je een superdraagbare laptop zoekt die wel wat werk aankan, dan is de Surface Laptop 4 zeker iets voor jou.

Dit toestel is ook zeker niet gemaakt om te gamen, maar het kon wel 5.151 punten halen in 3DMark Fire Strike, wat inhoudt dat je enkele van de beste indie games kan spelen. Cyberpunk 2077 op maximale instellingen is zeker onhaalbaar.

Batterijlevensduur

Microsoft stelt dat de Surface Laptop 4 tot wel 19 uur batterijduur heeft, wat enorm veel zou zijn. Helaas ligt dat cijfer in onze tests eerder bij 11 tot 13 uur. Dat is nog altijd wel een aardige prestatie.

In de PCMark 10 Home Office batterijtest, die een simulatie vormt van verschillende soorten werk, gaande van videochatten tot tekstverwerken, houdt de Surface Laptop 4 het 13 uur en 20 minuten vol. Dat is nog steeds niet de 19 uur die Microsoft belooft, maar het is meer dan genoeg om je door de langste internationale vluchten te halen.

De Surface Laptop 4 worstelt een beetje meer in onze video playback-test, waar hij het 11 uur en 2 minuten volhoudt. Ook dat is niet slecht, en dat wilt zeggen dat je hier zeker een flinke Netflix-binge mee aankan.

Als je hier rekening houdt met het feit dat de Surface Laptop 3 het slechts 6 uur en 28 minuten volhield in de PCMark 8 batterijtest, dan vormt de Surface Laptop 4 een grote sprong. De Surface Laptop 4 gaat zelfs twee uur langer mee dan de Dell XPS 13.

Software en features

Het beste bij eender welk Surface-toestel, waaronder de Surface Laptop 4, is dat je een volledig ongerepte installatie van Windows 10 krijgt.

Er is geen spoor van bloatware te verkennen, dus de laptop start elke keer snel op. Je moet ook niet steeds nog een uur bezig zijn met allerlei programma's uit te schakelen of zaken te verwijderen. Dat is voor ons al genoeg om deze laptop aan te bevelen.

In tegenstelling tot de eerste Surface Laptop is het ook een volledige installatie van Windows 10, zonder S-mode. Je kan de Surface Laptop 4 dus binnen de kortste keren naar je hand zetten.

Koop hem als...

Je een schrijver bent

De Surface Laptop 4 is veruit een van de beste laptops die er zijn voor schrijvers. Typen op deze laptop lijkt dankzij het comfortabele Alcantara en luxueuze toetsenbord gewoon moeiteloos te gaan.

Je een toestel wil dat je hoofdzakelijk voor je werk gebruikt

De 3:2 beeldverhouding van de Surface Laptop 4 is geweldig als je met documenten en spreadsheets werkt. Zelfs op dit kleine scherm zorgt de verticale ruimte ervoor dat je meer kan zien van waar je mee bezig bent.

Je een stijlvolle laptop wil

De Surface Laptop 4 komt in twee verschillende kleuren, en ze zien er beide geweldig uit. Het is zeker een laptop waar je graag mee zal pronken in je plaatselijke koffiebar.

Koop hem niet als...

Je er zwaar werk mee wil verrichten

Zelfs de 15 inch versie van de laptop heeft U-serie processoren, dus als je graag zwaardere video's wil bewerken of gamen, dan zoek je beter iets met een H-serie chip.

Je er graag een knoeiboel van maakt

Hoe leuk het Alcantara-stofje ook aanvoelt, als je vaak morst of onhandig genoeg bent om alles over jouw laptop te gieten, dan zal dit er al snel vies uit zien.