Microsoft Surface Laptop 3 (15-inch)

Op het vlak van bouwkwaliteit valt er niets aan te merken op de Surface Laptop 3. Het apparaat is stijlvol, robuust en nodigt uit om meegenomen te worden tijdens al je dagelijkse verplaatsingen. Ook het touchscreen, toetsenbord en trackpad zijn van topkwaliteit en maken werken met de laptop een ware verademing. De lage batterijduur is teleurstellend, maar gelukkig kan je de laptop in een uur zowat volledig opladen.

De beste Microsoft Surface Laptop 3 deals van vandaag MICROSOFT Surface Laptop 3... MediaMarkt €1,149 Bekijken Verlaagde prijs Microsoft Surface Laptop 3,... Amazon €1,349 €1,203.04 Bekijken Microsoft Surface Laptop 3,... Amazon €1,267.94 Bekijken MICROSOFT Surface Laptop 3... MediaMarkt €1,349 Bekijken Meer deals tonen

Op het vlak van design verschilt de nieuwe Surface Laptop 3 niet veel van zijn voorganger, maar qua prestaties is het zeker een enorme stap voorwaarts. Ook heb je nu voor het eerst de keuze tussen 13,5-inch of 15-inch. De kleinere versie doet beroep op een Intel-processor van de tiende generatie terwijl het grotere model is uitgerust met een AMD Ryzen chip en betere grafische kaart. Nieuw is ook de toevoeging van een USB-C poort. We gingen aan de slag met de 15-inch variant.

(Image credit: Future)

Prijzen

Ook qua prijzen gaat Microsoft in een bepaald opzicht Apple achterna. Voor het basismodel van de Surface Laptop 3 (8GB RAM, 128GB opslag, AMD Ryzen 5 3580U) betaal je al 1349 euro. Als je hoopte op een goedkope 15-inch laptop, dan mag je die hoop dus laten varen.

De volledige prijzentabel ziet er als volgt uit:

Ryzen 5 3580U (8GB, 128GB) – 1349 euro

Ryzen 5 3580U (8GB, 256GB) – 1649 euro

Ryzen 5 3580U (16GB, 256GB) – 1849 euro

Ryzen 7 3780U (16GB, 512GB) – 2299 euro

Ryzen 7 3780U (16GB, 1TB) – 2949 euro

(Image credit: Future)

Dit is helemaal niet slecht als je bedenkt dat zelfs de op een na duurste 15-inch Surface Laptop 3 minder kost dan het instapmodel van de 15-inch MacBook Pro. Maar als we kijken naar wat deze laptop van Microsoft te bieden heeft, dan is de prijs niet scherp genoeg.

De 15-inch MacBook Pro heeft maximaal vier Thunderbolt 3-poorten, terwijl de 15-inch Surface Laptop 3 slechts één USB-C-poort heeft die niet compatibel is met Thunderbolt 3, en nog een oude USB-A 3.0-poort. De 15-inch MacBook Pro is uitgerust met luidsprekers van topkwaliteit, terwijl de 15-inch Surface Laptop 3 is uitgerust met luidsprekers aan de onderkant. Tot slot maakt de 15-inch MacBook Pro gebruik van speciale AMD grafische processors (GPU's), terwijl de 15-inch Surface Laptop 3 gebruikmaakt van ingebouwde AMD-graphics op een Ryzen-processor (CPU).

Met dat in het achterhoofd is het dus niet zo vreemd dat de 15-inch Surface Laptop 3 veel betaalbaarder is dan de 15-inch MacBook Pro. Eerlijk gezegd, gezien het feit dat het ontwerp van de laptop de bestaande 13,5-inch Surface Laptop gewoon vergroot, hebben we het gevoel dat hij nog goedkoper zou moeten zijn.

(Image credit: Future)

Design

De Surface Laptop wordt weleens gezien als de MacBook-variant van Microsoft. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het uiterlijk, want net zoals bij Apple lag ook hier het mantra “less is more” duidelijk aan de basis van het ontwerp. Dat ontwerp bestaat uit een dunne aluminium behuizing van zilver of zwart. Op het deksel vinden we geen motiefjes of andere tierlantijntjes, maar een minimalistisch Microsoft-logo.

Ook op het vlak van aansluitingen gaat de Surface Laptop 3 de MacBook achterna, want een Surface Connect poort, USB-poort, USB-C-poort en hoofdtelefoonaansluiting zijn de enige aansluitingen die je krijgt. We kunnen vooral waarderen dat er nog steeds een klassieke USB-aansluiting aanwezig is, zo word je namelijk niet genoopt om altijd een dock te moeten gebruiken. Toch is het jammer dat de USB C-poort geen Thunderbolt 3 ondersteunt, waardoor we ons dure Thunderbolt 3 docking station niet eens konden gebruiken.

(Image credit: Future)

Het beeldscherm is enorm dun en stijlvol, maar moet niet onderdoen qua prestaties. Het beeldscherm is helder, scherp en bestaat bovendien volledig uit touchscreen. Hoe vaak je die functionaliteit gebruikt op een laptop is dan nog de vraag, maar de technologie is in ieder geval aanwezig en werkt goed. Dat touchscreen is bovendien ook volledig compatibel met de Microsoft Surface Pen, al zal je die wel afzonderlijk moeten aankopen. Terwijl je bij de MacBook een inkeping hebt in het ontwerp om zo de laptop eenvoudig te kunnen openen, ontbreekt deze bij de Surface Laptop. Het is daarom niet altijd makkelijk om het deksel meteen te openen, en al helemaal niet met één hand. Een klein minpuntje uiteraard, maar wel eentje die vermeden had kunnen worden.

De enige zaken die verder nog te benoemen vallen aan het uiterlijk, zijn het toetsenbord en touchpad. Het touchpad is ongetwijfeld een van de betere die we reeds hebben gebruikt op Windows-laptops, maar vooral het toetsenbord is een waar genot om mee te werken. Het touchpad is bovendien wat groter bij de 15-inch versie. Met al die extra ruimte op de 15-inch versie, is het zonde dat de speakers niet naast het toetsenbord werden geplaatst. De huidige speakers bij de Surface Laptop zijn namelijk slecht gepositioneerd en leveren een ondermaatse audiokwaliteit. Als we dan toch weer de Surface Laptop vergelijken met de MacBook, dan is de Surface Laptop de duidelijke winnaar wat betreft het toetsenbord, maar qua trackpad kan het nog steeds niet tippen aan dat van de MacBook Pro.

Prestaties

Spec sheet Dit is de Surface Laptop 3 die wij getest hebben: CPU: 2.1GHz AMD Ryzen 5 3580U (quad-core, 4MB L3 cache, boost tot 3.7GHz)

Graphics: Radeon Vega 9 (1.3GHz)

RAM: 8GB DDR4

Display: 15-inch 2.496 x 1.664 PixelSense (201 ppi; 3:2 aspect ratio) touchscreen

Opslag: 256GB SSD

Aansluitingen: 1 x USB 3.0, 1 x USB-C 3.1, koptelefoon/microfoonpoort

Connectiviteit: Wi-Fi 5 (802.11ac); Bluetooth 5

Camera: 720p HD webcam; Windows Hello

Gewicht: 1,5kg

Afmetingen: 339,5 x 244 x 14,69mm

De kleinere 13,5-inch versie beschikt over een Quad-core Intel i5 of i7 van de tiende generatie, terwijl de 15-inch uitvoering kiest voor een AMD Ryzen chip. Qua werkgeheugen is er bij beide versies de keuze tussen 8 GB of 16 GB. Zelfs wanneer je de zwaarste uitvoering kiest, is het echter niet realistisch om te verwachten dat je er plots 4K video’s mee kan bewerken of zware games op kan spelen. In tegenstelling tot pakweg de MacBook Pro, gebruikt de Surface Laptop geen afzonderlijke GPU, maar de geïntegreerde GPU van de processor. Het toestel is duidelijk geoptimaliseerd voor zakelijke productiviteitstaken en daarvoor leent het zich ideaal. Bovendien heeft het scherm een 3:2 screen ratio die ideaal is voor productiviteit, maar niet voor het spelen van games of kijken van films. Door die ratio worden er namelijk extra grote zwarte balken toegevoegd.

Qua batterijduur claimt Microsoft dat je op een enkele lading zo’n 11,5 uur kan werken, maar in de praktijk blijken die cijfers heel optimistisch. In de praktijk mag je al blij zijn met een batterijduur van 6 tot 7 uur, afhankelijk van de helderheid van je beeldscherm en de taken die je uitvoert. Gelukkig ondersteunt de laptop wel snelladen, waardoor je in een uur de laptop volledig kan opladen. Althans, als je gebruikmaakt van een lader met een hoog wattage. De lader die in de doos wordt geleverd, is namelijk van een lager wattage dan pakweg de MacBook Pro lader, dus in de praktijk laadden we onze Surface Laptop op met onze MacBook Pro USB-C lader.

(Image credit: Future)

Conclusie

Op het vlak van bouwkwaliteit valt er niets aan te merken op de Surface Laptop 3. Het apparaat is stijlvol, robuust en nodigt uit om meegenomen te worden tijdens al je dagelijkse verplaatsingen. Ook het touchscreen, toetsenbord en trackpad zijn van topkwaliteit en maken werken met de laptop een ware verademing. De lage batterijduur is teleurstellend, maar gelukkig kan je de laptop in een uur zowat volledig opladen. Het systeem leent zich ideaal voor productiviteitstaken, maar wanneer je een veeleisende gebruiker bent zal je al snel tegen de limitaties van de laptop oplopen. Met dat in het achterhoofd, valt het prijskaartje dan ook moeilijk te rechtvaardigen.