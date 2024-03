Nieuwe iPad Pro en iPad Air worden op 26 maart aangekondigd

We wachten al meer dan een jaar op nieuwe iPads, aangezien er in 2022 geen enkele nieuwe tablet uit de fabrieken van Apple is gerold. Het wachten is misschien bijna voorbij, want twee verschillende bronnen claimen dat de nieuwe iPad Pro en iPad Air mogelijk op 26 maart worden aangekondigd.

De leaker Instant Digital en website ITHome hebben beide deze datum vermeld (via MacRumors). ITHome vermeldt dat de verkoop van covers voor beide tablets op die datum begint en gebruikt dit als bewijs dat de tablets zelf ook op die dag onthuld worden.

Zelfs als deze tablets op 26 maart worden aangekondigd, is het mogelijk dat ze pas later worden geleverd, want volgens Mark Gurman worden de iPads geleverd met iPadOS 17.4 en dat zal waarschijnlijk pas eind maart klaar zijn. Het zou bijgevolg kunnen dat de iPads pas in de winkelrekken zullen liggen in de loop van april.

Dat sluit een aankondiging op 26 maart niet uit. Apple opent gewoonlijk de pre-orders net na de lancering of uiterlijk de ochtend erna en een tweetal weken na het begin van de pre-orders gaan de leveringen van start. Leaker Ross Young (via MacRumors) heeft onlangs nog gezegd dat de iPad Pro eind maart of begin april wordt aangekondigd en in april wordt verzonden.

Vooral de iPad Pro zou het wachten waard zijn, want uit lekken blijkt dat dit de eerste tablet van Apple zal zijn met een OLED-scherm, M3-chipset, selfiecamera in de lange zijkant en mogelijk zelfs ondersteuning voor opladen via MagSafe.

Vermist

De nieuwe iPad Air zou minder spannend zijn, aangezien één gerucht niet lijkt te kloppen. Er was namelijk lange tijd sprake van een grotere iPad Air met 12,9-inch display, maar volgens leaker ShrimpApplePro zal er alleen een 10,9-inch versie komen.

Toch sluiten we het bestaan van die grotere iPad Air niet helemaal uit. Dat recente gerucht is namelijk gebaseerd op het gebrek aan productieactiviteiten in Vietnam, waar de grotere iPad Air gemaakt zou worden. Het is natuurlijk mogelijk dat Apple de productie heeft verplaatst naar China. Het is voorlopig niet duidelijk of we de grotere iPad Air dan wel te zien krijgen op een later moment.

Ten slotte beweert deze bron dat de iPad Air ook een selfiecamera in de lange zijkant zal hebben, maar dat er geen andere designwijzigingen zijn. Op vlak van kleuren zouden we opnieuw spacegrijs, sterrenlicht en paars krijgen, maar geen roze of blauw. Er is geen informatie over nieuwe kleuren die de roze en blauwe versies gaan vervangen.