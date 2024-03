Apple onthult ineens nieuwe MacBook Air met M3-processor

Apple heeft zojuist twee nieuwe modellen van de MacBook Air onthuld die voorzien zijn van de nieuwe M3-chips die vorig jaar werden gelanceerd.

Toen de krachtige M3-chips werden onthuld, werden er tegelijkertijd ook nieuwe MacBook Pro-modellen aangekondigd, maar de iets budgetvriendelijkere MacBook Air met M3 miste toen nog.

Daar is nu dus verandering in gekomen, want Apple heeft ineens de nieuwe 13- en 15-inch MacBook Air-modellen met M3-chip aangekondigd. Vanaf vandaag kan je deze nieuwe laptops ook al pre-orderen.

(Image credit: Apple)

De MacBook Air 13-inch (M3) is verkrijgbaar vanaf 1.299 euro en de MacBook Air 15-inch (M3) vanaf 1.599 euro. De nieuwe laptops zijn nu te pre-orderen en zullen vanaf vrijdag 8 maart ook in de winkels liggen.

Hallo M3, vaarwel M1

De aankondiging van Apple kwam een beetje uit het niets, maar was niet volledig onverwacht. Er zijn namelijk al wel eerder geruchten verschenen over de release van een aantal nieuwe MacBooks. De twee nieuwe MacBook Air-modellen leken toen ook al wel het meest logisch.

Met de lancering van de nieuwe M3-modellen zeggen we tegelijkertijd vaarwel tegen een paar oudere modellen. Zo wordt de originele M1 MacBook Air nu niet meer verkocht door Apple zelf en dat was toch een lange tijd een van de beste laptops die je kon kopen. Dit is dus wel een beetje jammer, want het is nog steeds een uitstekende en relatief betaalbare laptop.

Apple zal nu nog wel de 13-inch MacBook Air met M2-chip blijven verkopen voor minstens 1.199 euro. Dat is nu dus het goedkoopste MacBook-model en misschien deze heeft nu dus ook een nog betere prijs-kwaliteitverhouding gekregen.

Hoewel Apple de 13-inch M2 MacBook Air dus nog zal blijven verkopen, lijkt het erop dat de 15-inch MacBook Air met M2-chip niet meer via Apple zelf wordt verkocht. Dat model heeft het dus niet heel lang volgehouden, aangezien deze pas ergens halverwege vorig jaar uitkwam.

Apple heeft verder nog niets bevestigd, maar het lijkt er ook op dat de 13-inch MacBook Pro ook verleden tijd is. Die versie van de MacBook Pro heeft namelijk nog geen M3-model gekregen en ook nog geen nieuw design. Het is dan ook het enige model dat nog voorzien is van een Touch Bar en hij past niet echt meer bij de rest van de line-up.

Prestatieboost dankzij de M3-chip

Volgens Apple is de nieuwe M3 MacBook Air tot 60% sneller dan de M1 MacBook Air en 13x sneller dan de laatste MacBook Air met een Intel-chip. Aangezien dat model vier jaar geleden uitkwam, zijn we eerlijk gezegd niet heel erg verrast door het verschil in prestaties met dit nieuwe model.

We hebben al gezien wat de M3-chip kan doen in de 14-inch MacBook Pro van vorig jaar, dus we kijken er zeker naar uit om dat soort prestaties te krijgen in een goedkopere (en lichtere en dunnere) MacBook Air. Hopelijk kunnen we de nieuwe modellen binnenkort zelf gaan testen, maar voor nu moeten we het dus nog even doen met Apple's claims.

Volgens Apple zullen games zoals No Man's Sky tot 60% sneller draaien op deze MacBook dan op de M1-variant. Nou was de M1 MacBook Air ook niet echt een laptop om op te gamen, maar het zou mooi zijn als de MacBook Air van 2024 wel een redelijke game-ervaring kan bieden. Videobewerking met Final Cut Pro zou nu ook tot 60% sneller moeten werken en dat is heel mooi om te horen, want de M1 MacBook wist op dat vlak ook al beter te presteren dan verwacht.

Apple heeft verder ook gezegd dat de M3 MacBook Air twee keer zo snel is als een Windows-laptop met een Intel Core i7-processor. Hij zou specifiek 50% sneller zijn met internetactiviteiten en een 40% langere batterijduur bieden. We zullen die claims zeker nog even checken wanneer we de modellen zelf kunnen testen.

(Image credit: Future)

Geen nieuw design

Het lijkt erop dat de nieuwe MacBook Air-modellen alleen vanbinnen zijn veranderd. Ze zijn nu krachtiger en ondersteunen bijvoorbeeld ook twee externe displays, maar er is zo te zien (vrijwel) niets veranderd aan het design.

We verwachten dus dat de nieuwe 13-inch en 15-inch MacBook Air-modellen er hetzelfde uit zullen zien als de M2-modellen. Dat is niet per se slecht, want de 13-inch M2 MacBook Air introduceerde al een moderner design dat wij erg mooi vonden en het 15-inch model dat daarna verscheen, had hetzelfde design, maar was gewoon iets groter.

Aangezien de laatste designverandering dus vrij groot was en het pas iets langer dan een jaar geleden is sinds die verandering, vinden we het prima dat de twee nieuwe MacBook Air-modellen er nog hetzelfde uitzien. Als Apple's claims over de grote prestatieverbeteringen accuraat zijn, dan is dat natuurlijk ook het belangrijkste.